Les plus grandes catastrophes naturelles de 2022 : tremblements de terre, tempêtes de neige, incendies et plus

En 2022, le monde a été témoin d’une série de catastrophes majeures qui ont causé des destructions généralisées, déchirant des maisons et des communautés et, dans certains cas, coûtant des vies.

Voici un retour sur certaines des plus grandes catastrophes naturelles aux États-Unis et dans le monde en 2022 :

ERUPTION VOLCANIQUE SOUS-MARINE DANS L’OCEAN PACIFIQUE

Le 15 janvier 2022, un volcan sous-marin est entré en éruption dans le Pacifique Sud, près du royaume insulaire des Tonga. L’éruption a déclenché des avertissements de tsunami pour l’archipel et même aussi loin que la côte ouest des États-Unis.

Les vols de surveillance des forces de défense néo-zélandaises et australiennes ont montré des dommages importants aux maisons, aux routes, à l’eau, aux réservoirs et à d’autres infrastructures le long de la côte ouest de Tongatapu. Les sismologues ont déclaré qu’il s’agissait de l’une des plus importantes éruptions enregistrées depuis le Krakatoa en 1883.

LE TREMBLEMENT DE TERRE EN CALIFORNIE FAIT DEUX VIES ET BLESSE 11 AUTRES

LES INONDATIONS AU PAKISTAN TUENT PLUS DE 1 700 PERSONNES

Des inondations sans précédent ont frappé le Pakistan entre juin et octobre, emportant des milliers de maisons et causant la mort d’au moins 1 739 personnes.

Les estimations du gouvernement sur les dommages étaient d’au moins 30 milliards de dollars, car les cultures, les routes, les routes, le bétail, les ponts, les maisons, les écoles et les installations médicales ont été emportés.

Près de 8 millions de personnes ont été déplacées, privées d’un logement offrant des soins de santé appropriés. Beaucoup d’entre eux vivaient en plein air exposés à des maladies comme le paludisme, la diarrhée, la dengue, de graves infections de la peau et des yeux, le choléra, les morsures de chien et de serpent – ​​qui se propagent toutes rapidement au milieu des eaux de crue stagnantes qui, selon les autorités, prendront plusieurs mois pour reculer .

FEUX DE FORÊT EN CALIFORNIE

Bien que relativement plus calme que les années précédentes, une série d’incendies de forêt a balayé la Californie entre janvier et octobre. Estimations Cal Fire il y a eu environ 7 592 incidents au total avec environ 362 271 acres brûlés et neuf morts. Plus de 100 structures ont été endommagées et environ 772 ont été détruites.

LA TEMPÊTE SUR LA CÔTE EST LAISSE 100 000 PERSONNES SANS ÉLECTRICITÉ, AU MOINS 3 MORTS

Une tempête hivernale du nord-est en janvier a entraîné des conditions de blizzard dans de nombreuses régions et laissé plus de 100 000 personnes sans électricité.

Autour de la région de New York, les totaux de neige variaient de quelques centimètres dans certaines régions au nord et à l’ouest de la ville à plus de 2 pieds à Islip sur Long Island, selon le National Weather Service.

Warren, Rhode Island a obtenu plus de 2 pieds tandis que Norwich, Connecticut, a terminé avec près de deux pieds. Certaines régions du Maine et du New Hampshire ont également reçu plus d’un pied.

ERUPTION DU VOLCAN MAUNA LOA : CE QU’IL FAUT SAVOIR

La police du comté de Suffolk a déclaré qu’un homme âgé était tombé dans une piscine alors qu’il pelletait de la neige à Southhold et avait été déclaré mort après l’échec des tentatives de réanimation. Les responsables du comté de Nassau ont déclaré que deux hommes, âgés de 53 et 75 ans, sont morts dans la tour de Syosset en pelletant de la neige.

TREMBLEMENT DE TERRE EN AFGHANISTEUN TUE AU MOINS 1 036

Un tremblement de terre majeur dans l’est de l’Afghanistan a tué environ 1 036 personnes et en a blessé au moins 1 500 autres en juin – le plus meurtrier de 2002, lorsqu’un tremblement de terre de magnitude 6,1 a tué environ 1 000 personnes.

Le tremblement de terre de magnitude 6,1 a frappé la province de Paktika du pays, 10 mois seulement après le retrait chaotique et le départ de la majeure partie de la communauté internationale de la région, compliquant les efforts pour offrir des secours aux 38 millions d’habitants du pays.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Le tremblement de terre a détruit des centaines de maisons à Paktika, et des dizaines sont restées coincées sous les décombres. D’innombrables bâtiments ont également été endommagés dans la province de Khost.

L’Associated Press a contribué à ce rapport.