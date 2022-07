Les plus beaux endroits du monde en 2022, selon le magazine TIME

(CNN) — Sortez votre carte de crédit et vos plateformes de réservation préférées à portée de main : le magazine et site d’information américain TIME vient de publier sa liste des 50 plus grands lieux du monde en 2022.

La liste a été compilée par son réseau international de correspondants et de contributeurs, et, selon TIME dans un communiqué, “avec un œil sur ceux qui offrent des expériences nouvelles et passionnantes”.

Les 50 destinations à faire la coupe comprennent à la fois des grands succès classiques et des endroits moins explorés, mais ce qui les unit, c’est qu’ils « prospérent, grandissent et changent », déclare TIME, « tracent la voie de la reprise économique » et « investissent dans durabilité.”

Amérique du Nord

Aux États-Unis, TIME recommande les centres branchés de la côte ouest de Portland, Oregonet San Fransiscola fraîcheur côtière de la Floride Miamiet “Comeback City” du Michigan Détroit. La destination ski d’hiver Park City, Utahobtient également un clin d’œil.

Au Canada, la capitale ontarienne Toronto et la petite ville de surf de Tofino, Colombie-Britanniquesont les pioches, et encore plus au nord, Illuissatsur le continent du Groenland, s’ouvre sur la baie de Disko, le “Grand Canyon du cercle polaire arctique”.

Les destinations balnéaires toujours populaires de Jamaïque et La Riviera Nayarit du Mexique font également la liste 2022.

Amérique du Sud

La ville de Saltadans le nord-ouest montagneux de l’Argentine, et le village de El Chalténdans le parc national Los Glaciares du pays, a attiré l’attention de TIME cette année.

Rapa Nui du Chili — plus connue sous le nom d’île de Pâques — et Îles Galápagos en Équateur sont deux merveilles volcaniques à avoir fait la liste.

Les métropoles bourdonnantes de Bogota – Colombie, et São Paulo, Brésilsont deux autres recommandations urbaines de TIME.

L’Europe 

La station de montagne tchèque de Dolni Morava figure sur la liste. Adobe Stock

En Grande-Bretagne, les charmes bucoliques du comté anglais de Devon et la ville de Portéesur l’île écossaise de Skye, remportez le feu vert cette année.

Les villes d’Europe occidentale de Marseille (France), Copenhague (Danemark), Skelleftå (Suède) et Valence (Espagne) reçoivent tous un clin d’œil.

Ensuite, il y a la région italienne de Calabrel’ancienne ville grecque de Thessaloniquela région portugaise de Alentejo et l’archipel de Madère.

La petite station de ski tchèque de Dolni Morava et la ville fortifiée lituanienne de Kaunas font la liste, tout comme la splendeur historique de la capitale turque Istanbul.

Asie-Pacifique

l’Inde Kerala et Ahmedabad font partie des recommandations asiatiques, tout comme les îles japonaises de Sétouchi et Kyushu.

La capitale sud-coréenne de Séoul est un bon conseil, tout comme la province indonésienne de Bali et l’île centrale des Philippines Boracay.

l’Australie Grande Barrière de Corail et la ville portuaire de Fremantle les deux obtiennent des hochements de tête, tout comme Queenstown en Nouvelle-Zélandeune plaque tournante pour les sports d’aventure sur l’île du Sud.

Pour terminer, Sentier Trans-Bhoutan du Bhoutan et les routes historiques de la soie Ouzbékistan font partie des terrains les moins parcourus dans les choix de cette année.

Moyen-Orient

Qatar et sa capitale Doha attirer l’attention de tous cette année, en raison de l’accueil de la Coupe du monde 2022 en décembre, tandis que la destination émergente des ports d’aventure de Ras Al Khaimah aux Émirats arabes unis a également fait la coupe.

Afrique

La capitale kenyane de Nairobi et la capitale rwandaise de Kigali sont les sélections urbaines africaines de TIME. Franschhoek d’Afrique du Sudconnu pour ses vignobles, et Parc national du Bas Zambèze en Zambie sont également recommandés.

Le parc national de Hwange au Zimbabwe est la sélection finale du continent.

Le grand au-delà

Pour les voyageurs les plus intrépides, les choix 2022 de TIME incluent également le Arctique région polaire et la Station spatiale internationalequi fait juste les critères de la liste en étant en orbite terrestre basse.