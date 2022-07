Les plus grandes accusations de Twitter contre Musk dans son procès

Twitter allègue que Musk semble considérer l’entreprise et l’accord proposé comme une “blague élaborée” et la société pointe du doigt les tweets de Musk faisant la lumière sur les rebondissements de la saga des fusions.

Les critiques publiques de Musk à l’égard de Twitter et de l’accord ont créé un risque pour son activité et “une pression à la baisse sur le cours de son action”, selon le procès.

Selon Twitter, ses dirigeants ont proposé des réunions avec Musk pour discuter des comptes de spam, mais Musk n’y a pas assisté.

Twitter allègue que son PDG, Parag Agrawal, et le directeur financier Ned Segal avaient tenté de coordonner le temps pour parler avec Musk et son équipe de la prévalence du spam sur la plate-forme. Segal aurait proposé un moment pour discuter à la mi-juin, mais Musk a déclaré qu’il avait un conflit avec le temps. Musk a ensuite accepté une heure le 21 juin, selon la plainte, “mais a ensuite tiré sa révérence et a demandé à Agrawal et Segal de parler avec son équipe non pas du processus d’estimation du spam mais” des données financières pro forma pour la dette “”.

Plus tard en juin, Twitter allègue que Segal a de nouveau offert du temps pour examiner avec Musk comment Twitter échantillonne les comptes pour déterminer la prévalence du spam, mais “cette réunion n’a jamais eu lieu malgré les multiples tentatives de Twitter”.