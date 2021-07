Les plus de 60 ans pourraient attendre des années pour une ordonnance gratuite du NHS car le gouvernement veut changer les règles

LES PLUS DE 60 ANS pourraient devoir attendre plus d’années pour obtenir des ordonnances gratuites du NHS.

Selon les nouvelles propositions du gouvernement, l’âge de la gratuité des ordonnances devrait passer de 60 à 66 ans.

Les personnes ayant 60 ans devront continuer à payer leurs ordonnances jusqu’à ce qu’elles aient 66 ans selon les propositions du gouvernement Crédit : Alamy

Les gens devront payer 9,35 £ par article – en espèces que le gouvernement souhaite augmenter les revenus du NHS.

Le ministère de la Santé et des Affaires sociales (DHSC) a déclaré que le changement pourrait donner au NHS jusqu’à 300 millions de livres sterling d’ici 2026-2027.

Il a déclaré que les frais de prescription apportent une « contribution importante » au budget du NHS, fournissant « des coûts de fonctionnement essentiels pour les services de première ligne ».

La modification de la limite d’âge doit s’aligner sur l’âge actuel de la retraite en Angleterre (66 ans).

Mais l’âge légal de la retraite devrait passer à 68 ans entre 2037 et 2039.

Les propositions de jeudi se lisaient comme suit : « Alors qu’un nombre croissant de personnes vivent plus longtemps, de plus en plus de personnes réclament des ordonnances gratuites.

«D’ici 2066, il y aura 8,6 millions de résidents britanniques supplémentaires prévus âgés de 65 ans et plus, ce qui représentera 26% de la population totale.

« Le gouvernement a aboli l’âge par défaut de la retraite, ce qui signifie que la plupart des gens peuvent travailler aussi longtemps qu’ils le souhaitent et le peuvent.

« Cela signifie que de nombreuses personnes âgées de 60 à 65 ans ont et peuvent conserver un emploi, être économiquement actives et plus à même de faire face au coût de leurs ordonnances. »

Mais les autorités ont admis que les gens ne peuvent plus prendre leurs médicaments s’ils doivent les payer.

« Les gens peuvent prendre des mesures pour essayer de faire durer leurs médicaments plus longtemps s’ils devaient payer, par exemple un inhalateur pour l’asthme pourrait ne pas être utilisé aussi souvent que le conseille le prescripteur », a déclaré le DHSC.

INACCEPTABLE

La Royal Pharmaceutical Society (RPS) a déclaré que cette décision était « inacceptable » et qu’elle était « profondément inquiète ».

Le président du RPS en Angleterre, Thorrun Govind, a déclaré que cela pourrait empêcher les gens de se payer les médicaments dont ils ont besoin.

Elle a déclaré: « La proposition de relever l’âge auquel les gens peuvent accéder aux ordonnances gratuites de 60 à 66 ans signifie que beaucoup plus de personnes seront affectées par cette taxe sur les malades exactement au moment où elles pourraient avoir besoin de plus de médicaments.

« Il est inacceptable d’augmenter le coût des ordonnances dans la situation économique actuelle alors que beaucoup ont été défavorisés par la pandémie.

« Chaque jour, des patients qui n’ont pas les moyens de s’offrir tous les articles de leur ordonnance demandent aux pharmaciens quels sont ceux dont ils pourraient « se passer ».

« Les patients ne devraient pas avoir à faire des choix qui impliquent de rationner leurs médicaments. Personne ne devrait être confronté à un obstacle financier pour obtenir les médicaments dont ils ont besoin. »

Le DHSC a déclaré que la consultation sollicitait les opinions du public, des organisations de soins de santé et du personnel.

Toute personne ayant des opinions peut les partager via le formulaire de réponse à la consultation, disponible en ligne sur GOV.UK.

Une autre option consiste à introduire un délai de grâce afin que les personnes âgées de 60 à 65 ans au moment de l’entrée en vigueur du changement puissent toujours recevoir des ordonnances gratuites.

Le ministre de la Santé, James Bethell, a déclaré: « L’exemption d’âge supérieur pour les ordonnances gratuites s’alignait sur l’âge de la retraite de l’État, mais ce lien s’est perdu au fil des ans.

« Les frais d’ordonnance sont une source importante de revenus pour le NHS, et les coûts de fourniture d’ordonnances gratuites continuent d’augmenter avec le vieillissement de notre population. »

Mais Mme Govind a déclaré: « La réduction de l’accès aux médicaments entraîne une détérioration de la santé et des hospitalisations coûteuses, dont le coût devrait être comparé à tout revenu provenant des frais de prescription. »