Le Canada n’est pas seulement le deuxième plus gros pays du monde. C’est aussi et surtout l’un des plus fascinants de la planète. On pourrait même croire qu’il possède un aimant puissant qui attire vers lui les nombreux touristes venus des quatre coins du globe. Il faut l’avouer, ce pays possède de magnifiques lieux exceptionnels. De Québec à Ontario en passant par Ottawa ou la Nouvelle-Écosse, la terre canadienne a de quoi fondre les cœurs. Cet article vous offre le billet pour un voyage idyllique vers les plus beaux endroits du Canada.

Les magnifiques chutes du Niagara

Ontario province du centre-est du Canada n’abrite pas uniquement la capitale du pays de la feuille d’érable. Elle est aussi le berceau des fameuses chutes du Niagara. Magnifiques et offrant un spectacle inédit, les chutes du Niagara n’auront certainement aucun mal à être classées au rang des huit merveilles du monde. Ce puissant cours d’eau connu sous plusieurs noms (Chutes américaines, chutes du voile de la marée, etc.) s’illumine aux jeux de lumière la nuit et vous offre une vue splendide du côté du Canada. C’est incontestablement l’un des meilleurs endroits de ce pays et pour découvrir plus d’articles de voyage, vous pouvez consulter le blog voyageursintrepides.com.

Les falaises de l’île d’Anticosti

Que vous soyez un amoureux de l’alpinisme ou pas, vous aurez à coup sûr envie de fouler du pied les hauteurs de ces magnifiques falaises. Plongées dans les abysses de Québec notamment à Saint-Laurent, ces falaises ne sont que partiellement explorées. Pour les fans de découverte, c’est l’endroit rêvé pour se perdre et rencontrer les plus beaux cerfs du monde. Vous en profiterez d’ailleurs pour explorer les vertigineux canyons et vous baigner dans les 90 m de profondeur de la chute Vauréa.

Le mont Tremblant

Le mont Tremblant est l’un des vestiges du Canada et reflétant toute la beauté des couleurs de l’automne canadien. Symbole emblématique des paysages des cartes postales de l’Amérique du Nord, le mont Tremblant est embrasé par de nombreux arbres aux mille couleurs. Une balade en plein air avec vos proches vous fera vivre certainement des moments inoubliables. D’ailleurs lorsque survient l’hiver glacial vous pouvez parcourir dans ce petit coin de paradis d’exceptionnelles stations de ski avec des slides et rampes à perte de vue.

Les plages rouges de l’Île-du-Prince-Édouard

Étant la plus petite province du pays de la feuille d’érable, l’Île-du-Prince-Édouard est un assemblage des plus beaux paysages et sentiers du canada. Ses plages aux mille couleurs, ses falaises et son sol argileux, la classe sans effort au rang des plus beaux endroits du Canada. Principalement réputée pour ses succulentes pommes de terre, cette prestigieuse île abrite également la célèbre plage aux reflets rougeoyants de Victoria-by-the-sea.

La ville historique du Québec

Bien qu’Ottawa abrite le musée des beaux-arts, Québec classé patrimoine mondial de l’UNESCO, regorge des plus belles œuvres historiques de l’Amérique du Nord. Bercé par de nombreuses rivières calmes et splendides, le paysage québécois demeure très impressionnant avec sa forêt mixte. Elle est aussi idéale pour des activités de tout genre en plein air, le ski, le bateau, la chasse ou la randonnée.

N’oubliez surtout pas votre appareil photo pour immortaliser ce voyage inédit vers les plus beaux endroits du Canada. D’ailleurs avec la crise sanitaire actuelle, une virée vers ces sanctuaires paisibles et magnifiques du Canada serait une idée des plus fantastiques.