Les pluies du sud-ouest inondent les déserts et tombent en cascade dans les casinos de Vegas

LAS VEGAS (AP) – Des orages d’été intenses qui ont inondé des parties de Las Vegas jeudi soir – provoquant une cascade d’eau des plafonds du casino et de la piscine sur le tapis d’une zone de paris sportifs de la taille d’un stade – faisaient partie d’un vaste schéma régional de mousson qui peut répéter tout au long du week-end, a déclaré vendredi un responsable du National Weather Service.

“Nous entrons en plein cœur de la partie la plus active”, a déclaré John Adair, un météorologue chevronné au bureau des services météorologiques près de l’aéroport international Harry Reid à Las Vegas. “Cela s’avère être une saison de mousson assez active, par rapport aux cinq dernières années environ. Il y a beaucoup plus d’opportunités pour que les orages se développent.

Le modèle météorologique annuel a apporté un défilé de tempêtes à travers le sud-ouest des États-Unis. Un conducteur a dû être secouru d’un véhicule pris dans les eaux de crue dans la région de Phoenix cette semaine, et une équipe de jeunes écologistes a abandonné son camion dans le Canyon de Chelly, dans la nation Navajo, lorsqu’il s’est enlisé dans la boue et que l’eau s’est élevée autour d’eux.

Les crues soudaines ont noyé des lavages normalement secs dans les déserts de basse altitude. Certaines parties des montagnes Hualapai, dans le comté de Mohave, ont reçu jusqu’à 15,2 centimètres de pluie ces derniers jours, a déclaré Adair.

Alors que la pluie est la bienvenue dans une région en proie à la sécheresse, elle crée des maux de tête pour les quartiers où les incendies de forêt ont dépouillé la terre de la végétation, qui normalement ralentit et absorbe partiellement les eaux de crue.

La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, a déclaré jeudi que l’Agence fédérale de gestion des urgences avait accordé une demande d’inclure les effets des inondations et des coulées de boue dans certains comtés touchés par des incendies massifs cette année dans la déclaration de catastrophe de l’État.

Dans le nord de l’Arizona, les habitants de Flagstaff se sont habitués aux alertes constantes sur les téléphones portables et aux sirènes dans les quartiers avertissant d’inondations imminentes.

Bret Henneman estime qu’il a environ 3 500 sacs de sable autour de sa maison juste au nord de Flagstaff où deux incendies de forêt ont brûlé ce printemps. Sa femme gardait les enfants et avait la porte arrière ouverte il y a deux semaines lorsque de fortes pluies sont tombées et ont envoyé quelques centimètres de pluie et de boue à travers la maison.

À chaque alerte d’inondation, ils reculent maintenant.

“Nous avons encore besoin des pluies et tout ça et nous avons vraiment besoin des moussons ici”, a déclaré Henneman, qui reste avec sa famille pendant que sa maison s’assèche. « C’est juste que les incendies de forêt ont tout changé. Donc, oui, quand il pleut, nous avons peur.

Certaines parties de l’Arizona, y compris les villes de Heber, Show Low, Bellemont et Prescott, sont proches ou supérieures à 200% des précipitations normales jusqu’à présent pendant la mousson, qui a commencé le 15 juin et se poursuit jusqu’en septembre. Le modèle météorologique est aléatoire, cependant, ce qui signifie que certains endroits comme Payson sont bien en dessous de la normale.

“Il n’y a pas vraiment de bonne explication pour expliquer pourquoi cela se produit, mais cela fait partie de la nature des tempêtes”, a déclaré Valerie Meola, météorologue au service météorologique de Flagstaff.

Alors que seulement 0,3 pouce (0,76 centimètre) de pluie a été enregistré à l’aéroport de Las Vegas jeudi soir, plus de 1 pouce (2,5 centimètres) sont tombés à seulement 1,6 kilomètre (1 mile) de là, à l’Université du Nevada à Las Vegas, a déclaré Adair.

Les rafales de vent à proximité ont culminé à 71 mph (114 km/h) et ont renversé des arbres. Une grêle de la taille d’un pois est tombée du ciel strié d’éclairs dans la banlieue de Henderson, où près de 2,5 centimètres de pluie sont tombés dans certaines régions.

La police, les responsables du comté et de la ville et le service météorologique ont déclaré qu’aucun blessé ni dommage généralisé n’avait été signalé.

Les clients du casino ont posté des vidéos d’eau coulant des plafonds des hôtels Caesars Palace et Planet Hollywood sur le Strip de Las Vegas et derrière un énorme écran vidéo au centre-ville de Circa hotel-casino paris sportifs. Une vidéo montrait un homme continuant à jouer sur une machine à sous de casino alors que de l’eau tombait autour de lui.

“Une nuit que nous n’oublierons jamais”, a déclaré le propriétaire de Circa, Derek Stevens, dans un message sur Twitter.

“La météo de la nuit dernière a pris d’assaut Vegas et nous n’avons pas fait exception”, a déclaré Stevens vendredi. “Mais le spectacle doit continuer et je suis heureux de partager que les réparations sont en cours.”

Les sièges réservés aux livres de sport devraient rouvrir au cours du week-end, a-t-il déclaré.

Le ruissellement rapide des terrains inondés par le soleil a inondé les intersections des rues, incitant les véhicules à se faufiler dans les hautes eaux près du boulevard Las Vegas et de la rue principale. Les canaux de contrôle des inondations se sont transformés en torrents déchaînés. Des pannes de courant dispersées ont été signalées dans des endroits comme le centre commercial piétonnier du casino Fremont Street Experience du centre-ville.

Les pompiers de Las Vegas ont répondu à 330 appels de service et des équipes en eau vive ont secouru sept personnes entre 21 heures et minuit, a déclaré le porte-parole de la ville, Jace Radke. Les pompiers du comté de Clark ont ​​répondu à six appels de sauvetage aquatique, a déclaré la porte-parole du comté, Stacey Welling.

Adair a déclaré que la région de Las Vegas reçoit généralement environ 4,2 pouces (10,7 centimètres) de pluie par an, mais la station de mesure officielle de l’aéroport a enregistré moins de 0,7 pouce (1,8 centimètres) en 2022.

Le niveau de surface de l’approvisionnement en eau frappé par la sécheresse de la région – le réservoir du lac Mead derrière le barrage Hoover sur le fleuve Colorado – est tombé à moins de 30 %.

Alors que le ruissellement des tempêtes dans la région de Las Vegas atteindra le lac, l’humidité de la mousson n’affectera probablement pas la sécheresse régionale en cours, a déclaré Adair.

“Pour cela, nous comptons généralement sur la saison hivernale, où nous recevons plusieurs tempêtes du Pacifique qui arrivent et couvrent une vaste zone de pluie et de neige”, a déclaré le météorologue. “Cela peut avoir un impact significatif sur la sécheresse.”

____

Fonseca a rapporté de Flagstaff, Arizona.

Ken Ritter et Felicia Fonseca, Associated Press