Toute personne en Angleterre âgée de plus de 70 ans qui n’a pas été invitée à recevoir un vaccin contre le coronavirus devrait maintenant contacter le NHS pour prendre rendez-vous, a annoncé le secrétaire à la Santé Matt Hancock, dans le cadre d’un changement de tactique du gouvernement.

M. Hancock a lancé l’appel lors d’une conférence de presse à Downing Street, où il a révélé que 91% des plus de 80 ans, 95% des 75 à 79 ans et près des trois quarts de ceux âgés de 70 à 74 ans avaient maintenant reçu leur premier coup de Covid-19.

Le NHS a déjà appelé les plus de 70 ans à attendre une invitation à se faire vacciner, pour éviter que les hôpitaux et les cliniques ne soient submergés d’appels téléphoniques.

Mais M. Hancock a déclaré que la procédure était en train d’être modifiée pour essayer de garantir que le plus grand nombre possible de personnes les plus vulnérables soient protégées alors que le gouvernement approche de la date limite du 15 février pour vacciner les plus de 70 ans, le personnel de santé et de soins et ceux qui ont certains problèmes de santé sous-jacents.

Cela offre également une seconde chance à ceux qui ont refusé le coup de changer d’avis et de se faire vacciner.

M. Hancock s’est dit «ravi» de la forte adoption du vaccin chez les plus de 70 ans, déclarant: «Nous franchissons un cap dans notre bataille contre le coronavirus.»

Mais il a ajouté: «Nous n’allons pas nous reposer tant que tous ceux qui sont vulnérables n’auront pas été protégés.

«Ainsi, le NHS et les autorités locales et les équipes qui travaillent avec eux font tout ce qu’ils peuvent pour atteindre les personnes restantes dans ces groupes à risque. Et nous continuerons à rechercher ces derniers pourcentages, même si nous élargissons l’offre d’un vaccin aux groupes d’âge plus jeunes.

M. Hancock a déclaré que le gouvernement était «sur la bonne voie» pour atteindre son objectif du 15 février d’offrir le vaccin aux groupes prioritaires 1 à 4, avant de passer à la phase suivante, dans laquelle tous les plus de 50 ans devraient être protégés d’ici le 1er mai.

«Le NHS a travaillé dur pour contacter tout le monde dans les groupes un à quatre, mais nous voulons être certains», a-t-il déclaré.

«Donc à partir d’aujourd’hui, j’ai un message pour toutes les personnes âgées de 70 ans et plus.

«Jusqu’à présent, nous avons dit s’il vous plaît attendez que le NHS vous contacte. Mais maintenant, ce message est en train de changer.

«Si vous vivez en Angleterre et avez 70 ans et plus et n’avez pas encore de rendez-vous pour vous faire vacciner, veuillez contacter le NHS.

«Si vous êtes en Écosse, au Pays de Galles ou en Irlande du Nord, nous sommes également sur la bonne voie, travaillant ensemble, pour atteindre l’objectif d’ici le 15 février et vos équipes de santé locales seront en contact.»

Les plus de 70 ans peuvent réserver leurs rendez-vous en utilisant le site Web www.nhs.uk/covid-vaccination ou ceux qui ne peuvent pas se connecter en ligne peuvent appeler le 119 ou téléphoner à leur cabinet médical.

Les travailleurs de la santé et des services sociaux, qui font également partie des quatre principaux groupes prioritaires pour la vaccination, devraient parler à leur employeur de l’organisation de leur vaccin.

Et les équipes de médecins généralistes ont été invitées à contacter leurs patients cliniquement extrêmement vulnérables.

Le NHS a également exhorté les personnes qui ont reçu deux slots de jab à en annuler un afin que le slot puisse être utilisé par quelqu’un d’autre.

Cela peut se produire si le cabinet médical d’un patient prend un rendez-vous ainsi que le service national de réservation.

Jusqu’à présent, 12 millions de personnes à travers le Royaume-Uni ont reçu une inoculation au Covid-19.

Le Dr Nikki Kanani, directeur médical des soins primaires au NHS England et médecin généraliste en exercice, a déclaré: «Le programme de vaccination du NHS, le plus important de l’histoire des services de santé, a pris un bon départ avec chaque foyer de soins éligible recevant une visite et des millions de personnes supplémentaires se faire vacciner dans l’un des 1 500 centres à travers le pays grâce aux efforts inlassables de mes collègues.

«Mais si vous avez 70 ans et plus et que vous n’avez pas encore reçu votre vaccin, veuillez vous présenter et prendre rendez-vous dès que possible.