Les pluies de la mousson font des dizaines de morts en Inde

Au moins 50 personnes ont péri, dont certaines écrasées à l’intérieur de leurs maisons

Des inondations et des glissements de terrain ont tué au moins 50 personnes depuis vendredi dans les États indiens de l’Himachal Pradesh, de l’Uttarakhand et de l’Odisha. Des milliers de personnes ont été déplacées de leurs foyers et des opérations de sauvetage sont en cours pour retrouver les personnes portées disparues.

De fortes pluies qui ont duré tout le week-end dans l’État himalayen de l’Himachal Pradesh ont provoqué des glissements de terrain et des inondations soudaines, faisant au moins 36 morts, a déclaré à Reuters un responsable du gouvernement de l’État. Certains de ces décès ont été causés par l’effondrement de maisons avec des résidents à l’intérieur, a rapporté CNN.

Dans l’Uttarakhand voisin, un communiqué du gouvernement a annoncé dimanche que quatre personnes étaient mortes et 13 portées disparues. Les secouristes utiliseraient des hélicoptères pour secourir les personnes bloquées dans des zones reculées.

Dans l’État côtier d’Odisha, pendant ce temps, des inondations ont tué six personnes. Parmi les morts se trouvaient deux enfants qui ont été écrasés sous un mur qui s’effondre, a rapporté The Hindu. Les autorités de l’État ont décidé lundi d’évacuer 120 000 personnes des zones basses, qui présentent un risque accru en raison des nombreuses rivières qui traversent l’État et se jettent dans le golfe du Bengale.

Pont Chakki de la section Pathankot-Palampur du chemin de fer du Nord. Il était déjà fermé à la circulation, l'extraction illégale de sable et de pierre en amont avait modifié les schémas d'écoulement, exposant les fondations et ce pilier avait déjà développé des fissures !

Ces rivières sont déjà dangereusement proches de sortir de leur lit en raison du volume d’eau de pluie s’écoulant de l’État du Jharkhand vers le nord. Les autorités du Jharkhand ont déclaré que cinq personnes avaient été emportées par la rivière Nalkari en crue samedi, et que quatre corps avaient été retrouvés jusqu’à présent.

Alors que les pluies de mousson torrentielles ne sont pas rares dans ces régions de l’Inde, les prévisions météorologiques du gouvernement avaient précédemment prédit un niveau moyen de précipitations en août et septembre. Bien qu’aucun avertissement de temps violent ne soit resté en vigueur dans ces États lundi soir, les orages devraient reprendre plus tard dans la semaine.