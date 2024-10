Les plumes d’aigle jouent un rôle sacré dans les pow-wow. Les braconniers exploitent la forte demande

BILLINGS, Mont. — Les aigles royaux américains sont confrontés à une menace croissante provenant d’un marché noir pour leurs plumes utilisé dans les pow-wow amérindiens et autres cérémonies, selon les responsables de la faune, les chercheurs et les membres de la tribu.

La réponse du gouvernement a été double : une répression contre les réseaux de trafic illégal de morts. aigles couplé à un programme de longue date qui distribue légalement des plumes d’aigle et pièces détachées aux membres de la tribu.

Mais ce programme accuse un retard de plusieurs années et les responsables ont déclaré que les abattages illégaux semblent s’aggraver, les jeunes aigles royaux étant particulièrement ciblés en raison de la grande valeur accordée à leurs plumes blanches et noires. Les aigles royaux, qui sont protégés par le gouvernement fédéral mais ne sont pas considérés comme en voie de disparition, déjà fait face à des pressions – depuis les empoisonnements, le changement climatique et des éoliennes qui tuent des aigles dans les collisions.

Une enquête centrée sur une réserve indienne du Montana a récemment abouti à sa première condamnation : un homme de l’État de Washington accusé avec d’autres d’avoir tué des milliers d’oiseaux, dont au moins 118 aigles à tête blanche et aigles royaux, et d’avoir vendu leurs pièces aux États-Unis et à l’étranger.

Il devrait être condamné jeudi à une peine allant jusqu’à cinq ans de prison dans une affaire qui offre un rare aperçu du marché noir.

Une autre enquête impliquant des agents infiltrés retrouvée 150 pygargues royaux et chauves au cours de la dernière décennie, avec 35 accusés inculpés et 31 condamnés pour violations liées à la faune, selon les archives judiciaires et les responsables fédéraux.

Perry Lilley, membre de la tribu Nakota dans le nord du Montana, participe à de nombreux pow-wow chaque année et affirme avoir été sollicité pour acheter des plumes d’aigle. Il a déclaré que les tirs illégaux étaient « absolument mauvais », mais il sympathisait avec les membres de la tribu qui ne veulent pas attendre des années pour obtenir des parties d’aigle.

Les plumes d’aigle sont tissées dans la culture amérindienne. Au-delà des insignes de pow-wow, ils sont présentés aux diplômés du secondaire, utilisés lors des cérémonies de mariage et enterrés avec les morts.

Un dépôt gouvernemental du Colorado qui fournit gratuitement des aigles morts et leurs parties aux membres de la tribu suit les commandes de plumes individuelles, par exemple pour les diplômés. Pourtant, il est incapable de répondre à la demande d’ailes, de queues et d’oiseaux entiers d’aigle, même si les pow-wow deviennent de plus en plus élaborés et compétitifs.

Cela laisse une ouverture aux criminels pour exploiter les Amérindiens en essayant de maintenir leurs traditions vivantes.

« Le montant d’argent que vous pouvez gagner lors des pow-wow a beaucoup augmenté au cours des 10 dernières années, ce qui a fait augmenter une partie de la demande », a déclaré Ed Grace, chef de l’application de la loi du US Fish and Wildlife Service. « Si le prix des plumes augmente, les gens… deviennent opportunistes et se rendent compte qu’on peut gagner beaucoup d’argent dans un laps de temps relativement court en braconnant les aigles pour subvenir aux besoins du commerce des plumes. »

Les plumes d’aigle étaient exposées lors d’un récent pow-wow à Billings, où des dizaines d’Amérindiens ornés de plumes ont défilé dans un stade universitaire pour lancer des compétitions de danse. Leurs pieds bougeaient au rythme d’un tambour, dont les sons rythmiques étaient périodiquement interrompus par des chants aigus.

Les femmes portaient des éventails en plumes d’aigle. Les hommes portaient des coiffes en plumes d’aigle qui rebondissaient pendant qu’ils dansaient.

En tête du cortège se trouvait un homme brandissant un bâton surmonté d’une tête d’aigle. Derrière lui, parmi les anciens de la tribu, se trouvait Kenneth Deputee, Sr., de la réserve indienne Crow voisine.

Autour de sa taille se trouvait une pièce décorative ornée de plumes d’aigle, et il portait un court bâton en bois sculpté en forme de tête de pygargue à tête blanche, à laquelle pendait une seule plume.

Pour Deputee, les plumes signifient force et offrent une protection.

« Les plumes sont très importantes », a-t-il déclaré. « J’ai 72 ans, mais une fois que je l’ai enfilé, je suis prêt à faire du rock and roll. … Toute cette force me revient, vous savez, alors je suis prêt à aller là-bas et à faire du boogie woogie.

Bill Voelker, membre de Comanche Nation, décrit les pow-wow différemment : plus spectaculaires que spirituels, avec des plumes achetées en ligne dont les pièces d’aigle peuvent coûter des centaines de dollars.

