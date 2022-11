Les plongeurs de bennes utilisent TikTok pour faire honte aux magasins et lutter contre le gaspillage

Certains font plus que simplement sensibiliser. Mme Wilson rassemble des «kits de Stella» – qui contiennent des fournitures d’hygiène féminine comme des serviettes hygiéniques, des tampons et des lingettes jetables assemblés à partir de poubelles – et les distribue dans des refuges pour sans-abri et d’autres endroits où les femmes connaissent ce que l’on appelle la pauvreté périodique.

Alors que Mme Wilson publie également sur YouTube et Instagram, elle a déclaré que ses vidéos suscitent le plus de réactions sur TikTok. “Les gens sont juste choqués et attristés”, a-t-elle déclaré. “Tous les jours, j’ai la même réaction : ‘Oh, mon dieu. Pourquoi les magasins font-ils ça ? »

Mark Cohen, directeur des études sur le commerce de détail à la Columbia Business School, a déclaré que la pratique est basée sur le calcul à froid selon lequel “le moyen le plus simple et le plus rapide pour un détaillant de se débarrasser de quelque chose, généralement de faible valeur, est de le marquer hors de prix”. son stock et le jeter.

Les marchandises qui ont été retournées ne peuvent pas toujours être revendues en raison des réglementations destinées à protéger la santé des consommateurs – y compris les aliments, certains médicaments en vente libre et les produits de santé et de beauté, a déclaré M. Cohen. Les articles qui ont été endommagés ou usés, ou qui ne sont pas de saison comme les décorations des Fêtes, peuvent avoir perdu trop de valeur, même pour les acheteurs tiers.

“Aussi flagrant que cela puisse paraître de voir un produit apparemment parfait mis dans une décharge”, a déclaré M. Cohen, “c’est le chemin le plus court et le moins cher.”