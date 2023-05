Les pluies de NASCAR entraînent un programme double du Memorial Day au Charlotte Motor Speedway

Bob Pockras FOX NASCAR Initié

CONCORD, Caroline du Nord – NASCAR a perdu sa deuxième bataille contre la météo alors que la pluie a emporté toute l’activité sur piste pour la deuxième journée consécutive, repoussant la course de la NASCAR Cup Series de dimanche soir à lundi après-midi.

Un programme double du Memorial Day est maintenant prévu pour Charlotte Motor Speedway avec la course Xfinity Series à 11 h HE (FS1) et l’événement Cup Series – le marathon traditionnel de 600 milles – à 15 h HE (FOX).

FOX Weather prévoit des températures dans les années 60 avec 40% de probabilité de pluie, une prévision bien améliorée après deux jours de pluie constante dans des conditions froides.

NASCAR espère terminer les deux courses, mais une course officielle est une fois que l’événement arrive à la fin de la deuxième étape ou à mi-chemin, selon la première éventualité. La course Xfinity de 200 tours serait officielle après 90 tours car les deux premières étapes font 45 tours chacune. La course de la Coupe de 400 tours serait officielle après 200 tours s’il pleut.

Les pilotes de la Coupe doivent encore se mettre en piste ce week-end, tandis que les pilotes Xfinity ont eu des essais et des qualifications vendredi.

William Byron a remporté la pole pour la course de la Coupe car la composition a été établie par une métrique qui tient compte de l’arrivée de la course précédente, où l’équipe se classe en points de propriétaire et comment le pilote s’est classé sur la liste des tours les plus rapides de la course précédente.

Kevin Harvick rejoint Byron au premier rang. Le septuple champion de la Coupe, Jimmie Johnson, qui a un horaire à temps partiel, partira 37e.

