Les pluies de Delhi apportent de la joie sur Twitter alors que les internautes partagent des photos et des vidéos de “météo imprévisible”

De fortes pluies ont frappé certaines parties de Delhi jeudi après-midi. Cela est arrivé juste au moment où le Département météorologique indien (IMD) a émis une alerte «jaune» «pour être au courant» pour Delhi pour la journée. Certaines parties de la ville ont également reçu de légères pluies tôt le matin. La station météorologique de Safdarjung a enregistré 2,5 mm de précipitations entre 5h30 et 8h30, tandis que Palam a enregistré 4,5 mm. Selon les prévisions d’IMD, de légères pluies sont également probables à Delhi vendredi et au cours du week-end également.

Bien que peu profitent de la météo, beaucoup se sont tournés vers leurs poignées Twitter et ont exprimé à quel point la météo est «imprévisible». « Première fois pour tout. Des pantalons pliés jusqu’aux genoux, des chaussures et des chaussettes dans une main et des dossiers sous un autre bras, ont couru d’un bout à l’autre du complexe #court pour assister à une audience », a partagé un utilisateur de Twitter. Une autre personne a écrit : « Il n’y a pratiquement pas eu de pluie à Delhi cette fois-ci. Il semble que Monsoon essaie d’atteindre l’objectif de pluie pour la saison aujourd’hui avant de finalement dire au revoir. Doit avoir été employé sur une incitation basée sur un objectif.

Les gens ont également partagé des photos et des vidéos de la même chose. Regarde:

Aaj à aisa #Météo ho rakha hai, Kitna bhi essayez kar lo par kaam mein mann nai lagega.#DelhiRains #DelhiWeather #LawyersLife pic.twitter.com/N3SSSIw9JM – Tanya Gupta (@ Quirky_30) 22 septembre 2022

L’Université de Delhi et Ridge ont enregistré de fortes pluies généralisées en seulement 1h30. Crête 87,0 mm ⛈️

DU 83,5 mm ⛈️#Delhi #DelhiRains ☔ Ricky pic.twitter.com/A3c4Ckcxhs — Météorologue Delhi-RCN ☀️⛈️ (@SouravSaxena_17) 20 septembre 2022

La mousson se réveille tard #DelhiNCR! Espérons que tout le monde rentre à la maison en toute sécurité. Les entreprises doivent déclarer une demi-journée #DelhiRains pic.twitter.com/l9A9d3hqYU — Prateek Kanwal (@prateekkanwal) 22 septembre 2022

#DelhiRains mises à jour:

Matin : Beau temps

Après-midi : Délices pluvieux

Soir : Embouteillage pic.twitter.com/f4D4B0EQ9Y – Amit (@different_take) 22 septembre 2022

haha ! Ce n’est pas la Silicon City mais la capitale, IIT Delhi pour être précis. Pourquoi les « migrants » de Namma Bengaluru devraient-ils s’amuser ?#DelhiRains #ArvindKejriwal ji au moins s’il vous plaît prenez soin de votre fils à l’IIT.#bengalururains #iitdelhi pic.twitter.com/4pTgfM34Tv – Basavaraj Dindur (@ Dindur17) 22 septembre 2022

Pendant ce temps, plus tôt en mai, certaines parties de la capitale nationale ont reçu des tempêtes de grêle et des pluies. Les habitants des quartiers Rohini, Pitampura et Paschim Vihar de la ville ont signalé des orages de grêle vers 14 heures, ainsi que des pluies et des vents violents. En outre, le Département météorologique indien (IMD) a émis une alerte jaune et a averti d’une tempête de poussière, d’un orage ou d’une tempête de grêle avec des vents soufflant jusqu’à 50 kilomètres par heure à Delhi. Il a ensuite mis à jour l’alerte dans la catégorie orange. Bengaluru Twitter n’avait eu un flex similaire que récemment, et maintenant c’est au tour de Delhi.

Delhi a également connu un ciel couvert et de légères pluies dans la plupart des endroits mercredi.

