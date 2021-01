Vêtus du costume traditionnel de la Corée du Sud «Hanbok», deux plongeurs dans un aquarium de Séoul font des arcs du Nouvel An aux visiteurs sous l’eau.

Sous de mystérieuses lumières jaunes et bleues dans le plus grand réservoir d’eau du pays de 2200 tonnes appelé « The Ocean », les plongeurs ont nagé aux côtés de raies, de requins et d’autres poissons.

«C’était une expérience nouvelle et amusante car je n’ai jamais vu de plongeurs porter du hanbok de ma vie, et je n’ai pas vu de hanbok depuis un moment parce que notre famille ne les porte pas pendant les vacances traditionnelles», Yoo Hwan-girl, une Un homme de 27 ans qui est venu avec sa petite amie, a déclaré à Reuters.

C’est la cinquième année que le Lotte World Aquarium, qui abrite environ 650 espèces de la vie marine, organise une telle performance depuis son ouverture à la mi-octobre 2014.

Mais cette année, avec une bannière « Bonne année » que l’aquarium installe dans l’eau chaque année, il a installé une autre bannière disant « Battons le coronavirus judicieusement’.

L’aquarium était calme un dimanche après-midi car de nombreuses personnes se sont abstenues de sortir au milieu de la troisième et plus grande vague de coronavirus infections dans le pays.

« C’est malheureux car (l’aquarium) aurait pu être un endroit où beaucoup de gens auraient pu profiter sans coronavirus », a déclaré Han Sang-jin, un père de 36 ans, avec sa petite fille dans ses bras.

Sous son COVID-19[feminine mesures, l’aquarium accueillera l’événement deux fois par jour tous les samedis, dimanches et jours fériés jusqu’au 20 février.