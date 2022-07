Les pluies de la mousson tuent 147 personnes en moins d’un mois au Pakistan

KARACHI, Pakistan (AP) – Le nombre de morts d’incidents liés à la pluie au cours du mois dernier est passé à 147 alors que les pluies de mousson continuent de frapper le Pakistan, déclenchant des crues soudaines dans certaines parties du pays, ont déclaré des responsables.

L’Autorité nationale de gestion des catastrophes a déclaré que 88 femmes et enfants sont parmi les morts à ce jour. Les pluies de mousson ont également endommagé des maisons, des routes, des ponts et des centrales électriques dans tout le pays.

La situation était particulièrement grave dans la grande ville portuaire du sud de Karachi, la plus grande du pays, où des quartiers entiers sont restés submergés lundi, laissant les navetteurs bloqués par endroits ou tentant de traverser l’eau jusqu’aux genoux à pied ou à vélo. Certains résidents ont organisé des bateaux pour les déplacer vers des endroits plus sûrs.

“Pour le moment, la situation est telle que nous devons voyager en bateau plutôt qu’en véhicule car les routes sont inondées”, a déclaré un habitant, Abdul Raheem.

D’autres habitants de Karachi ont déclaré avoir été contraints d’abandonner leurs voitures sur des routes submergées et de marcher dans l’eau jusqu’à la taille. Les autorités ont convoqué des troupes paramilitaires pour les aider à drainer les eaux des rues inondées et à évacuer les gens.

Les pluies seraient presque deux fois plus fortes que l’averse moyenne à cette époque de l’année. Ils ont commencé à la mi-juin, causant initialement des ravages dans la province du sud-ouest du Balouchistan, où 63 personnes sont mortes jusqu’à présent.

Dans la province du Sindh, dont Karachi est la capitale, l’agence de gestion des catastrophes a déclaré qu’au moins 26 personnes étaient mortes. De fortes pluies ont également frappé Islamabad et la province orientale du Pendjab.

Les experts disent que le changement climatique est la cause des averses plus fortes que la moyenne au Pakistan.

Chaque année, de nombreuses villes du Pakistan sont aux prises avec le déluge annuel de la mousson, attirant des critiques sur la mauvaise planification gouvernementale. La saison s’étend de juillet à septembre et les experts disent que les pluies sont essentielles pour irriguer les cultures et remplir les barrages et autres réservoirs d’eau au Pakistan. Certaines parties du sud du Pakistan sont confrontées à la sécheresse depuis le début de cette année.

Muhammad Farooq, l’Associated Press