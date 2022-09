Les pluies de la mousson au Pakistan pourraient détruire un site du patrimoine mondial de l’UNESCO

Au Pakistan frappé par les inondations, où une saison de mousson sans précédent a tué des centaines de personnes, les pluies menacent désormais un célèbre site archéologique datant de 4 500 ans, a déclaré mardi le responsable du site.

Les ruines de Mohenjo Daro – situées dans la province méridionale du Sindh, près du fleuve Indus et classées au patrimoine mondial de l’UNESCO – sont considérées parmi les établissements urbains les mieux préservés d’Asie du Sud. Ils ont été découverts en 1922 et à ce jour, le mystère entoure la disparition de sa civilisation, qui a coïncidé avec celles de l’Égypte ancienne et de la Mésopotamie.

Les murs de Mohenjo Daro (vus ici en février 2017) ont été construits il y a près de 5 000 ans. Les archéologues supervisent maintenant les réparations du site. (Asif Hassan/AFP/Getty Images)

Les eaux gonflées de l’Indus, un fleuve majeur de cette partie du monde, ont fait des ravages alors que de fortes pluies et des inondations massives ont dévasté une grande partie du Pakistan. Au moins 1 325 personnes ont été tuées et des millions ont perdu leur maison dans la montée des eaux, de nombreux experts attribuant les pluies de mousson inhabituellement abondantes au changement climatique.

Les inondations n’ont pas directement touché Mohenjo Daro, mais les pluies record ont infligé des dégâts aux ruines de la ville antique, a déclaré Ahsan Abbasi, le conservateur du site.

“Plusieurs grands murs, qui ont été construits il y a près de 5 000 ans, se sont effondrés à cause des pluies de la mousson”, a déclaré Abbasi à l’Associated Press.

Cette photographie aérienne prise le 31 août montre le fleuve Indus inondé le long du barrage de Sukkur après de fortes pluies à Sukkur, dans la province du Sindh. (AFP/Getty Images)

Un ancien système de drainage peut aider à protéger le site

Il a déclaré que des dizaines de travailleurs de la construction sous la supervision d’archéologues ont commencé les travaux de réparation. Abbasi n’a pas donné d’estimation du coût des dégâts à Mohenjo Daro.

Abbasi a déclaré que la civilisation de Mohenjo Daro, également connue sous le nom de “Mound of the Dead” dans la langue sindhi locale, a construit un système de drainage élaboré, qui a été essentiel lors des inondations dans le passé.

Bien que les inondations aient touché tout le Pakistan, la province du Sindh a été parmi les plus touchées.

Le grand lac peut déborder

Lundi, des ingénieurs de l’armée ont fait une deuxième coupe dans un remblai du lac Manacher, le plus grand lac d’eau douce du Pakistan, pour libérer la montée des eaux dans l’espoir de sauver la ville voisine de Sehwan d’inondations majeures.

L’eau du lac a déjà inondé des dizaines de villages voisins, forçant des centaines de familles à quitter précipitamment leurs maisons en briques de boue, la plupart fuyant dans la panique.

Pendant ce temps, les opérations de sauvetage se sont poursuivies mardi avec des troupes et des volontaires utilisant des hélicoptères et des bateaux pour sortir les personnes bloquées des zones inondées et les transporter vers les camps de secours les plus proches. Des dizaines de milliers de personnes vivent déjà dans de tels camps, et des milliers d’autres ont trouvé refuge au bord des routes sur des terrains plus élevés.

Ghulam Sabir, 52 ans, de la périphérie de Sehwan, a déclaré mardi qu’il avait quitté son domicile il y a trois jours après que les autorités leur aient ordonné d’évacuer.

“J’ai emmené les membres de ma famille avec moi et je suis venu dans cet endroit… plus sûr”, a déclaré Sabir, qui reste au bord de la route où il a installé son camp. Il a fait écho aux plaintes de plusieurs autres villageois – selon lesquelles aucune aide gouvernementale ne leur était encore parvenue.

Sabir a dit qu’il ne savait pas si sa maison s’était effondrée ou non.

Le chef de l’ONU en visite au Pakistan

Le Premier ministre Shahbaz Sharif a exhorté les Pakistanais lors d’une allocution télévisée mardi à faire un don généreux aux victimes des inondations, dont la plupart dépendent de l’aide du gouvernement pour survivre. Sharif a également demandé à plusieurs reprises à la communauté internationale d’envoyer davantage d’aide aux victimes des inondations.

La semaine dernière, le secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres, a également appelé le monde à cesser de “somnambuler” pendant la crise. Il prévoit de visiter les zones touchées par les inondations le 9 septembre.

Selon des responsables pakistanais, António Guterres se rendra dans le Sindh, mais on ne sait pas s’il visitera le site archéologique.