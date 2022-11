Les plus belles photos d’Aishwarya Rai Bachchan pour voler votre cœur

Dans l’épisode actuel d’Anupamaa, Pakhi est expulsé de la maison Kapadia. Même Vanraj ne permet pas à Pakhi de rester dans la maison du Shah. Pakhi est irrité par le comportement d’Anupamaa et la maudit. Elle envisage de se venger d’elle pour lui avoir enlevé son bonheur. Pakhi se fâche avec Adhik de la classe moyenne et regrette sa décision de l’épouser. Elle est incapable de s’adapter à la vie et envisage de s’enfuir. Pakhi décide de s’installer avec un vieil homme et de vivre une vie luxueuse.

Dans le prochain épisode d’Anupamaa, Anuj et Anu décident de passer du temps de qualité avec leur fille Choti Anu. Anu veut rester à l’écart de tous les arguments et combats. Anuj décide de laisser tomber Choti Anu pour le camp. Alors qu’il conduit, une jeep arrive devant lui. Anuj et Anupamaa ont peur. Anu recevait déjà plusieurs indices pour ne pas voyager. Anuj et Anupamaa rencontrent un accident mortel. Anu ment inconsciemment et se fait attaquer par un inconnu qui veut les voler. Anuj est incapable de sauver Anu car il est blessé. Anuj souffre d’une lésion cérébrale et sera transporté d’urgence à l’hôpital. Anuj pourra-t-il survivre à l’attaque meurtrière ?

Regardez la promo Anupamaa ici –

Voici comment les fans de MaAn ont réagi –

Anuj doit commencer à porter un casque jitni baar uske sir pe lagi hai Le casque est la meilleure protection. ?? Blagues à part. Makers MaAn ko au moins ek din ke liye khush rehne do. Dans l’ensemble, un bon EP, une courte séparation MaAn & CA semble être sur la carte #Anupamaa #AnujKapadia #MaAn MaAn (@MaAn37773430) 19 novembre 2022

#Anupamaa fd UN CASQUE POUR ANUJ tendance kare kya ??? Week-end hai ..so ritual hai fd dirty hone ki …kyoun na hum ye tendance kar ke apne anuj ke liye kuch bhala kare..?? priyadarshini sushreesangita (@PSushreesangita) 19 novembre 2022

Sach mein… Anuj doit porter un casque en permanence… surtout quand il voyage… même quand il conduit une voiture… le casque bt est un must.#Anupamaa https://t.co/824xvEzJTK Ruchi (@ruchi0305) 19 novembre 2022

?????????? Anu.. konu h ye kab kuy an Meri anu ke pichhe pad gye h sab pakka Pakhi ho gi ??????????#Anupamaa #RupaliGanguly @TheRupali @ketswalawalkar pic.twitter.com/z01lsTqjum Rachna Kanaujiya (@RachnaKanaujiya2) 19 novembre 2022

Omgeeeeee ????????? mere Anuj ko Sir pr hi itni jor se maar dia Abhi abhi toh theak hua hai, chirurgie itni badi hui thi n fir maar dia… kya chahte hai makers ? Bechare ko kaise bhi krke maarte salut rehte h. Koi iski kundli kisi acche pandit ko dikhao n hawan karao#Anupamaa Ruchi (@ruchi0305) 19 novembre 2022

