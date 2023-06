Les pluies récentes ont apporté peu de soulagement alors que la Colombie-Britannique fait face à des conditions de sécheresse croissantes

Le gouvernement provincial exhorte les Britanno-Colombiens à conserver l’eau, car les prévisions actuelles suggèrent qu’une grande partie de la province connaîtra des conditions de sécheresse cet été.

L’appel apparaît dans un bulletin d’information du ministère des Forêts vendredi 23 juin. Bien que les pluies récentes aient apporté un certain soulagement dans certaines régions, elles ont été insuffisantes.

« L’augmentation des débits présents dans certains cours d’eau et systèmes fluviaux sera probablement de courte durée », indique le bulletin.

La C.-B. évalue les conditions de sécheresse sur une échelle de 0 à 5, 5 étant la plus sévère. Une grande partie du coin nord-est de la Colombie-Britannique, composé des régions d’East Peace, de Fort Nelson et de Finlay, apparaît en rouge foncé sur une carte publiée par le gouvernement provincial avec un indice de sécheresse de 4.

Cela signifie que les conditions sont extrêmement sèches et que des impacts négatifs sur les valeurs socio-économiques ou écosystémiques sont probables. La condition signifie également que la province peut augmenter les mesures volontaires pour limiter l’utilisation de l’eau par des mesures réglementaires.

Sans surprise, la partie la plus sèche de la province est aussi la zone la plus touchée par les incendies.

Dix-huit régions couvrant les parties les plus peuplées de la province, y compris le Lower Mainland et l’île de Vancouver ainsi que la Sunshine Coast, les Kootenays et certaines parties du Cariboo, sont cotées à 3.

Cela signifie que les conditions deviennent sévèrement sèches. Des impacts écosystémiques ou socio-économiques potentiellement graves sont possibles dans certaines circonstances. Cela signifie que toute utilisation non autorisée de l’eau doit être réduite et que les fournisseurs d’eau sont beaucoup plus susceptibles d’imposer des restrictions. La province peut également commencer à recueillir des données en vue de mesures réglementaires.

Treize régions, y compris ironiquement l’Okanagan, sont soit au niveau 2 soit au niveau 0. Aucune au niveau 5, où les impacts négatifs sur le plan socio-économique ou les écosystèmes sont presque certains.

Le bulletin indique que la province travaille avec les communautés pour se préparer à l’été.

« Si les mesures de conservation n’atteignent pas des résultats suffisants et que les conditions de sécheresse s’aggravent, des ordonnances de protection temporaires en vertu de la loi sur la durabilité de l’eau peuvent être délivrées aux titulaires de permis d’eau pour soutenir l’eau potable des communautés et éviter des dommages importants ou irréversibles aux écosystèmes aquatiques », lit-on.

Le bulletin ajoute que le personnel provincial surveille la situation et s’efforce d’équilibrer l’utilisation de l’eau avec les besoins environnementaux. Mais cela inclut aussi un appel à la responsabilité personnelle.

« Chacun est responsable de faire sa part pour conserver l’eau et réduire le risque d’affecter négativement l’environnement et les autres utilisateurs de l’eau », lit-on. « Les fournisseurs d’eau et les vendeurs sont également invités à s’assurer qu’ils disposent d’un approvisionnement en eau adéquat jusqu’à ce que les précipitations puissent améliorer les conditions. »

Les personnes et les entreprises des zones touchées doivent réduire leur consommation d’eau dans la mesure du possible et respecter toutes les restrictions d’arrosage imposées par leur gouvernement local ou régional, leur fournisseur de services d’eau ou leur district d’irrigation.

«L’utilisation de l’eau pour éteindre un incendie, ou contenir et contrôler la propagation d’un incendie, est exemptée d’un permis ou d’une approbation d’eau provincial», lit-on. « Cependant, toute personne faisant l’objet d’un ordre d’évacuation en raison d’un incendie de forêt doit quitter la zone immédiatement. »

Les propriétaires sont priés de limiter l’arrosage extérieur, y compris les pelouses, et de réduire leur consommation d’eau personnelle en prenant des conseils plus courts, entre autres.

Les agriculteurs sont invités à améliorer l’efficacité et le calendrier de leurs systèmes d’irrigation tandis que les utilisateurs de l’industrie sont invités à réduire l’utilisation non essentielle de l’eau et à recycler l’eau utilisée dans les opérations industrielles, entre autres conseils.

