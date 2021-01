Les plus beaux villages d’Espagne dont vous n’avez jamais entendu parler

Des forteresses médiévales de Valladolid aux villes volcaniques des îles Canaries, l’Espagne abrite des centaines de villages de contes de fées. Voici quelques-uns de nos favoris les moins fréquentés.

Tejeda, Grande Canarie

Perché sur le bord d’un bassin volcanique à Gran Canaria est Tejeda, un groupe de maisons blanchies à la chaux datant du 3ème siècle après JC. L’histoire préhispanique de Tejeda est préservée dans les grottes funéraires à proximité et les gravures rupestres de Roque Bentayga, une formation géologique que les autochtones de Gran Canaria utilisaient autrefois comme forteresse. Aujourd’hui, ce village historique est surtout connu pour ses amandiers, non seulement pour leurs fleurs rose candyfloss qui fleurissent tous les mois de février, mais aussi pour leur rôle vital dans le bienmesabe, un chutney aux amandes qui se mange mieux avec une glace à la vanille faite maison. Entre se régaler de délices aux amandes douces, acheter du fromage produit localement et admirer les vues volcaniques épiques de la Caldera, il y a facilement un jour ou deux d’exploration à faire ici.

Urueña, Valladolid

Niché au milieu des vignobles de Castille et Leon se trouve Urueña, un village médiéval en pierre abritant 168 habitants et 12 librairies. Première ville d’Espagne à être nommée Villa del Libro (ville du livre), ses rues pavées sinueuses sont bordées de dizaines de bibliothèques et de musées consacrés exclusivement à l’écriture, à la lecture et à la reliure. Des lectures de poésie hebdomadaires, des foires aux livres d’occasion et des ateliers de reliure et de calligraphie sont également proposés. Après avoir exploré tous les livres du village et maîtrisé l’art de la création de livres, visitez le château d’Urueña du XIe siècle et les remparts du XIIIe siècle, l’un des mieux conservés de la région.

Fornalutx, Majorque

Fornalutx est un village en pierre niché parmi les orangers de la vallée ensoleillée de Soller à Majorque. Ses maisons aux toits de terre cuite et ses rues pavées sont d’autant plus frappantes grâce aux fenêtres fleuries de la ville et aux volets en bois vert bouteille, sans oublier le décor du sommet de la Tramuntana, digne d’une carte postale. En plus de s’imprégner de l’amour de Fornalutx pour les matins de café paresseux et le pa amb oli (pain frotté avec des gousses d’ail entières et garni d’huile d’olive et de tomates), les visiteurs viennent ici pour les excellents sentiers de randonnée et de vélo qui relient les villages d’oliviers entre Fornalutx et Soller. Pendant que vous êtes ici, ne manquez pas une assiette d’arros brut au coucher du soleil (riz au safran cuit avec du poulet et du porc) au Turó, un restaurant typique de Majorque offrant une vue imprenable sur Fornalutx et les collines environnantes.

Capileira, Andalousie

Village le plus haut de la région des Alpujarra en Andalousie, Capileira blanchie à la chaux offre certaines des meilleures vues sur la Sierra Nevada, y compris les sommets du Cerro Mulhacén et du Picacho Veleta. Ses rues étroites et escarpées sont bordées de balcons fleuris, de retraités profitant du soleil sur des chaises berçantes en bois et de bars à tapas troués dans le mur servant du fromage de brebis et de la charcuterie produits localement. Le village est bien connu pour ses produits en cuir faits à la main, mais la plupart des visiteurs se basent ici pour les randonnées époustouflantes autour de Mulhacén, le plus haut sommet de l’Espagne continentale. Pour une vue épique sur Capileria et les gorges de Poqueira, dirigez-vous vers le mirador (point de vue) sur le bord sud-est du village.

Albarracín, Teruel

Gravement endommagé par la guerre civile espagnole, le village médiéval d’Albarracín a passé plus de 60 ans en ruine. Une restauration récente a cependant redonné vie à ses châteaux roses et à ses maisons à balcons. Albarracín, stratégiquement creusée dans la falaise au-dessus de la rivière Guadalaviar, était autrefois la capitale d’un royaume maure, Taifa, dont les vestiges sont encore visibles dans les murs de la forteresse du Xe siècle et la tour Andador. Aujourd’hui, la ville offre un magnifique point de vue sur les collines du centre-est de l’Espagne, un musée abritant de rares tapisseries de flamenco et un accès au parc culturel d’Albarracín, un réseau de sentiers de forêt de pins qui englobent 26 sites d’art rupestre post-paléolithique.

Alcalá del Júcar, Castille-la-Manche

Autrefois forteresse musulmane, Alcalá del Júcar, un village de la province d’Albacete, dans l’est de l’Espagne, s’accroche aux falaises de calcaire au-dessus de la rivière Júcar. Certaines des grottes blanchies à la chaux de la ville, qui étaient autrefois utilisées comme maisons et greniers, ont été transformées en bars et restaurants caverneux, où vous pourrez déguster les célèbres gaspachos de viande de gibier d’Albacete, les bouillons d’escargots et la purée de morue sous terre. Le château et l’église imposants du XVe siècle dominent le sommet de la falaise, tandis qu’un pont médiéval et une jolie place en pierre où les habitants traînent sur la rivière se trouvent au pied du village. Si vous êtes ici pendant les mois d’été, n’oubliez pas vos nageurs – la rivière ici est propre et sûre pour nager.