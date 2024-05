Les plus anciens virus humains connus découverts dans des os de Néandertal vieux de 50 000 ans : ScienceAlert

Comment les Néandertaliens ont-ils disparu alors que les humains ont survécu est l’une des plus grandes questions de l’histoire de notre espèce. Les chercheurs se demandent depuis longtemps si notre les plus proches parents disparus aurait pu succomber aux infections virales qui affligent les humains modernes aujourd’hui.

Cette théorie à peine prouvée, proposé pour la première fois en 2010est devenu un peu plus plausible avec la découverte de l’ADN ancien de trois virus trouvés dans Des os de Néandertal vieux de 50 000 ansdécouvert dans la grotte Chagyrskaya en Russie.

Auparavant, des chercheurs suggéraient que les maladies infectieuses auraient pu contribuer à la disparition des Néandertaliens en se basant sur des données scientifiques. signes dans les génomes viraux et bactériens du moment où ces agents pathogènes ont infecté les humains pour la première fois – il y a suffisamment longtemps pour que les humains puissent avoir transportaient des agents pathogènes d’Afrique et les a transmis aux Néandertaliens en Europe.

Sinon, les chercheurs ont utilisé des modèles mathématiques pour simuler la propagation de maladies entre Homo sapiens et les Néandertaliens (H. néanderthalensis), et leur immunité différente.

Mais avec un ADN ancien si difficile à échantillonner et à séquencer, fragmenté par tous les milliers d’années qu’il a altéré, il manque des preuves plus directes que les Néandertaliens ont été infectés par des agents pathogènes qui causent des maladies courantes aujourd’hui, mais qui auraient pu tuer nos proches.

« Soutenir [this] « C’est une hypothèse provocante et intéressante, il faudrait prouver qu’au moins les génomes de ces virus peuvent être trouvés dans les restes de Néandertal », a déclaré le biologiste moléculaire et auteur principal de la nouvelle étude, Marcelo Briones. dit Nouveau scientifique James Woodford. « C’est ce que nous avons fait. »

Briones, avec la généticienne évolutionniste Renata Ferreira de l’Université fédérale de São Paulo au Brésil et ses collègues, a échantillonné l’ADN des squelettes de deux hommes de Néandertal.

Là, parmi le génome de Néandertal, ils ont trouvé des extraits d’ADN qui ressemblaient à trois virus modernes : adénovirusqui provoque aujourd’hui des rhumes ; virus de l’herpès, le coupable des boutons de fièvre ; et papillomavirustransmis lors des rapports sexuels et provoquant des verrues génitales.

Chez l’homme moderne, ces virus peuvent provoquer des infections persistantes, voire permanentes, où le virus échappe au système immunitaire et reste dormant pendant des années, voire des décennies. Il est donc possible qu’ils se soient également accrochés aux Néandertaliens, bien que l’on ne sache pas encore comment ces infections se sont manifestées, sous forme de maladies bénignes ou de maladies plus graves.

L’étude montre qu’il est possible de trouver et d’extraire des restes d’ADN viral dans les restes d’anciens hominidés. Le plus ancien ADN viral découvert auparavant était un Herpèsvirus vieux de 31 000 ans détecté dans H. sapiens dents extraites de Sibérie.

Mais l’équipe souligne que leurs conclusions sont préliminaires, affirmant que les fragments indiquer seule subsiste la « présence possible » de restes d’ADN viral chez Néandertal. Leur étude n’a pas non plus été évaluée par des pairs.

N’oublions pas non plus qu’une foule d’autres théories ont été avancées sur les causes de la disparition de Néandertal. Les Néandertaliens auraient peut-être eu du mal à s’adapter à un changement environnemental soudain, ou les humains auraient pu supplanter les Néandertaliens pour la nourriture et d’autres ressources.

Cependant, ces théories ont commencé tomber en disgrâce Il y a plus de dix ans, les chercheurs ont commencé à réaliser que les Néandertaliens étaient également des chasseurs talentueux, des manieurs de feu et des êtres sociaux.

D’autres suggestions populaires parmi les paléoanthropologues incluent la disparition des populations néandertaliennes, déjà petites, ou le fait que les humains vivaient en groupes plus importants, donnant à nos ancêtres une plus grande diversité de gènes et d’idées avec lesquels travailler.

« Il est probable qu’une combinaison de ces facteurs, ainsi que d’autres facteurs inconnus, aient contribué à la disparition éventuelle des Néandertaliens », affirment Ferreira et ses collègues. reconnaître.

La recherche a été publiée sur le bioRxiv serveur de préimpression avant l’examen par les pairs.