Les pluies de la mousson et les inondations font 140 morts de plus au Pakistan en une semaine

Des secouristes soutenus par l’armée ont évacué des milliers de personnes bloquées, y compris des femmes et des enfants, de la province du sud-ouest du Baloutchistan, dans le nord-ouest et ailleurs depuis la semaine dernière, lorsque le gouvernement a déployé des hélicoptères pour étendre les opérations de secours et de sauvetage en cours.