Les plus belles villes d’Europe

(CNN) — Paris, Rome, Barcelone… Les villes européennes sont des destinations incontournables, et à juste titre. Mais les petites villes du continent sont aussi un rêve, avec toute la belle architecture et une grande partie de la culture que vous trouverez dans les grands noms, mais avec moins de monde avec qui les partager.

Voici quelques-unes des plus jolies petites villes d’Europe, des humbles villes de pêcheurs aux bases de pouvoir médiévales perchées.

Giethoorn, Pays-Bas

Giethoorn est souvent appelé la réponse hollandaise à Venise. Adobe Stock

Ils l’appellent la réponse hollandaise à Venise, mais il manque à Giethoorn une chose cruciale que la ville italienne a à revendre : le surtourisme. Comme à Venise, la vie tourne autour de l’eau, ici – il n’y a pas de voitures dans le centre donc la seule façon de se déplacer est à pied ou sur l’eau.

Faites une excursion en bateau autour des maisons au toit de chaume situées sur des îles remplies de tourbe. Faim? Arrêtez-vous au restaurant étoilé Hollands-Venetië.

Guimaraes, Portugal

Guimarães est endormie aujourd’hui, mais c’était la première capitale du Portugal. Adobe Stock

Guimarães est cruciale pour l’histoire du Portugal – elle a été nommée la première capitale du pays au 12ème siècle, et son noyau médiéval reste en grande partie intact, plein de couvents, de grands palais anciens et d’un château en ruine, perché au sommet d’une falaise.

Comme partout au Portugal, les boulangeries locales font un méchant pastel de nata, mais ici, vous devriez essayer la spécialité locale : tourte de Guimarães — une pâte fourrée à la courge et aux amandes moulues.

Roscoff, France

Roscoff est l’une des villes portuaires les plus mignonnes de France. Adobe Stock

Les villes portuaires peuvent être sales. Pas le charmant petit Roscoff, cependant, dans la région Bretagne française, qui a bâti sa fortune sur le commerce maritime, notamment en exportant ses célèbres oignons roses vers le Royaume-Uni.

Aujourd’hui, c’est un centre de thalassothérapie, utilisant l’eau de mer pour soigner des pathologies, ainsi qu’une belle ville bretonne. De minuscules bateaux de pêche flottent dans le petit port – avec un plus grand, où les ferries partent pour Plymouth au Royaume-Uni, plus loin.

Anghiari, Italie

Les rues d’Anghiari ont été conçues pour les guerriers de la Renaissance. Adobe Stock

Planant sur une colline près de la frontière toscane-ombrienne, Anghiari est un délice – une petite ville fortifiée qui s’enroule sur elle-même en s’accrochant au paysage.

C’est un dédale piétonnier de ruelles et de rues en montagnes russes, rempli de grands palais qui ont été construits par les mystérieux “hommes d’armes” mercenaires qui vivaient ici à l’époque de la Renaissance.

Apprenez-en plus à leur sujet au Museo della Battaglia di Anghiari, qui retrace l’histoire d’une bataille médiévale capitale qui s’est déroulée dans la plaine à l’extérieur de la ville.

Nauplie, Grèce

Nauplie a été la première capitale de la Grèce moderne. Suzanne Plunket

La magnifique Nauplie chevauche la mer Égée dans le Péloponnèse, avec son château de construction vénitienne qui s’enfonce dans l’eau (en fait, il y a trois châteaux à visiter ici) et une jolie vieille ville qui s’étend derrière les vieux murs.

Ce fut la première capitale de la Grèce moderne, il y a donc des choses à faire à la pelle. Il y a un lido, si vous voulez vous baigner en toute sécurité, et si l’histoire est plus votre truc, le musée archéologique contient des objets datant de l’époque mycénienne.

Mostar, Bosnie-Herzégovine

Le pont de Mostar attire des visiteurs de toute la région. Adobe Stock

Le Stari Most de Mostar, ou “Vieux Pont”, construit par les Ottomans au XVIe siècle, a longtemps été considéré comme l’un des plus beaux exemples de l’architecture islamique des Balkans.

S’élevant de l’autre côté de la rivière Neretva, c’est l’un des sites les plus célèbres des Balkans, et traditionnellement les habitants plongent depuis le pont – aujourd’hui, c’est une étape de la Red Bull Cliff Diving World Series.

Le pont a été détruit en novembre 1993 par les forces croates pendant les guerres des Balkans. Un pont reconstruit a été construit en 2004, et aujourd’hui, Mostar est une destination appréciée en Bosnie-Herzégovine, et une excursion d’une journée populaire au départ de Dubrovnik, de l’autre côté de la frontière croate.

Mazara del Vallo, Sicile

Mazara del Vallo est l’un des plus beaux villages de pêcheurs de Sicile. Ulrike Leone/Alay

La Sicile est un creuset, et Mazara del Vallo en est le parfait exemple. Fondée par les Phéniciens il y a près de 3 000 ans, elle a vu couler une myriade de cultures à travers l’île – sa région de Kasbah ressemble à une médina nord-africaine, il y a une forte communauté tunisienne et vous aurez plus de chances de trouver du couscous au menu que Pâtes.

