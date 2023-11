Les plus bas des Suns annulent les plus hauts lors de la défaite contre LeBron James et les Lakers

PHOENIX — Il y a certainement eu du battage médiatique.

Mais si l’on peut regarder au-delà de l’initiation des Phoenix Suns au tournoi NBA In-Season, le terrain très violet et bleu sarcelle, le fait que la sécurité a éliminé tous les humains au premier rang dudit terrain pour les échauffements de LeBron James. avant les fans étaient même autorisés à entrer au Footprint Center, la réalité du basket-ball était la suivante :

Les Suns (4-5) n’en étaient qu’au deuxième match avec l’ajout de Bradley Beal pendant l’intersaison, et ni eux ni les Lakers de Los Angeles (4-5) n’avaient nécessairement ressemblé à des prétendants potentiels au cours de huit matchs chacun.

Ni l’un ni l’autre ne sont entrés ni n’ont quitté vendredi en tant qu’équipes gagnantes. Beaucoup de choses doivent encore être réglées.

Chacun, cependant, a réglé quelques problèmes lors d’une victoire 122-119 des Lakers, leur deuxième victoire décisive contre les Suns pour commencer cette saison.

Ce qu’il ne faut pas comprendre, ce sont les raisons pour lesquelles les projecteurs étaient braqués sur le jeu.

James a effectué un ajustement de la jambe gauche au premier quart pour marquer 32 points sur 17 tirs, avec ses six passes décisives et son commandement dictant un changement d’élan tardif dans un match dont Phoenix a mené la majorité.

“Essayer de ralentir LeBron sans être précis dans votre rotation des tireurs est un problème”, a déclaré l’entraîneur-chef des Suns, Frank Vogel. “Nous voulions lui retirer davantage le ballon des mains, mais nous n’avons pas suffisamment bien couvert l’arrière.”

Pour que Phoenix dispute son quatrième match consécutif sans Devin Booker, Kevin Durant a résisté à un début de tir difficile pour marquer 38 points, et Beal a trouvé ses moments pour briller avec un 20 pièces dans la première moitié de ses débuts à domicile en tant que Sun.

Parmi les questions auxquelles on a quelque peu répondu, Beal et Durant ont fait un pas en avant en s’affrontant.

Beal a clôturé avec 24 points, dont un seau de temps d’embrayage tardif qui a suivi une avalanche d’offensive de Durant. Jusuf Nurkic a réussi une autre soirée offensive positive après sa performance à Chicago mercredi, clôturant avec 14 points et sept passes décisives.

Mais les épisodes d’ineptie offensive de Phoenix sont réapparus.

Durant a marqué 13 points consécutifs en trois minutes vers la fin du troisième quart-temps. Dans une situation où il fallait deviner une raison pour laquelle vous devineriez correctement, une avance de 96-89 des Suns au début du quatrième s’est évaporée avec Durant au repos pour donner aux Lakers leur première avance depuis six. minutes après le début du premier quart-temps.

Une formation de Phoenix avec Eric Gordon, Jordan Goodwin et Beal semblait apathique, avec un espacement génial torpillant la tête. Ensuite, le petit attaquant des Lakers, Cam Reddish, qui a été dans et hors de la formation de départ jusqu’à présent cette saison, a commencé à prendre de l’ampleur.

La course de Los Angeles a commencé avec le trio de Reddish qui a battu le buzzer pour terminer le troisième quart et se terminerait à 14-0.

Durant est entré de nouveau avec 7 :52 à jouer et Phoenix était mené 103-98, et le problème des deux points marqués par Phoenix en six minutes pour commencer le quatrième serait immédiatement atténué par la star des Suns.

Les trois pull-up de Durant en semi-transition alors que le banc des Lakers bougeait et criait pour des doubles qui ne sont jamais venus ont été suivis d’un blitz complet de lui lors du jeu suivant. Durant s’en est sorti et cela s’est finalement terminé avec un Keita Bates-Diop et un pour Phoenix.

Mais les quatre trois de Reddish réalisés au cours du dernier quart plus une seconde se sont démarqués – en particulier pour une équipe des Lakers qui est entrée dans la soirée comme la seule équipe de la NBA à tirer en dessous de 30 % en profondeur de l’année.

“Ils n’ont pas bien réussi ce soir”, a déclaré Beal. «Je pense qu’ils nous ont fait bousculer un peu plus et ils ont obtenu beaucoup de trois grâce à cela. Une grande partie de cela vient du fait que « Bron a initié ».

Vogel, lui aussi, était plus préoccupé par ces ratés défensifs que par la sécheresse offensive.

“Je veux dire, j’ai pu regarder la cassette mais j’ai l’impression que nos pannes défensives au début du quatrième match étaient davantage (un problème)… Nous n’avons pas gardé”, a-t-il déclaré.

Ce qui a dicté l’avantage des Suns au début du match, c’est Beal, dont la blessure au dos l’a vu ralentir contre les Bulls mercredi. Contre les Lakers, Beal a marqué neuf points rapides, au-delà de l’arc et via quelques coupures qui l’ont vu finir au bord.

Beal a marqué 15 points au milieu du deuxième quart-temps. À ce stade, une avance de 48-34 pour Phoenix découlait non seulement des étoiles mais aussi de l’espacement, avec six Suns au total à ce stade frappant un trois points.

Beal a terminé la première mi-temps de manière jolie : isolant Christian Wood sur un interrupteur, le croisant, hésitant et soufflant à côté de lui pour trancher entre un autre défenseur de Los Angeles, puis dansant jusqu’au vestiaire.

La nuit du gardien comprenait une tentative de retrait qui l’a fait se coucher à plat sur le dos après avoir été victime d’une faute. Beal a admis que sa blessure au dos se raidissait encore, au moins lorsqu’il était assis sur le banc.

“C’est ce à quoi nous devrons faire face lors des prochains matchs”, a-t-il déclaré. “C’est bien, deuxième match, de mettre mes poumons un peu plus sous moi, mes jambes un peu plus haut sous moi, d’être agressif.”

Pourtant, le contraste entre le sol bleu sarcelle et violet des Suns lors de leur première défaite en tournoi de la saison correspondait à leur meilleur et à leur pire de la soirée.

Vogel a rappelé à ses joueurs que c’était encore une jeune saison. Et il a rappelé aux journalistes que l’équipe est loin d’être complète avec Beal toujours soumis à une vague restriction de charge et le retour de Booker d’une blessure au mollet apparemment imminent.

En fait, cela s’annonçait assez dur avant le match.

Vêtu d’un bonnet, Booker a suivi sa routine habituelle d’échauffement d’avant-match dans les dernières minutes précédant les présentations d’avant-match, lorsque de nombreux fans et de nombreuses caméras l’ont aperçu.

Cela ressemblait à une déclaration claire selon laquelle il était sur le point de revenir.

“Il fait avancer les choses”, a déclaré Durant après le match. « Sans lui, nous ne pouvons pas aller là où nous voulons aller. »

Suivez @kzimmermanaz