Les plus de 50 ans qui abandonnent leur travail sont une catastrophe pour notre économie – mais cela peut être réparé

J’ai une confession à faire.

J’écris cet article sous une contrainte physique sévère en raison de la maladie de Parkinson, une maladie que j’ai depuis plus de trois ans.

Il y a maintenant 2,5 millions de personnes en âge de travailler qui reçoivent des prestations de maladie de longue durée Crédit : Alamy

Alors que mes jambes et mes bras tremblent, la tâche d’écrire chaque phrase est temporairement un combat.

Mais les tremblements passeront et je finirai par retrouver mon rythme de frappe normal.

Malgré ce revers de santé et ayant dépassé l’âge de 60 ans, je tiens à poursuivre ma carrière d’écrivain le plus longtemps possible.

J’ai la chance d’avoir un métier que j’aime et qui donne un sens à ma vie.

Mais un grand nombre de personnes de ma génération ne ressentent pas cela.

Par choix ou par la force des choses — en particulier maladie ou invalidité — nombre d’entre eux se retirent délibérément du marché du travail bien avant d’avoir atteint l’âge légal de la retraite.

Comme le gouvernement l’a admis hier, il s’agit d’un désastre pour notre nation à bien des niveaux.

On ne peut pas continuer comme ça

“Le plus grand défi auquel nous sommes confrontés est de savoir comment réintégrer les gens sur le marché du travail”, a déclaré une source senior de Whitehall.

Le déferlement de retraites anticipées des plus de 50 ans signifie une perte catastrophique de talents, d’expérience et de recettes fiscales pour notre économie en difficulté, ainsi qu’une augmentation des coûts du système de protection sociale.

De plus, les individus qui deviennent économiquement inactifs peuvent souvent connaître l’isolement, l’apathie, la dépression et des revenus réduits.

Un récent rapport de la Resolution Foundation, un groupe de réflexion indépendant respecté, a révélé que même lorsque les plus de 50 ans tentent de retourner au travail, non seulement ils trouvent le processus plus difficile que les plus jeunes, mais ils gagnent également – en moyenne – 17 pour cent. cent de moins que dans leur emploi précédent.

Fait inquiétant, le problème s’aggrave, en partie grâce aux retombées continues de la pandémie de Covid et en partie à l’effondrement du NHS, ce qui signifie que les malades de longue durée ne reçoivent pas le traitement dont ils ont besoin pour retourner au travail.

Les statistiques sont cruelles.

Depuis 2019, pas moins de 630 000 personnes ont quitté la population active britannique, portant le nombre total de personnes économiquement inactives à neuf millions – un chiffre colossal à un moment où les employeurs se plaignent bruyamment des pénuries de personnel et où il y a plus de 1,3 million de postes vacants.

L’impact sur la santé et les finances publiques de la nation est tout aussi inquiétant.

Il y a maintenant 2,5 millions de personnes en âge de travailler qui reçoivent des prestations de maladie de longue durée et au cours des trois dernières années seulement, ce chiffre a augmenté de 500 000, les problèmes de santé mentale représentant 40 % de l’augmentation.

On ne peut pas continuer comme ça. Des millions de nos concitoyens ne doivent pas être jetés à la casse.

Dans une société civilisée, la participation au marché du travail devrait être à la fois un droit et un devoir.

C’est pourquoi le changement est vital.

La sentimentalité sur le bien-être devrait être remplacée par une conversation adulte sur la manière de répondre aux intérêts réels et à long terme de la nation et aux besoins des ménages individuels.

Mais l’une des principales difficultés auxquelles sont confrontés les ministres est que l’exode des plus de 50 ans est en grande partie constitué de deux groupes très différents, qui se font face dans des directions presque opposées.

Le premier est composé des plus aisés, qui ont quitté le marché du travail prématurément parce qu’ils en avaient les moyens, ayant constitué leur retraite et leur patrimoine.

Lors du premier verrouillage de Covid, les gens ont augmenté leurs économies de 125 milliards de livres sterling.

Les recherches de l’Office for National Statistics montrent que les deux tiers des préretraités sont propriétaires de leur maison, 61 % n’ont pas de dettes et plus de la moitié sont « très confiants » quant à leurs régimes de retraite.

Le même phénomène d’une élite riche et économiquement inactive peut être observé à une échelle encore plus grande aux États-Unis, où leur mot à la mode est FIRE : Financially Independent and Retired Early.

Pour être réaliste, la seule façon d’inciter certains de ces Britanniques prospères à retourner au travail consiste à offrir d’autres récompenses en espèces, telles que l’extension des allocations non imposables ou même une suspension de l’impôt sur le revenu pendant les six premiers mois après avoir pris un nouvel emploi. bien que cela puisse conduire au ressentiment des autres travailleurs qui ne reçoivent pas un traitement aussi favorable.

À l’opposé, ceux qui sont inactifs en raison de leur dépendance à l’égard du système de protection sociale, qui est devenu un coût énorme pour l’État.

Cette année, selon l’Office for Budget Responsibility, les dépenses en prestations d’invalidité atteindront 32,5 milliards de livres sterling, passant à 50,4 milliards de livres sterling en 2027/28.

En fait, la sécurité sociale est devenue un léviathan qui engloutira l’année prochaine la somme incroyable de 253 milliards de livres sterling de l’argent des contribuables.

Les défenseurs de cette largesse pourraient la traiter comme un symbole de compassion, mais en réalité, elle fournit des incitations perverses à l’éclatement de la famille, à l’oisiveté et au chômage.

Cela doit cesser.

Nous avons besoin d’un système de protection sociale qui encourage le travail, et non le dissuade.

C’est pourquoi les promesses d’action du gouvernement doivent être saluées.

La réforme de la protection sociale n’est jamais facile

Les rapports d’hier suggèrent que plusieurs mesures potentielles sont à l’étude.

L’une consiste à permettre aux demandeurs d’invalidité de conserver une partie de leurs prestations s’ils acceptent un emploi.

Un autre est la fourniture d’un soutien, de soins de santé et d’une formation axée sur ce qu’ils peuvent faire plutôt que sur leur incapacité.

La réforme de la protection sociale n’est jamais facile car elle remet en question la culture de la dépendance, mais pour le dynamisme de notre économie, elle doit être adoptée.

Dans un discours remarquablement perspicace à Glasgow en 1908, l’homme d’État libéral et ancien Premier ministre Lord Rosebery a mis en garde contre les conséquences d’une protection sociale aveugle.

« L’État nous invite chaque jour à nous appuyer sur lui. L’homme le plus sain, s’il est encouragé, peut bientôt s’habituer aux méthodes de l’invalide.

Plus d’un siècle plus tard, c’est précisément ce qui s’est passé dans certaines parties de notre pays.

Un nouveau cours est vital.