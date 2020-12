Des îles en forme de papillons et d’hippocampes aux citadelles en plein essor presque perdues dans la mer du temps, la Grèce abrite des centaines de petites îles souvent proches d’îles plus célèbres et tout aussi spectaculaires – parfois encore plus. Voici quelques-uns de nos favoris sur les îles grecques hors réseau.

Agistri

Cette petite île recouverte de pins est presque cachée à la vue de tous, en plein milieu du golfe Saronique éclipsé par la plus grande Égine, mais toujours à moins d’une heure de ferry du port animé du Pirée. Bien que assez connu parmi les Athéniens, la plupart des touristes clignotent littéralement et manquent Agistri (dont le nom signifie «hameçon») alors que leurs ferries naviguent vers des endroits plus célèbres. Mais l’île est un microcosme de la beauté et de la nature grecques, avec seulement quelques zones habitées telles que Megalochori et Skala et des plages de sable spectaculaires mais facilement accessibles comme Chalikiada sur le côté est face à Égine.

Astypalée

Si vous recherchez une île grecque qui baigne dans l’obscurité, Astypalée, que les Grecs appellent également Astropalia, l’est. C’est l’île la plus occidentale de l’archipel du Dodécanèse, dont la plus grande est Rhodes et la plus proche des îles des Cyclades. Vu de la fenêtre d’un avion, Astypalée ressemble à un papillon, les deux sections distinctes de l’île reliées par une étroite bande de terre. Chora, la petite capitale de l’île, est un labyrinthe de maisons blanches cubiques à deux étages empilées en amphithéâtre au pied d’une imposante forteresse médiévale du château de Kastro. Le long de la péninsule rocheuse de Vathy, les archéologues ont trouvé des phallus et une déclaration amoureuse effrontée ciselée dans le calcaire vers le cinquième ou sixième siècle avant JC, conférant à Asypalaia le titre de patrie du plus ancien graffiti homoérotique connu au monde.

Monemvasia

L’île du château byzantin de Monemvasia émerge de la côte du Péloponnèse à quelques heures de route au sud d’Athènes. Il n’y a qu’une seule entrée à la forteresse médiévale, qui s’accroche de façon quelque peu précaire à une île minuscule mais spectaculaire reliée au continent par une courte chaussée artificielle (avant 1971, il n’y avait aucun lien). La forteresse a commencé à prendre forme vers 583 lorsque les habitants ont dû se défendre contre les raids sarrasins. La ville basse est un enchevêtrement de maisons anciennes, de rues pavées étroites et de minuscules chapelles, maintenant entrecoupées de boutiques et de cafés animés. Un chemin mène à la ville haute avec les ruines du château, l’église solitaire d’Agia Sofia et une vue magnifique sur la mer. Si vous séjournez à Kinsterna, un manoir byzantin restauré avec amour et un domaine à proximité d’Agios Stephanos, vous aurez droit à une vue sur Monemvasia juste un peu au large.

Milos

Le Milos en forme de fer à cheval (d’où vient la Vénus de Milo) est d’origine volcanique et possède des plages avec des arrière-plans de falaises multicolores et une eau qui éblouit de verts et de bleus cristallins. Ses formations géologiques sont le résultat d’éruptions sous-marines qui ont commencé il y a peut-être jusqu’à trois millions d’années, empilant des couches de lave qui ont réagi aux eaux géothermiques de l’île et créé un kaléidoscope de formations rocheuses et de hautes piles marines. Sarakiniko est un mélange de paysage lunaire de bord de mer blanc d’albâtre, balayé par le vent, composé de calcaire et de diatomite, une roche sédimentaire blanche tendre formée à partir de cendres volcaniques. Dans l’antiquité, le commerce de l’obsidienne était dynamique; vous pouvez toujours voir les ruines d’un comptoir minoen où le verre volcanique était échangé se trouvent à Filakopi. L’île «sœur» de Kimolos, encore plus hors réseau, au nord-est, gagne en popularité, avec des plages de sable immaculées et des tombes mycéniennes creusées dans la roche ajoutant à son attrait.

Patmos

Selon le mythe Artémis, la déesse de la chasse a trouvé une île submergée sous les vagues et a demandé à Selene, déesse de la lune, de l’illuminer et de la hisser au-dessus de la surface: Patmos est né. Peut-être par coïncidence, Patmos a la forme d’un hippocampe, le museau se terminant par de belles plages tandis qu’à mi-chemin dans les tavernes locales de Skala comme Trehantiri, vous invite avec du poisson fraîchement pêché et des frites coupées à la main. Plus calme Chora est la capitale de l’île couronnée par la forteresse du monastère de Saint-Jean le Théologien. Sans l’overdrive touristique du plus grand Rhodes au sud, Patmos est l’endroit où Jean l’apôtre a écrit le livre de l’Apocalypse, le dernier livre du Nouveau Testament, dans la grotte de l’Apocalypse (qui est plus jolie qu’il n’y paraît). Un paysage volcanique immaculé avec des pics escarpés et des vallées verdoyantes est enveloppé dans un ruban de 63 kilomètres de plages, de baies et de criques cachées.

Nisyros

Toutes les routes ne mènent pas à Nisyros, ce qui est probablement ce que les insulaires aiment. Mais si vous êtes prêt à prendre un ferry de 13 heures depuis le Pirée – le raccourci est un vol pour Kos, puis un trajet en bateau beaucoup plus court – vous êtes prêt à vous régaler d’une île grecque authentique Le monastère de Panayia Spiliani, datant du XIVe siècle, se profile la charmante ville portuaire de Mandraki, tandis qu’à l’intérieur, les villages de montagne tels que Nikeia et Eborio semblent se cacher des trois cratères volcaniques. De la vapeur et du soufre émanent régulièrement des ksephysitres (évents) mais ne vous inquiétez pas: la dernière éruption remonte à 1888, et l’un des meilleurs sous-produits de l’activité volcanique passée est de superbes plages de sable noir comme Xoxlakoi.

Syros

Dans l’ancien temps des ferries plus lents et moins fréquents, Syros était pour de nombreux voyageurs en Grèce l’endroit où le bateau s’arrêtait avant de naviguer vers Mykonos, à proximité. Mais cette réputation de point de transit dément l’importance de l’île dans l’histoire grecque. Lorsque la Révolution grecque a éclaté en 1821, et qui sera largement commémorée en 2021, Syros a absorbé des réfugiés grecs de certaines îles de la mer Égée encore sous occupation ottomane. Les nouveaux arrivants ont grandement enrichi le port principal d’Ermoúpoli, qui a pris les airs d’une petite ville d’Europe occidentale. Marqué par une architecture italienne fantaisiste dans le quartier de Vaporia, il possède de nombreux endroits pour faire un plongeon dans l’eau bleu-vert. Ermoúpoli est également en train de devenir une destination gastronomique des Cyclades, avec des endroits aérés comme Jardin Avant et le restaurant «cuisine et culture» du chef Alex Karakatsanis San Michali gagner de nombreux éloges.