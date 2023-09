Les pluies frappent le nord-ouest du Pacifique – et mettent peut-être fin à la saison des incendies de forêt

Une tempête fluviale atmosphérique s’est abattue dimanche sur le nord-ouest du Pacifique, apportant plusieurs jours de fortes pluies, mettant probablement fin à la saison des incendies de forêt dans de nombreuses régions et offrant un peu de répit à une région souffrant d’une sécheresse extrême.

Dans la région de Seattle, près d’un pouce de pluie est tombé en 24 heures, selon Dev McMillian, météorologue du National Weather Service. La pluie arrive quelques jours seulement après le service public de la ville a demandé à 1,5 million de clients d’économiser l’eau alors que son approvisionnement diminuait en raison d’une sécheresse à l’échelle de la région.

Des crues soudaines sont possibles près de la frontière entre l’Oregon et la Californie, selon les prévisions du Centre pour l’eau et les extrêmes occidentaux. La sécheresse dans le nord-ouest du Pacifique étant si grave, le centre ne prévoit aucune crue de rivière.

Plus de 43 % de l’État de Washington est en proie à une « grave sécheresse » ou pire, selon l’organisme américain de surveillance de la sécheresse. Dans l’Oregon, 27 % de l’État se qualifie pour cette catégorie.

Plusieurs jours de pluies torrentielles devraient mettre un terme à la saison des incendies de forêt dans la partie ouest des deux États, a déclaré Matthew Dehr, météorologue pour la division de gestion des incendies du ministère des Ressources naturelles de Washington.

« C’est un grand sentiment de soulagement », a déclaré Dehr. « Cela va mettre un terme aux risques d’incendies de bois de grande ampleur à Washington, ceux qui provoquent nos grands événements de fumée. »

En août, plusieurs incendies de forêt près de la ville de Spokane ont éclaté dans des conditions extrêmement sèches et venteuses, tuant deux personnes et incendiant des centaines de maisons.

Dehr a déclaré qu’une tragique saison des incendies de forêt aurait pu être bien pire. Les niveaux de risque d’incendie dans certaines parties des chaînes de montagnes North Cascades et Olympic ont atteint leurs plus hauts niveaux de l’histoire en raison de la sécheresse du paysage.

« C’était vraiment une poudrière prête à fonctionner, et nous avons eu de la chance », a déclaré Dehr, ajoutant qu’il y avait eu relativement peu d’éclairs qui ont déclenché des incendies cette année.

Dehr a déclaré que des incendies d’herbe pourraient être possibles dans l’intérieur des terres du nord-ouest en octobre, mais que le risque a été considérablement réduit par cette tempête.

Les précipitations devraient contribuer à atténuer la sécheresse, a déclaré Dehr, mais les prévisionnistes restent inquiets, en particulier à l’approche d’un hiver El Niño. Le phénomène El Nino est associé à des hivers secs dans le nord-ouest du Pacifique et a contribué à la faiblesse du manteau neigeux dans le passé.

Les rivières atmosphériques sont des panaches d’humidité provenant des tropiques. Ils s’étendent souvent sur des milliers de kilomètres à travers l’océan Pacifique et peuvent générer des phénomènes météorologiques extrêmes en Californie, en Oregon et dans l’État de Washington.

Le changement climatique exacerbe l’impact de ces tempêtes, car une atmosphère plus chaude peut retenir et transporter une plus grande quantité de vapeur d’eau. L’hiver dernier, la Californie a été frappée par une série de plus d’une douzaine de tempêtes fluviales atmosphériques, qui ont provoqué des glissements de terrain et des inondations extrêmes.

Le Centre pour les eaux et les extrêmes occidentaux, qui suit de près les rivières atmosphériques, prévoit la série de tempêtes comme une tempête de catégorie 4. Les tempêtes de catégorie 4 sont considérées comme extrêmes et devraient créer des conditions dangereuses, avec un risque d’effets positifs sur l’approvisionnement en eau.