Les pliables Oppo Find N2 arriveront le 15 décembre, selon la rumeur

Oppo organise traditionnellement un événement en décembre appelé Inno Day. C’est là que l’entreprise annonce toutes ses innovations et réalisations et c’est aussi la scène du lancement de nouveaux produits.

Selon un leakster digne de confiance, Oppo Inno Day 2022 aura lieu le 14 décembre. Un jour plus tard, le 15 décembre, nous verrons l’annonce d’Oppo Find N2 pliable et du premier clapet d’Oppo, provisoirement appelé Find N2 Flip.









Oppo Trouver N2 Flip

Malgré son nom singulier, Oppo Inno Day est un événement de plusieurs jours où l’on voit non seulement des smartphones mais aussi des technologies. En 2020, il y avait un concept de téléphone avec un écran enroulable, tandis que l’année dernière, nous avons vu un prototype avec une caméra principale rétractable.

Il y a eu aussi l’annonce du NPU MariSilicon X, et on ne peut que se demander si Oppo a développé une version améliorée.

En parlant du Find N2, les attentes sont d’être le pliable horizontal le plus léger à ce jour avec un poids inférieur à 240 grammes – 15% plus léger que le premier Oppo Find N et nettement plus léger que les concurrents d’autres fabricants. Le Find N Flip a été repéré dans une vidéo pratique avec un écran de couverture vertical sur une moitié, l’autre pour les deux caméras.

La source (en chinois) | Passant par