Les plus de 50 ans recevront un deuxième coup après 8 semaines alors que l’alarme se répandait sur la variante Indian Covid

Les plus de 50 ans recevront leur deuxième vaccination après 8 semaines au lieu de 12 alors que l’alarme grandit au sujet de la variante Indian Covid, a annoncé Boris Johnson.

Le Premier ministre a rejeté les appels des dirigeants locaux à vacciner tous les jeunes adultes dans les hotspots, en faveur de l’accélération des seconds coups pour les personnes âgées – dans tout le pays.

Lors d’une conférence de presse à Downing Street, M. Johnson a également mis en garde contre «certains choix difficiles» si la variante se révélait nettement plus contagieuse.

«Je dois me mettre au même niveau que vous, cette nouvelle variante pourrait perturber gravement nos progrès et pourrait rendre plus difficile le passage à l’étape 4 en juin», a-t-il déclaré.

Cependant, il a déclaré qu ‘ »à ce stade, il n’y a aucune preuve d’une augmentation des cas se traduisant par une pression ingérable sur le NHS », a déclaré le Premier ministre.

« Je ne pense pas que nous ayons besoin, sur la base des preuves actuelles, de retarder notre feuille de route et nous allons poursuivre notre plan pour passer à l’étape 3 lundi », a-t-il déclaré lors de la conférence de presse.

Mais, à l’étape 4 – prévue pour le 21 juin – il a ajouté: « La vérité est qu’à ce stade, nous ne pouvons tout simplement pas dire avec certitude dans l’état actuel des choses. »

M. Johnson a nié avoir fatalement traîné les talons en fermant la frontière aux vols en provenance de l’Inde, insistant: « À ce stade, l’Inde n’a pas été identifiée comme ayant une variante préoccupante. »