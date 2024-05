Les plus anciens virus humains connus découverts dans des os de Néandertal vieux de 50 000 ans

Les virus ont-ils joué un rôle dans l’extinction de l’Homme de Néandertal ? C’est ce que des chercheurs de l’Université fédérale de São Paulo ont tenté de comprendre et, ce faisant, ont fini par découvrir les plus anciens virus humains connus dans un ensemble d’os de Néandertal datant de plus de 50 000 ans.

Pour parvenir à cette découverte, l’équipe a passé au peigne fin les données brutes de séquençage de l’ADN de deux ensembles de restes néandertaliens récupérés dans la grotte Chagyrskaya en Russie. Dans ces séquences brutes, ils recherchaient les restes du génome – l’intégralité de l’information génétique d’un organisme – de trois types de virus à ADN : l’adénovirus, l’herpèsvirus et le papillomavirus.

Et ils les ont trouvés – des restes des trois groupes, en fait. Cela fait de ces virus les virus humains les plus anciens jamais découverts, ce qui enlève le titre à ceux trouvés dans 31 600 ans Homo sapiens restes.

Ceci, suggèrent les auteurs dans une prépublication qui n’a pas encore été évaluée par des pairs, démontre que non seulement il était possible d’identifier des fragments de génomes viraux dans des échantillons archéologiques, mais que les Néandertaliens auraient pu être atteints des mêmes virus qui affectent les humains aujourd’hui.

Adénovirus, par exemple, peut provoquer un large éventail de maladies, depuis la douleur dans les fesses provoquée par le rhume jusqu’à une vilaine crise de gastro-entérite aiguë. Le virus Epstein-Barr, extrêmement répandu, qui peut déclencher la mononucléose et la sclérose en plaques, appartient aux virus de l’herpès. Les papillomavirus sont peut-être mieux connus pour leur association avec le cancer du col de l’utérus.

Il est possible que les Néandertaliens aient été plus sensibles à ces trois virus et à leurs effets.

Il existe cependant une limite que les paléogénéticiens doivent prendre en compte : la contamination. Ce qui pourrait ressembler à une découverte révolutionnaire pourrait en réalité être le résultat d’une personne oubliant de se couvrir la bouche lorsqu’elle tousse, ou d’un animal curieux (ou affamé).

Puisqu’ils ont comparé les séquences virales anciennes avec les séquences virales modernes pour vérifier les similitudes et les différences, cela a probablement été évité.

« Pris ensemble, nos données indiquent que ces virus pourraient représenter des virus qui ont réellement infecté les Néandertaliens », a déclaré l’auteur de l’étude, Marcelo Briones. Nouveau scientifique.

Cela ne veut pas dire que les virus à eux seuls pourraient avoir causé l’extinction des Néandertaliens, ce que les auteurs expliquent clairement dans l’article, mais cela ajoute au moins un certain poids à la théorie de certains scientifiques selon laquelle les virus pourraient avoir joué un certain rôle.

« Pour étayer leur hypothèse provocatrice et intéressante, il faudrait prouver qu’au moins les génomes de ces virus peuvent être trouvés dans les restes néandertaliens », a déclaré Briones. « C’est ce que nous avons fait. »

L’étude est disponible en prépublication sur bioRxiv.

[H/T: New Scientist