Les personnes vulnérables confinées à la maison dans certaines régions du Royaume-Uni n’ont toujours pas été vaccinées contre Covid – tandis que dans d’autres régions, des personnes beaucoup plus jeunes et en meilleure forme reçoivent déjà des coups.

À seulement trois jours de la date limite de lundi – à laquelle Boris Johnson et Matt Hancock ont ​​promis que tous les membres des quatre principaux groupes prioritaires auraient été vaccinés – des parents anxieux disent que de nombreuses personnes âgées confinées à la maison ont été oubliées.

Les ministres et les scientifiques ont salué le succès du programme de vaccination «leader mondial» du Royaume-Uni, avec plus de 14 millions de personnes ayant reçu une première dose à ce jour, l’un des déploiements les plus rapides au monde.

Mais L’indépendant a appris l’existence de personnes dans les 80 et 90 ans – dont beaucoup ont des problèmes de santé qui les rendent cliniquement vulnérables – qui n’ont pas encore été contactées.

Merryl Warren a déclaré que sa grand-mère de 93 ans, Ada Bryan, d’Essex, qui souffre d’arthrite, d’anxiété et de mobilité limitée, attendait toujours un vaccin.

«La famille et les voisins ont tenté de contacter à la fois son médecin généraliste et son député local pour signaler le problème à de nombreuses reprises. Le médecin généraliste dit que l’infirmière de district ne peut pas le faire et ne sait pas qui le fera. Le député local a proposé de contacter le NHS », a-t-elle déclaré. On a dit à la famille qu’il y avait un retard pour atteindre les personnes confinées à la maison.

«Ada reçoit la visite de soignants trois fois par jour, ce qui augmente son niveau de risque d’exposition à Covid. En fait, l’un de ses soignants a récemment été testé positif pour Covid. Nous sommes évidemment extrêmement inquiets », a-t-elle déclaré.

Une femme de 86 ans atteinte de la maladie de Parkinson avancée, originaire du Kent, est toujours sans vaccin, tout comme une veuve de 94 ans à quelques kilomètres de là, toutes deux confinées à la maison. Pendant ce temps, certains de ses voisins dans la soixantaine ont reçu des rendez-vous pour y assister.

D’autres personnes vulnérables confinées à domicile dans leurs 70, 80 et 90 ans ne sont toujours pas vaccinées dans des endroits comme le Cheshire, le Suffolk, le Northamptonshire, le Pays de Galles, le sud-est de Londres et Southampton.

La semaine dernière, un prestataire de soins de Surrey et du sud de Londres a révélé que seul un tiers des personnes dont il s’occupe à domicile avaient été vaccinés, contrairement aux maisons de retraite, où la plupart ont reçu un vaccin.

Un médecin généraliste du Kent a déclaré à un patient de plus de 90 ans qu’il n’avait «aucune implication dans le programme de vaccination», a déclaré son neveu.

La fille de 86 ans a raconté L’indépendant elle avait sonné à plusieurs reprises l’opération, seulement pour se faire dire qu’elle était «sur la liste». «Je suis furieux que maman n’ait toujours pas eu la sienne. C’est tellement stressant quand on ne sait pas, et les réceptionnistes des médecins ne sont pas informés », dit-elle.

Une porte-parole du NHS a déclaré que la position des services de santé était que tous les plus de 80 ans devraient avoir la priorité, qu’ils soient ou non confinés à la maison.

Les quatre principaux groupes prioritaires couverts par l’objectif de lundi sont les plus de 70 ans et les personnes considérées comme extrêmement vulnérables.

Dans certains endroits, comme le Hampshire et le Shropshire, ces groupes étant déjà terminés, les personnes âgées de 65 à 69 ans vont maintenant prendre leurs premières doses.

Plus de 1 500 sites de vaccination sont ouverts à travers l’Angleterre mais ils ne sont pas accessibles aux personnes qui ont besoin d’une visite à domicile.

Certains cabinets de médecins généralistes, comme à Trafford, Manchester, ont même vacciné des personnes de moins de 40 ans sans problèmes de santé sous-jacents pour épuiser les stocks de jabs avant leur expiration.

Les réseaux de soins primaires sont chargés d’organiser le déploiement du vaccin dans chaque zone, et le gouvernement a conseillé à toute personne des principaux groupes qui a manqué de contacter leur médecin généraliste ou de téléphoner au 119. Mais certains proches disent que leurs médecins généralistes ne sont pas utiles; d’autres se sont plaints auprès de leurs députés.

Charlotte Summers dit qu’elle a contacté le groupe de mise en service clinique local à cinq reprises au sujet de sa mère de 85 ans, qui a des problèmes respiratoires et a eu une crise cardiaque, des infections pulmonaires répétées et une pneumonie. Mais elle continue d’être «fobed off». Pendant ce temps, son soignant a été testé positif au coronavirus.

Le secrétaire à la Santé, M. Hancock, a été interpellé à la Chambre des communes mardi sur les retards dans les coups pour ceux qui ne peuvent pas quitter leur domicile, affirmant que le système fonctionnait «dans la plupart des régions du pays».

Il a ajouté: «C’est évidemment extrêmement important parce que nous parlons de certaines des personnes les plus vulnérables à Covid dans le pays. Nous devons nous assurer que tout le monde, y compris ceux qui sont confinés à la maison, a l’offre d’un coup, et que les gens peuvent sortir et y arriver.

Des lettres invitant les plus de 65 ans à se faire vacciner sont envoyées à partir de lundi en Angleterre, et le premier ministre gallois Mark Drakeford a déclaré que les plus de 50 ans étaient déjà réservés pour des rendez-vous à partir de lundi.

Le gouvernement a déclaré qu’il souhaitait que tous les adultes britanniques âgés de 50 ans et plus se voient proposer une vaccination d’ici début mai.

La porte-parole du NHS a déclaré: «Le NHS est sur la bonne voie pour offrir un coup à tous ceux des quatre principaux groupes prioritaires d’ici le milieu du mois, et paiera aux généralistes 10 £ supplémentaires pour chaque vaccin Covid livré à une personne confinée à la maison». elle a dit.

Un porte-parole du ministère de la Santé et des Affaires sociales a déclaré que l’intention de M. Hancock lorsqu’il a annoncé que l’objectif était identique à la politique du NHS England, mais qu’il ne pouvait pas expliquer comment les décisions concernant la distribution du vaccin étaient prises, ni pourquoi de nombreuses personnes confinées à la maison semblaient être la priorité la plus basse. .