Un LandCruiser orange de 1978 surnommé affectueusement le « crabe de boue » a parcouru 7 km à travers le chenal de navigation du port de Darwin alors qu’il était à 30 mètres sous l’eau, dans un exploit qui a peut-être battu deux records du monde.

Il a fallu plus de 12 heures à une équipe de 30 personnes pour faire le travail, les plongeurs commerciaux changeant de siège toutes les 15 minutes en raison de la pression sous-marine.

Après être entrés dans le port via la rampe de mise à l’eau de Mandorah samedi à 9 heures du matin, ils ont dû faire face à près d’une douzaine de tourbières et ont fait face à la menace de crocodiles et de pipelines pour naviguer sur le 4×4 électrique étanche jusqu’à la plage voisine de Mindil.

« Je stressais un peu », a déclaré le chef de projet, Tommy Lawrence. « Nous avons eu des tas de problèmes, certaines sections du port étaient tellement boueuses et limoneuses que nous avons coulé comme un rocher.

« Nous étions embourbés, treuillés, remorqués – tout cela faisait partie d’une aventure à quatre roues motrices mais à 30 mètres sous l’eau. »

Vers 21 heures, cinq heures plus tard que prévu, la Toyota est sortie victorieuse de l’eau noircie sous les cris de centaines de Territoires du Nord excités.

Le « crabe de boue » était équipé d’un moteur électrique étanche et de pneus remplis d’eau de 150 kg. Photographie: Liam McAllister et Joshua Ruh

« C’était sauvage », a déclaré Lawrence après avoir regardé les derniers instants depuis un bateau adjacent.

«Cela a conduit à l’horizon, et il y avait une fête géante et une discothèque sur la plage… des milliers de personnes scandant, tenant tous leurs téléphones allumés pour éclairer le chemin.

« Puis tout le monde a envahi la voiture, les enfants ont sauté à l’arrière, un gars avait quelques poissons dessus, je ne sais pas d’où ils venaient… »

L’équipe éclectique d’ingénieurs, de plongeurs et de chefs de régime est convaincue que l’effort colossal, qui a nécessité un an de planification, a établi des records mondiaux pour la conduite sous-marine la plus longue et la plus profonde.

Lawrence a eu l’idée du projet en hommage à une précédente tentative pour le même disque faite en 1983.

Ayant grandi à Darwin, le voyage fatidique, concocté à partir de « quelques bières de trop autour du barbecue », était une légende locale. Aidée par 70 plongeurs et un tuba de 60 mètres, la voiture a été forcée de faire surface 3 km après avoir heurté un rebord rocheux.

Lawrence produit une émission de sauvetage avec des passionnés de voitures et voulait faire un film sur les LandCruisers, qui sont extrêmement populaires en Australie et jouissent d’un culte.

« Je me suis souvenu de l’histoire et j’ai pensé: » Nous pourrions essayer de tenter le coup « », a-t-il déclaré. « Le [team] étaient comme, ‘Bon sang ouais, ce serait très amusant’.

Il a fallu environ six mois pour restaurer leur LandCruiser de la série 40 qui, au moment de l’achat, n’était pas sûr pour la route. Il était équipé d’un moteur électrique étanche et de pneus à eau de 150 kg.

L’équipe du projet ‘mud crab’ au port de Darwin. Photographie: Liam McAllister et Joshua Ruh

C’était un processus gigantesque, même pour retrouver la voiture elle-même, qui devait être si « parfaitement détruite que personne ne voudrait la restaurer ».

« Ce serait sacrilège d’en détruire un bon », a déclaré Lawrence.

Finalement, ils ont trouvé le « crabe de boue » sur Gumtree, coté 7 500 $ à Brisbane. Lawrence a dit au vendeur qu’ils n’avaient que 5 000 $ mais qu’ils prévoyaient de le conduire sur 7 km à travers le port de Darwin.

Après « beaucoup d’appels téléphoniques et de zooms tard dans la nuit », une équipe s’est formée, comprenant des ingénieurs et des mécaniciens, des passionnés de voitures, des plongeurs commerciaux et des compagnons.

« Nous avons construit jusqu’à la veille de la mise à l’eau », a déclaré Lawrence. «Nous avons retiré le moteur à Brisbane, n’avions pas d’argent et construisions dans un hangar et partout où nous le pouvions.

« Ensuite, mon ami Travis avait de la place dans l’allée de son grand-père à Melbourne, alors nous l’avons remorqué de Brisbane à Melbourne, et y sommes restés environ trois mois. »

Lorsque Melbourne a commencé à faire trop froid, une entreprise de technologie a proposé un hangar à Darwin, alors ils l’ont remorqué jusqu’au nord.

Là, ils ont rencontré un homme dans un pub qui tenait un magasin d’outils dans le quartier et leur a dit « prenez tout ce dont vous avez besoin ».

« C’était comme Noël, nous étions absents », a déclaré Lawrence. « Nous avons dormi et vécu dans le avec des guirlandes installées … nous nous sommes levés, avons pris un café et avons commencé à travailler les outils. »

Maintenant que son périple est terminé, l’histoire du « crabe de boue » n’est pas terminée. Lawrence s’attend à ce qu’un documentaire sorte sur le sujet en février.

En attendant, il est question de l’exposer quelques jours dans le centre commercial de Darwin, « pour que les enfants y jettent un coup d’œil ».

« Ensuite, nous le mettrons hors service, le protégerons contre la rouille et le remettrons en marche. »