Son attraction principale est le Satiro Danzante, ou satyre dansant – une ancienne statue de bronze pêchée dans la mer en 1998.

Clovelly, Royaume-Uni

Les ânes étaient le seul moyen de se déplacer dans Clovelly. Adobe Stock

Les ânes étaient autrefois le seul moyen de monter et descendre les rues escarpées de Clovelly, un joli village de pêcheurs du Devon, dans le sud-ouest de l’Angleterre.

Aujourd’hui, ils n’ont toujours pas réussi à faire entrer des voitures – il se trouve au pied d’une falaise de 400 pieds. Au lieu de cela, les marchandises sont transportées par des traîneaux à propulsion humaine – et si les touristes ne peuvent pas faire face au retour au parking, ils peuvent faire un tour dans un Land Rover à la place.

Dinkelsbuhl, Allemagne

Dinkelsbühl se trouve sur la “route romantique” d’Allemagne. Adobe Stock

Un joli centre historique, des maisons à colombages et de grosses tours — Dinkelsbühl a tout pour plaire. Il se trouve sur la “Route romantique” de l’Allemagne, une route connue pour ses ravissantes villes.

Enveloppé de murs médiévaux avec une vaste église gothique, St George’s Minster, c’était le décor du film de Werner Herzog “L’énigme de Kaspar Hauser”.

Korčula, Croatie

Korčula est située sur une péninsule suspendue au large de l’île du même nom. Adobe Stock

Lorsqu’une île reposant paisiblement dans la mer Adriatique ne suffit pas, il y a Korčula, qui s’éloigne de l’île du même nom sur une minuscule péninsule.

Les habitants disent que l’aventurier Marco Polo est né ici ; Les Vénitiens contestent cela. Quoi qu’il en soit, c’est une ville de classe mondiale, avec des rues blanches étincelantes et des bâtiments taillés dans la pierre locale, de l’eau presque tout autour et de beaux bâtiments laissés par les Vénitiens, qui ont régné ici pendant des siècles.

Kenmare, Irlande

Kenmare est l’une des grandes destinations gastronomiques d’Irlande. Justin Hannaford/Alay

À la pointe sud-ouest de l’Irlande, la terre se fond dans l’océan dans le comté de Kerry. Kenmare se dandine sur la baie du même nom, là où la rivière Roughty se jette dans la mer.

C’est au milieu de certaines des régions les plus appréciées d’Irlande – c’est sur le Wild Atlantic Way, entre le Ring of Kerry et le Ring of Beara. Kenmare est connue pour sa nourriture et pour ses vues – avec de grandes montagnes se dressant derrière la baie immaculée.

Piran, Slovénie

Piran tire le meilleur parti de la côte slovène de l’Adriatique. Adobe Stock

La Slovénie n’a qu’une bande de côtes, située au sommet de la péninsule d’Istrie en forme de coin, suspendue dans la mer Adriatique.

Bien que petite, cette partie de la côte, prise en sandwich entre l’Italie et la Croatie, abrite plusieurs belles villes, dont Piran. Développée par les Vénitiens, qui l’ont conquise en 1283, c’est une belle mini-Venise, avec un gros clocher, une architecture mousseuse et des bateaux de pêche amarrés dans le petit port.

Reine, Norvège

Reine est la Norvège à son image la plus parfaite. Adobe Stock

Vous voulez : une jolie ville norvégienne – éloignée, minuscule et au bord de l’eau.Vous avez besoin : Reine, la joie des îles Lofoten, dont les jolies cabanes rouges se trouvent au pied des sommets escarpés qui en font un croisement entre les Dolomites et Ha Baie Longue.

C’est l’un des endroits les plus spectaculaires de l’archipel des Lofoten – avec un point de vue à couper le souffle sur les îles et le village, Reinebringen, juste à l’extérieur.

Regencos, Espagne

Regencos se trouve paisiblement à l’intérieur des terres des plages de la côte Brava. Wikimédia Commons

En ce qui concerne les côtes espagnoles remplies de touristes, la Costa Brava, en Catalogne, est relativement calme – mais elle ne tient pas la chandelle aux paisibles Regencos, à seulement 10 minutes à l’intérieur des terres. Juste au sud du “Triangle Dali”, la zone où l’artiste surréaliste a vécu et travaillé, c’est une zone bordée de montagnes de paisibles villages médiévaux.

Regencos, légèrement plus grand, a des vestiges de ses murs médiévaux, une jolie église et des maisons traditionnelles en pierre tourbillonnant hors du centre.

Tarnow, Pologne

Tarnów est une ville, mais a toujours une atmosphère de petite ville. Adobe Stock

Tout d’abord, c’est une ville. Mais promenez-vous dans la vieille ville et vous constaterez qu’elle a toujours cette atmosphère de petite ville, avec de jolis bâtiments médiévaux qui donnent une idée de la proximité de Cracovie avant l’arrivée du tourisme de masse.

La place de la vieille ville est un glorieux mélange de styles architecturaux, il y a une belle église gothique et beaucoup d’héritage juif – bien que la communauté ait été plus ou moins anéantie pendant la Seconde Guerre mondiale.

Image du haut : Nauplie, Grèce. Crédit : Adobe Stock