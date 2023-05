Les pluies de mousson retardées en Inde alors que la chaleur extrême frappe certaines parties du pays

Alors que les températures dépassent les niveaux normaux, les autorités météorologiques ont émis une alerte à la vague de chaleur pour plusieurs États de l’Inde.

Certaines parties de l’État de l’Uttar Pradesh, dans le nord de l’Inde, ont subi des coupures de courant qui ont duré plus de 12 heures.

Des centaines de résidents indiens ont bloqué les routes au cours du week-end alors qu’ils se rassemblaient devant les centrales électriques pour protester contre les coupures de courant.

Des pans entiers de l’Inde du nord-ouest au sud-est se sont préparés à une chaleur plus torride lundi, avec New Delhi sous une alerte météo sévère, alors que des températures extrêmes frappent certaines parties du pays.

Le département météorologique indien a émis une alerte à la vague de chaleur pour sept États du sud et du centre la semaine dernière et l’a élargie à la capitale et à certains États du nord lundi alors que les températures torrides dépassaient les niveaux normaux.

Il a averti que la chaleur torride se poursuivra pendant les prochains jours avant que les pluies n’apportent un certain soulagement. La mousson du sud-ouest est légèrement retardée cette année et frappera la première semaine de juin, ce qui fera que les températures resteront élevées plus longtemps que d’habitude, a-t-il déclaré.

Alors que les températures dépassaient 113 degrés Fahrenheit dans l’État du nord de l’Uttar Pradesh, certaines parties ont subi des pannes d’électricité de plus de 12 heures malgré une commande en mars pour toutes les centrales électriques du pays fonctionnant à pleine capacité pour réduire les coupures de courant. La vague de chaleur dans l’État devrait se poursuivre pendant deux jours supplémentaires, a déclaré un responsable météorologique.

Des centaines d’habitants frustrés ont manifesté devant les centrales électriques près de la capitale de l’État, Lucknow, et ont bloqué les routes au cours du week-end.

« Les coupures de courant signifient pas de courant alternatif, pas de ventilateurs et même pas d’eau. La chaleur torride a rendu nos vies insupportables et le manque d’électricité ajoute à notre misère », a déclaré Ramesh Gupta, un habitant de Lucknow. Il a dit que sa femme avait été forcée de dormir dans la voiture pendant le week-end avec la climatisation à fond pour que leur bébé de 9 mois arrête de pleurer.

La chaleur accablante a contraint de nombreux habitants de la ville à se réfugier à l’intérieur. « Nous sommes devenus prisonniers de l’été implacable car personne ne veut s’aventurer dehors », a déclaré Sudhir Sehgal, un enseignant.

Sukhai Ram, un jardinier qui n’est payé que lorsqu’il travaille, a été contraint de déposer ses outils. « Je ne peux plus travailler maintenant. Je travaillerai une fois que le soleil se couchera », a-t-il dit, trempé de sueur.

Les travailleurs laitiers enveloppaient leurs boîtes de jute pour empêcher le lait de se gâter. Les travailleurs de la construction se sont arrosés pour un répit temporaire de la chaleur fulgurante.

Les températures nocturnes augmentent également, ce qui entraîne une demande accrue d’électricité pour faire fonctionner les climatiseurs et les ventilateurs.

Les principaux mois d’été – avril, mai et juin – sont toujours chauds dans la plupart des régions de l’Inde avant que les pluies de mousson n’apportent des températures plus fraîches. Mais les températures sont devenues plus intenses au cours de la dernière décennie. Pendant les vagues de chaleur, le pays souffre également généralement de graves pénuries d’eau, des dizaines de millions de ses 1,4 milliard d’habitants n’ayant pas d’eau courante.

Une étude de World Weather Attribution, un groupe universitaire qui examine la source de la chaleur extrême, a révélé qu’une vague de chaleur torride en avril qui a frappé certaines parties de l’Asie du Sud était rendue au moins 30 fois plus probable par le changement climatique.

La chaleur a causé la mort de 13 personnes lors d’un événement gouvernemental le mois dernier dans la capitale financière de l’Inde, Mumbai, et a incité certains États à fermer toutes les écoles pendant une semaine.

Les scientifiques disent que les températures sont au moins 3,6 degrés F plus chaudes en Asie du Sud qu’à l’époque préindustrielle en raison du changement climatique. Actuellement, le monde est en moyenne environ 2 à 2,2 F plus chaud.

« L’accès aux soins de santé et aux solutions de refroidissement comme les ventilateurs et les climatiseurs fait défaut à une grande partie de la population de cette région », a déclaré Emmanuel Raju, directeur du Centre de recherche sur les catastrophes de Copenhague à l’Université de Copenhague.

L’Asie du Sud est considérée comme l’une des plus vulnérables au changement climatique dans le monde, selon diverses études sur le climat mondial. Mais l’Inde, le plus grand pays de la région et le plus peuplé du monde, est également actuellement le troisième plus grand émetteur de gaz qui réchauffent la planète.

Les scientifiques disent que des mesures drastiques pour réduire les émissions de dioxyde de carbone sont la seule solution.

« Les vagues de chaleur deviendront plus fréquentes, les températures augmenteront encore plus et le nombre de journées chaudes augmentera et deviendra plus fréquent » si nous continuons à injecter des gaz à effet de serre dans l’atmosphère, a déclaré Chaya Vaddhanaphuti, professeur à l’Université de Chiang Mai en Thaïlande.