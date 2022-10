Les plus de 55 ans cherchent désespérément à faire du parachutisme, de la plongée en cage avec des requins et des baignades maigres, révèle un sondage

Les Britanniques MATURE sont désespérés de faire du parachutisme, de la plongée en cage avec des requins et de tenir un serpent venimeux.

Un sondage auprès de 2 000 adultes âgés de 55 ans et plus a révélé les 40 principales choses qu’ils souhaitent encore accomplir au cours de leur vie.

Les plus de 55 ans aimeraient faire de la plongée en cage avec des requins, selon un sondage Crédit : Getty

La liste de souhaits comprend le parapente, la chasse aux tornades, la baignade maigre et dormir dans la jungle.

Et aller dans l’espace, plonger dans une épave et explorer un bâtiment abandonné sont également des options populaires.

Mais bien que 87 % aient une liste d’activités passionnantes qu’ils veulent faire, 50 % craignent de ne pas atteindre bon nombre de leurs objectifs de vie.

Et ils attribuent cela au manque d’argent (43 %), à leur âge (36 %) et à des problèmes de santé (27 %).

L’étude a été commandée par la société de livraison de repas Wiltshire Farm Foods, qui s’est associée à Arlene Philips, 79 ans, pour lancer le Wishlist Fund.

L’initiative permet aux personnes âgées de postuler pour avoir la chance de “réaliser leurs rêves” – en rayant des activités de leurs propres listes de choses à faire.

L’ancien juge de Strictly Come Dancing a déclaré: “Il y a tellement de choses à faire et à voir et il est temps que nous le fassions tous – il s’agit de ce que vous ressentez à l’intérieur, pas de ce que votre âge dicte.

“Après tout, l’âge n’est qu’un chiffre.

“Nous voyons de plus en plus d’adultes matures aller au-delà des attentes pour atteindre les objectifs qu’ils souhaitent dans la vie – des baignades maigres aux sauts en parachute et autres activités folles.

“J’aimerais voir plus de gens vivre leurs rêves de toute une vie dans leurs années de maturité et embrasser la liberté qu’apporte la vieillesse.

“La vie est faite pour vivre, alors vivez-la.”

Il est également apparu que 72% pensent qu’il existe un stéréotype selon lequel les personnes âgées sont moins aventureuses, 84% de celles souhaitant briser la stigmatisation.

Alors que 32% veulent prouver qu’une personne de leur âge peut encore réaliser tout ce qu’elle veut, selon les données OnePoll.

Et 55% pensent qu’il est plus impressionnant de voir quelqu’un dans la cinquantaine faire quelque chose de nouveau que ceux dans la vingtaine.

TOP 40 DES OBJECTIFS QUE LES PLUS DE 55 ANS VEULENT ATTEINDRE DANS LA VIE 1. Visitez l’Australie 2. Visitez les huit nouvelles merveilles du monde 3. Volez en première classe ou en classe affaires 4. Nager avec les dauphins 5. Conduisez le long de la Route 66 en Amérique 6. Ecrire un roman 7. Partez en voyage 8. Vivre dans un autre pays 9. Retrouver un meilleur ami perdu 10. Voir une étoile filante 11. Faites un saut en parachute 12. Rencontrez un royal 13. Allez dans l’espace 14. Louez une voiture très chère pour un après-midi 15. Faire du vélo à travers l’Europe 16. Marchez sur le tapis rouge 17. Plongée en cage avec les requins 18. Plongez sur une épave 19. Explorez un bâtiment abandonné 20. Dormir dans la jungle 21. Escaladez une montagne 22. Essayez de surfer 23. Séjournez en camping VIP à Glastonbury 24. Faites du parapente 25. Chassez une tornade 26. Marcher sur l’aile d’un avion 27. Faites-vous tatouer 28. Allez vous baigner 29. Sortir un album 30. Nager dans de l’eau glacée 31. Courez le marathon de Londres 32. Vélo à Paris 33. Monter sur scène lors d’un festival de musique 34. Conduisez une moto 35. Être dans une émission de télé-réalité 36. Courez un 10 km 37. Rejoignez un groupe 38. Faites des pompes à un bras 39. Nagez dans la Manche 40. Tenez un serpent venimeux

L’aventurière “Bold age” Mercy Baggs, 90 ans, du Wiltshire, a sauté d’un avion non pas une mais deux fois et prévoit d’en faire un autre une fois qu’elle aura atteint 95 ans.

Elle a déclaré: “Quand il s’agit de quoi que ce soit ces jours-ci, je pense juste, pourquoi pas?

“Il est si important d’embrasser la vie en vieillissant et la liberté qui l’accompagne.

“Je n’aurais jamais pu faire aucun de mes sauts en parachute pendant que je travaillais et ce n’est que dans mes années de maturité que j’ai pu faire ce que je voulais.

“Mes enfants, petits-enfants et mon mari se demandent toujours quelle est la prochaine étape.”

Le Fonds Liste d’envies est ouvert à toute personne de plus de 55 ans – la date limite de candidature est le 25 octobre.

Un porte-parole a ajouté: “Il est clair que les personnes de plus de 55 ans veulent être aussi actives que la jeune génération et sont déterminées à atteindre autant d’objectifs de vie que possible avant d’atteindre leur limite.

“Mais comme la recherche l’a montré, près de la moitié de la nation n’est pas convaincue qu’elle atteindra ses objectifs, que ce soit à cause de l’argent, du temps ou de la confiance.

“Nous voulons intervenir et faire cocher ces listes en facilitant les désirs les plus chers de la génération plus âgée.”