Tous les pow-wow n’offrent pas de prix en espèces.

Dans l’affaire de braconnage en cours dans le Montana, l’accusé et ses complices auraient tué environ 3 600 oiseaux, dont des pygargues royaux et chauves, au cours de ce qu’un accusé a appelé une « folie meurtrière ». Les procureurs affirment que les meurtres ont commencé en 2009 et se sont poursuivis jusqu’en 2021 dans la réserve Flathead, domicile des tribus confédérées Salish et Kootenai.

De telles enquêtes nécessitent beaucoup de ressources et peuvent prendre des années, a déclaré Grace. C’est difficile à maintenir pour une agence comptant en moyenne environ trois agents chargés de l’application des lois par État.

L’affaire impliquant 150 carcasses d’aigles s’est répandue dans plusieurs États et comprenait deux prêteurs sur gages du Dakota du Sud, avec des parties d’oiseaux achetées et vendues, notamment dans l’Iowa, le Montana, le Nebraska et le Wyoming.

« Presque toutes les informations que nous recevons sur le trafic d’aigles proviennent d’Amérindiens, de tribus et de citoyens », a déclaré Grace. « Et puis nous examinerons ces informations et nous attaquerons spécifiquement aux plus grands groupes de trafiquants. »

Les tirs illégaux sont l’une des principales causes de décès d’aigles, selon une étude récente. étude gouvernementale. L’affaire en cours dans le Montana a émergé d’une région abritant certaines des plus fortes concentrations d’aigles et d’autres rapaces de l’ouest des États-Unis.

Les publications en ligne de personnes vendant illégalement des plumes d’aigle sont relativement faciles à trouver sur les marchés Internet.

« La plus grande atrocité dans le pays indien aujourd’hui est le pow-wow, mais personne ne le dira à voix haute parce que tout le monde y participe », a déclaré Voelker, qui gère un dépôt de plumes et un refuge pour rapaces approuvé par la tribu dans le sud de l’Oklahoma.

Voelker’s est l’un des deux dépôts de plumes non fédéraux aux États-Unis. La plupart des aigles morts, des parties et des plumes reçues par les membres de la tribu proviennent du service de la faune sauvage. Dépôt national d’aigle.

À l’intérieur du bâtiment de la taille d’un entrepôt situé dans une réserve naturelle à l’extérieur de Denver, un technicien de la faune sauvage a récemment sorti une carcasse froide d’aigle d’une boîte.

Il déploya les ailes, éventa la queue, examina les plumes, puis coupa méthodiquement la queue avec un couteau et coupa les ailes et les pattes avec un coupe-bois. Les pièces ont été placées dans des sacs en plastique séparés pour être emballées et envoyées par la poste aux membres des tribus à travers les États-Unis.

Le dépôt reçoit chaque année 3 500 aigles à tête blanche et aigles royaux morts provenant d’agences nationales de la faune, d’installations de réhabilitation aviaire, de zoos et d’autres sources. Il reçoit chaque année plusieurs milliers de demandes de membres de la tribu pour des plumes, des aigles entiers et leurs parties.

La grippe aviaire a ralenti le traitement des oiseaux au dépôt ; chaque aigle doit maintenant être testé pour éviter sa propagation.

Le retard le plus important concerne les jeunes aigles royaux.

Un tableau effaçable à sec dans la zone de transformation montrait à quel point la demande dépassait de loin l’offre : 1 242 demandes en attente pour des aigles royaux immatures entiers, dont seulement 17 disponibles. Plus de 600 demandes d’ailes ; 40 disponibles. Près de 450 queues demandées ; 17 disponibles.

Le dépôt répond actuellement aux demandes d’aigles royaux immatures formulées en 2013. Les délais d’attente pour les pygargues à tête blanche ou leurs parties peuvent aller jusqu’à deux ans.

Lilley, le membre de Nakota, a déclaré que de nombreuses plumes de ses insignes lui étaient offertes ou provenaient d’un aigle mort qu’il avait trouvé le long d’une clôture après qu’il ait apparemment été abattu.

Il a également reçu un aigle royal du dépôt gouvernemental des années après en avoir fait la demande.

Lilley a rappelé son enthousiasme lorsque le colis est arrivé avec un oiseau entier sur de la neige carbonique.

« J’ai dû demander à quelqu’un de me montrer comment l’arracher, enlever les plumes, les plumes de la queue, les serres, la tête et des choses comme ça », a-t-il déclaré.

L’une des pattes de l’oiseau est apposée sur le petit bâton que Lilley utilise lors des danses de pow-wow. Une aile est façonnée en éventail.

« Pour un danseur, quand vous êtes dehors, il fait assez chaud, donc c’est un peu comme votre climatisation, ce ventilateur », a-t-il déclaré.