Les plus anciennes toilettes de Kyoto partiellement détruites par un accident de voiture

Les sites patrimoniaux et les centres culturels nous donnent un aperçu de là où tout a commencé. Elle nous fait prendre conscience que la civilisation moderne n’est qu’un dérivé des civilisations historiques qui ont péri ou évolué avec le temps. La connaissance de la progression de l’humanité et des anciennes méthodes ouvre la voie à de nouvelles innovations. Mais que faites-vous lorsque ces sites culturels et patrimoniaux sont touchés et finissent endommagés ou détruits ? Un homme chargé de la préservation d’un site du patrimoine culturel au Japon a renversé sa voiture dans les plus anciennes toilettes du pays dans un temple bouddhiste centenaire, le détruisant partiellement.

Le Japan Times a rapporté que le temple Tofukuji de la ville de Kyoto abritait des toilettes datant du XVe siècle. Le site des toilettes vieux de 500 ans a été considéré comme un atout culturel important. La porte d’origine en bois du site a cependant été détruite par un conducteur de 30 ans de la Kyoto Preservation Association qui a reculé sa voiture lundi matin, selon la police.

L’homme a redémarré sa voiture sans se rendre compte qu’elle était en marche arrière. Alors que la voiture était garée devant les toilettes, la voiture a reculé et a détruit la porte. Un responsable du département de police de Kyoto a déclaré : « On nous a dit qu’il faudrait beaucoup de travail pour le restaurer. Un responsable du centre de préservation du patrimoine de Kyoto a informé que si la porte a subi le plus de dommages, les murs à l’intérieur ont subi des dommages mineurs, mais les toilettes elles-mêmes et deux rangées de fosses sont restées intactes.

Les toilettes les plus anciennes et les plus grandes du Japon se trouvent au temple Tofukuji à Kyoto, utilisé par ses nombreux moines zen depuis le début du 14ème siècle. L’intérieur était autrefois divisé en cabines (évidemment), les liquides et les solides étaient déposés dans des rangées séparées. Maintenant un trésor national désigné. 450m². pic.twitter.com/OAkIgruBcr — Colère de Gnon (@wrathofgnon) 27 avril 2022

Un utilisateur de Twitter a expliqué dans un fil de discussion que les toilettes étaient utilisées par de nombreux moines zen à l’époque et que beaucoup d’entre eux vendaient l’humanure qui était facilement collectée chaque matin et vendue aux agriculteurs locaux contre de l’argent liquide. Le processus de fabrication des engrais générait de l’argent et les toilettes étaient donc un moyen de gagner de l’argent pour les moines.

