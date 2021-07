Les pluies de mousson déclenchent des inondations et des glissements de terrain en Inde, faisant au moins 67 morts

Les autorités du Maharashtra ont été contraintes d’évacuer des milliers de personnes de leurs maisons alors que des barrages dangereusement pleins ont libéré un excès d’eau, au milieu d’inondations généralisées et de glissements de terrain.

« Les barrages et les rivières débordent. Nous sommes obligés de libérer de l’eau des barrages et, par conséquent, nous déplaçons les personnes résidant près des berges vers des endroits plus sûrs », Le ministre en chef Uddhav Thackeray, chef du gouvernement de l’État du Maharashtra, a déclaré vendredi aux journalistes. Il a ajouté que le personnel de la marine et de l’armée aidait aux efforts de secours dans les zones côtières.

Au moins 36 personnes ont été tuées lorsqu’un glissement de terrain a frappé le petit village de Taliye, situé à environ 180 km (112 miles) au sud-est de Mumbai, la ville la plus peuplée de l’État, a déclaré Vijay Wadettiwar, ministre du gouvernement de l’État. Il est à craindre que des dizaines de personnes soient encore piégées.

#RaigadFloods: Un total de 36 personnes sont mortes dans le district en raison de glissements de terrain, 32 d’entre elles sont mortes à Talai et 4 à Sakhar Sutar Wadi. 30 personnes piégées. pic.twitter.com/XQpOBgfBfo – Rahul Upadhyay (@rahulrajnews) 23 juillet 2021

Quatre autres sont morts à Mumbai lorsqu’un bâtiment s’est effondré, tandis que 27 décès ont été liés à des glissements de terrain et à d’autres phénomènes associés aux pluies de mousson. dernières 24 heures ; ce chiffre représente environ un quart des précipitations annuelles attendues pour la capitale de l’État.

Le Maharashtra n’est pas le seul État touché par les fortes pluies ; Karnataka et Telangana voisins ont également signalé des inondations. Des images partagées en ligne semblent montrer une ville du Madhya Pradesh, un grand État enclavé, effectivement paralysé par un courant d’eau rapide.

Chaque année, les pluies de mousson causent la mort et la destruction dans tout le sous-continent indien, mais apportent surtout 70% des précipitations du pays, vitales pour les agriculteurs.

Les experts disent que les pluies de mousson de cette année sont les plus abondantes depuis quatre décennies. Plus de 30 personnes sont mortes à Mumbai au cours de la semaine dernière lorsque des bâtiments se sont effondrés et des murs sont tombés.

Si vous aimez cette histoire, partagez-la avec un ami!