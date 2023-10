Les plongeurs libyens affrontent l’horreur quotidienne pour récupérer les morts de Derna | Inondations

De toutes les choses qu’il a trouvées dans les eaux bleues de la Méditerranée à Derna, ce sont les nombreux corps d’enfants aux orbites vides et aux os saillants qui hantent le plus Bashir Saqr El-Hassi.

Le plongeur des garde-côtes libyens de 42 ans décrit solennellement l’expérience de l’extraction des corps encore dans la mer à la suite de la rupture dévastatrice du barrage près de Derna début septembre.

« Je ne peux m’empêcher de penser à mes propres enfants lorsque je récupère des enfants qui se sont noyés. Je suis loin de ma famille depuis des jours », a déclaré El-Hassi, les yeux détournés.

En l’entendant, l’un de ses coéquipiers intervient, se souvenant d’un spectacle qui le hante toujours.

« L’un des corps était coincé sous les décombres d’un immeuble et les poissons le mangeaient. C’était un spectacle tragique que je ne peux pas décrire », a-t-il déclaré.

Les deux hommes sont des plongeurs locaux, El-Hassi de la ville voisine de Sousa, qui fait partie d’un escadron chargé de retrouver les corps disparus après que les équipes de secours internationales ont en grande partie quitté la Libye, comprenant des plongeurs de la marine égyptienne, turque, maltaise et d’autres pays.

Les plongeurs, étrangement silencieux, s’entassent sur des bateaux pour se jeter à l’eau chaque fois que le temps et les vagues le permettent, essayant de sauver les corps encore dans les eaux.

La tempête a détruit deux barrages au-dessus de Derna, provoquant des inondations qui ont balayé la ville, anéantissant le paysage, emportant des bâtiments et anéantissant des quartiers entiers. Le nombre de morts est estimé à des milliers, et des milliers d’autres sont portés disparus.

« C’est une ville là-bas. Plus encore autrefois, car elle était peuplée de cadavres. Mais il y a encore une ville là-bas », a déclaré l’un des plongeurs.

Course contre le temps

El-Hassi est à Derna depuis les premiers jours de la catastrophe.

« La mission était plus facile au début car les corps étaient intacts. Maintenant, ils sont très décomposés », a-t-il déclaré, ajoutant que c’était une course contre la montre pour récupérer autant de corps que possible avant qu’ils ne se désintègrent complètement.

Le plongeur expérimenté a déjà participé à des missions de recherche, mais rien ne l’a préparé à ce qu’il a vu après l’inondation.

« De toutes mes expériences de missions de plongée pour récupérer les corps de demandeurs d’asile noyés en mer, celle-ci a été de loin la plus difficile », a-t-il déclaré.

Les plongeurs se soutiennent avant leurs missions quotidiennes. Ce qu’ils ont vu fait partie de leur mémoire collective, de leurs expériences les plus difficiles ensemble, face à la mort au quotidien, loin de leur famille.

Avant chaque plongée, El-Hassi s’assure de parler à sa femme et à ses enfants, qu’il ne voit pas pendant des jours.

«Je ressens de la peur et de l’anxiété. Cette expérience m’a profondément marqué. Je n’arrête pas de penser à ma famille et si c’était eux qui avaient connu cet horrible sort », a-t-il déclaré, l’air engourdi.

Animé par un sentiment d’humanité

C’est un autre jour et El-Hassi et son équipe se préparent à rechercher d’autres victimes des inondations.

Il s’assure que son réservoir d’oxygène est plein pour lui permettre de passer le plus longtemps sous l’eau. Certains plongeurs se lanceront sans bouteille d’oxygène pour plus de vitesse et de mobilité, a-t-il déclaré.

Lui et le capitaine de l’équipe se rendent ensuite sur les lieux de plongée où ils rechercheront d’autres corps.

Ils ont marqué sept véhicules immergés à vérifier lors de cette plongée. Ils ont été rejetés dans la mer et n’ont pas encore été recherchés pour les passagers noyés.

Avant qu’ils ne s’en rendent compte, la sombre journée est passée et une autre recherche est terminée. El-Hassi et les plongeurs retournent au port Mina de Derna après une mission épuisante.

Bien qu’il s’agisse sans aucun doute de sa mission la plus difficile, c’est une mission à laquelle El-Hassi croit de tout cœur, motivé par son sens de l’humanité.

Toute l’équipe ressent le poids de la tâche qui lui est confiée : aider enfin les familles à tourner la page et à reposer leurs proches.

« Les voitures que nous avons inspectées aujourd’hui étaient vides », a déclaré El-Hassi. « Demain, si les vagues et la météo le permettent, nous vérifierons un autre spot. »

Cette histoire a été publiée en collaboration avec Égab.