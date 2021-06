Les pluies «romantiques» de Mumbai font que Kangana Ranaut aspire à quelqu’un de spécial

Les pluies de Mumbai mercredi ont laissé Kangana Ranaut d’humeur romantique. L’acteur a gagné pour la personne qui lui était destinée. Kangana a profité de son histoire Instagram pour partager une belle photo d’elle-même perdue dans ses pensées.

« Rien n’est plus romantique que les pluies de Mumbai, mais les célibataires peuvent simplement rêvasser. Qui est fait pour moi, s’il vous plaît, présentez-vous na », a-t-elle légendé sa photo avec quelques emojis coeur rouge! »

Kangana s’est récemment rendue sur les réseaux sociaux pour accueillir le mois de juin en disant qu’il avait inauguré des sentiments heureux, des pensées pétillantes et de nouvelles idées dans son esprit.

S’adressant à Instagram Story, l’actrice a écrit: « Qui peut tous ressentir un jaillissement soudain de sentiments heureux, de pensées pétillantes et de nouvelles idées avec le début du mois de juin? Il y a un changement massif dans la façon dont je me suis senti agité et fatigué tout au long d’avril et de mai J’espère que cette sensation pétillante et pétillante se maintiendra… »

Pendant ce temps, il y a quelques jours, Kangana est retournée à Mumbai après avoir passé du temps de qualité avec sa famille dans sa ville natale de Manali. L’acteur s’était dirigé vers l’Himachal Pradesh après s’être remis de COVID-19.

Côté travail, le prochain film de Ranaut est ‘Thalaivi’ dans lequel elle joue le rôle principal de J. Jayalalithaa. Le film est réalisé par AL Vijay et produit par Vishnu Vardhan Induri et Shailesh R Singh de Vibri Motion Pictures et Karma Media And Entertainment respectivement. La sortie du film a été reportée indéfiniment en raison de la pandémie de coronavirus en cours.

En dehors de cela, Kangana a également ‘Dhaakad’ et ‘Tejas’ dans son chaton.

(Entrées de l’IANS)