Les plus grandes actualités de RTIH sur la technologie de vente au détail de septembre — Retail Technology Innovation Hub

2. Le géant de l’épicerie Asda nomme des cadres supérieurs en technologie de vente au détail alors qu’il s’éloigne de l’époque de Walmart

Asda a annoncé les nominations de Rob Barnes et Adrian Berry au sein de son équipe technologique pour superviser le développement de sa nouvelle stratégie et sa séparation d’avec Walmart.

Barnes est actuellement directeur de la technologie chez Marks and Spencer et rejoindra Asda au début de l’année prochaine en tant que directeur de la livraison.

Il sera responsable de la conception, de la construction et de la livraison de toutes les technologies destinées aux collègues et aux clients et agira également en tant que directeur adjoint de l’information.

Avant de rejoindre M&S, il était directeur général de l’activité Retail Tech Advisory d’Accenture, où il gérait la fourniture de technologies pour une gamme de clients, notamment Dyson, Clarks, Tesco, Sainsbury’s et Best Buy.

Berry rejoint également l’entreprise au cours de la nouvelle année en tant que directeur de la technologie et sera responsable de toutes les équipes technologiques de base, notamment la prestation de services, l’infrastructure, l’ingénierie des applications, les équipes de plate-forme et les services technologiques d’entreprise.

Il a récemment occupé le poste de CIO chez Aston Barclay Vehicle Remarketing, et avant cela, celui de CIO au Royaume-Uni et de CTO du groupe chez Lowell Credit Management.

Carl Dawson, CIO d’Asda, déclare : « Nous sommes ravis d’accueillir Rob et Adrian au sein de l’équipe d’Asda Technology. Grâce à leur expérience combinée, je suis convaincu que nous aurons désormais l’expertise et l’expérience nécessaires pour construire les meilleurs systèmes technologiques de vente au détail alors que nous poursuivons notre processus de séparation d’avec Walmart.

3. Amazon travaille avec Avery Dennison pour combiner la technologie Just Walk Out et la RFID dans les magasins sans caisse

Amazon a annoncé une nouvelle fonctionnalité de sa technologie Just Walk Out qui permettra aux magasins concernés de commencer à vendre des vêtements.

Cela exploite la RFID, fournie par Avery Dennison, et permet aux clients de saisir des vêtements, des chapeaux, des chaussures, etc., et de sortir du magasin par une porte de sortie (même en portant leurs achats) en appuyant sur leur carte de crédit ou de débit, ou en passant la main de leur main. via un appareil de reconnaissance de paume Amazon One.

Il est actuellement disponible au Lumen Field, domicile des Seahawks de Seattle.

« Offrir une expérience exceptionnelle aux fans est au cœur de tout ce que nous faisons ici à Lumen Field, et nos clients adorent la commodité de la technologie Just Walk Out d’Amazon », déclare Zach Hensley, vice-président des opérations des Seahawks et directeur général de Lumen Field.

« Huit de nos concessions utilisent déjà la technologie Just Walk Out et obtiennent d’excellents résultats. »

« Maintenant, nous sommes ravis d’être le premier stade de la NFL doté d’un magasin de technologie Just Walk Out compatible RFID afin que les fans puissent récupérer leurs chapeaux, maillots et plus encore préférés, et simplement sortir. Nous constatons une grande popularité pour ce nouveau magasin et nos fans apprécient l’expérience.