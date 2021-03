Vue aérienne d’un parc industriel dans les réserves pétrolières de Vaca Muerta en Argentine le 28 novembre 2019. | Emiliano Lasalvia / AFP via Getty Images

Les quatre plus gros contrevenants étaient tous des banques américaines.

Alors que le monde s’oriente vers une catastrophe climatique, les plus grandes banques du monde continuent de financer les combustibles fossiles dans des billions de dollars.

C’est ce que révèle un rapport récemment publié par une cohorte de groupes environnementaux, dont le Rainforest Action Network et le Sierra Club, intitulé «Banking on Climate Chaos. » Le rapport a constaté que les 60 plus grandes banques privées du monde ont financé 3,8 billions de dollars en combustibles fossiles au cours des cinq années écoulées depuis la signature de l’accord de Paris sur le climat en 2016.

Bien que 2020 ait vu une baisse mondiale de la demande et de la production en raison de la pandémie de coronavirus et que le financement des combustibles fossiles ait chuté de 9%, le montant dépensé pour des projets d’extraction de combustibles fossiles l’année dernière était encore plus élevé qu’en 2016 – ce qui signifie que les pratiques du plus grand du monde les banques sont fondamentalement en désaccord avec l’objectif de Paris de 2016 de limiter le réchauffement climatique à 1,5 degré Celsius.

Les entreprises de combustibles fossiles ont plusieurs moyens de générer des capitaux pour leurs projets. Le plus courant est d’aller à une banque pour un prêt; l’autre consiste à vendre des actions ou à offrir une partie des bénéfices futurs – mais de toute façon, ils ont besoin de l’aide d’une banque.

Ce qui signifie que les banques ont un rôle majeur à jouer pour faire passer le monde des combustibles fossiles sales au profit de formes d’énergie moins polluantes – mais seulement si elles choisissent de le faire. Et sur la base des conclusions du Miser sur le chaos climatique rapport, la plupart choisissent très clairement de ne pas le faire.

Et bien que l’Amérique ait mené la charge dans la négociation de l’accord de Paris il y a plus de cinq ans, le rapport a révélé que les quatre pires banques au monde pour le financement des combustibles fossiles étaient toutes basées aux États-Unis.

JPMorgan Chase était la pire «banque fossile» du monde, contribuant pour 51,3 milliards de dollars au financement des combustibles fossiles l’an dernier seulement, et un total de 317 milliards de dollars de 2016 à 2020.

C’est 33% de plus que le deuxième pire, Citibank, qui a dépensé 48,4 milliards de dollars l’année dernière et un total de 237 milliards de dollars depuis 2016. Wells Fargo est arrivé troisième, avec 26 milliards de dollars en 2020, bien que le rapport note que le financement des combustibles fossiles de la banque en fait a chuté de 42% en 2020. Bank of America s’est classée quatrième, dépensant près de 200 milliards de dollars au cours des cinq dernières années.

Si vous ajoutez Morgan Stanley au n ° 12 mondial et Goodman Sachs au n ° 15, «c’est presque un tiers du financement bancaire des énergies fossiles» venant des États-Unis, Jason Disterhoft, expert en financement des fossiles au Rainforest Action Network et l’un des auteurs du rapport, m’a dit.

Étant donné que les banques américaines sont une partie démesurée du problème des banques fossiles, elles doivent être une partie démesurée de la solution pour lutter contre le changement climatique. « Les États-Unis ne peuvent pas se qualifier de manière crédible de leader mondial du climat tant que leurs banques sont à l’origine du changement climatique dans cette mesure, sans aucun projet de suppression progressive de cette activité », a ajouté Disterhoft.

Dans le cadre de son approche pangouvernementale pour lutter contre la crise climatique, l’administration Biden prévoit d’impliquer le département du Trésor dans les efforts visant à mettre fin au financement international des sources d’énergie à base de combustibles fossiles.

«C’est la première fois que nous voyons une administration esquisser à quoi ressemble un programme dans cet espace», a déclaré Disterhoft.

Mais les banques d’autres pays ont aussi du travail à faire.

Le BNP Paribas français a été le pire de l’Union européenne. Il a dépensé 41 milliards de dollars pour financer les combustibles fossiles en 2020 – une augmentation de 41% à partir de 2019. Le MUFG du Japon a été le pire d’Asie et le sixième au classement général.

Aucune banque sud-américaine ou africaine ne figurait sur la liste des 60 plus grandes banques du monde.

Où va l’argent?

Le rapport comprend plusieurs études de cas qui montrent l’impact des grandes banques finançant les combustibles fossiles sur les communautés du monde entier qui sont touchées de manière disproportionnée par une crise climatique qu’elles n’ont en grande partie pas créée.

Citibank a été nommée la pire banque pour «financer les expanseurs», c’est-à-dire pour financer les 100 premières entreprises qui développent leur utilisation des combustibles fossiles. L’une de ces entreprises est la société canadienne de transport d’énergie Enbridge, dont l’expansion de l’oléoduc de la canalisation 3 fait face à une opposition farouche de la part des groupes autochtones du Minnesota.

La société chinoise CNOOC Limited et la société française Total – deux des plus grandes sociétés pétrolières et gazières du monde – financent le pipeline de pétrole brut de l’Afrique de l’Est, qui transporterait 216000 barils de pétrole brut par jour de l’Ouganda à la Tanzanie.

S’il était terminé, il deviendrait le plus long pipeline chauffé au monde et projeterait plus de 33 millions de tonnes de CO2 qui réchauffe la planète dans l’air – plus d’émissions que celles actuellement produites par les deux pays combinés.

Et dans un autre cas encore, BP, Shell, ConocoPhillips et Equinor soutiennent la fracturation hydraulique dans les réserves de pétrole et de gaz de Vaca Muerta en Argentine, situées en Patagonie. Bien que les communautés autochtones soient opposées au projet, les grandes banques ont accordé des millions de subventions aux sociétés pétrolières et gazières intéressées à développer la région, ce qui aurait des effets catastrophiques sur le réchauffement climatique.

Avant la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique de cette année, la pression sur les plus grandes banques du monde est désormais double: cesser de financer les entreprises qui étendent leur utilisation des combustibles fossiles et convenir de supprimer progressivement le financement des projets de combustibles fossiles en alignement avec la limitation du réchauffement à 1,5 degré C.