Les pluies en Corée du Sud transforment les routes de Séoul en rivières et font 7 morts

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – De fortes pluies ont inondé la région de la capitale sud-coréenne, transformant les rues du quartier aisé de Gangnam à Séoul en une rivière, laissant des véhicules submergés et des systèmes de transport public écrasants. Au moins sept personnes ont été tuées et six autres portées disparues.

Les navetteurs retournaient lentement au travail mardi matin après que les équipes d’urgence aient travaillé toute la nuit pour nettoyer une grande partie des dégâts. Mais on s’inquiétait de nouveaux dégâts, car des pluies torrentielles étaient prévues pour le deuxième jour consécutif.

Alors que la plupart des services de métro de la région métropolitaine de Séoul ont repris leurs activités normales, environ 80 routes et des dizaines de parkings au bord de la rivière sont restés fermés pour des raisons de sécurité.

Le président Yoon Suk Yeol avait appelé les employeurs publics et les entreprises privées à ajuster leurs heures de trajet et a appelé à une action agressive pour restaurer les installations endommagées et évacuer les personnes dans les zones dangereuses afin d’éviter de nouveaux décès.

La pluie a commencé lundi matin et s’est intensifiée au cours de la soirée. Près de 800 bâtiments à Séoul et dans les villes voisines ont été endommagés tandis que plus de 400 personnes ont été contraintes d’évacuer leurs maisons, a indiqué le ministère de l’Intérieur et de la Sécurité.

Les secouristes n’ont pas réussi à joindre trois personnes qui ont appelé à l’aide avant de se noyer dans une maison en sous-sol du district de Gwanak, dans le sud de Séoul, lundi soir. Une autre femme s’est noyée chez elle dans le district voisin de Dongjak, où un fonctionnaire est mort en nettoyant des pneus tombés, probablement parce qu’il est entré dans des eaux électrifiées par des lignes électriques endommagées, selon le ministère.

Deux personnes ont été retrouvées mortes dans les décombres d’une gare routière effondrée et d’un glissement de terrain dans la ville voisine de Gwangju.

L’agence météorologique du pays a maintenu mardi un avertissement de fortes pluies pour la région métropolitaine de Séoul et les régions voisines et a déclaré que les précipitations pourraient atteindre 5 à 10 centimètres par heure (2 à 4 pouces) dans certaines régions.

Plus de 42 centimètres (16,5 pouces) de pluie ont été mesurés dans le district Dongjak le plus durement touché de Séoul du lundi au mardi 9 heures. Les précipitations par heure dans cette zone ont dépassé 14 centimètres (5,5 pouces) à un moment donné lundi soir, ce qui était la plus forte averse horaire mesurée à Séoul depuis 1942.

Kim Tong-hyung, Associated Press