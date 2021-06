Les pleurnicheries de Harry et Meghan à propos d’être «coupés» se sont «retournés» et montrent à quel point ils sont gâtés, déclare le commentateur royal

Les pleurnicheries du PRINCE Harry et Meghan Markle à propos d’être coupés se sont « retournées contre eux » et montrent à quel point ils sont gâtés, a déclaré un commentateur royal.

Le duc de Sussex a déclaré au monde qu’il était « coupé financièrement » lorsqu’il s’est assis pour sa tristement célèbre interview avec Oprah en mars.

Le prince Charles a donné au duc et à la duchesse de Sussex une part de 4,5 millions de livres sterling avec les Cambridges Crédit : The Times

Mais le rapport annuel du prince Charles, publié hier soir, montrait que son plus jeune fils avait reçu de lui une somme « substantielle » après le Megxit.

Les chiffres montrent qu’il a donné aux Sussex et aux Cambridge une part de 4,45 millions de livres sterling, bien que Harry ait affirmé qu’il avait été mis à sécher par la firme.

Cela a incité Robert Taylor du Telegraph à demander: « Par où commencez-vous avec un gémissement comme ça? »

« Est-ce qu’ils réalisent à quel point ça a l’air gâté ? »

Écrivant dans le Telegraph, il poursuit en notant que « la personne moyenne au Royaume-Uni gagne moins de 1% de ce cadeau », la situation semblant « terrible » pour Meghan et Harry.

Harry a dit à Oprah qu’il avait été « coupé au premier trimestre 2020 » – permettant au public de croire qu’il voulait dire janvier à mars.

Mais le rapport souverain annuel montre que Charles a continué à le financer, lui et Meghan, jusqu’à la « fin du premier trimestre financier », ce qui signifie qu’ils ont reçu du dosh jusqu’à la fin juin.

Harry a dit à Oprah qu’il avait été coupé financièrement au premier trimestre de 2020 Crédit : AFP

Taylor dit qu’étant donné la rareté pour le Palais de peser sur quoi que ce soit, « tout cela a l’air terrible pour Harry et Meghan ».

« Une fois de plus, leurs tentatives de relations publiques se sont retournées contre eux, cette fois avec un bang encore plus fort », écrit-il.

« Harry aurait pu rester silencieux et digne. Ce faisant, il aurait gagné notre respect.

« Au lieu de cela, il est apparu obsédé par lui-même, déloyal et gâté. »

Cela survient quelques semaines seulement après qu’une source du palais a déclaré à la BBC que la reine n’avait « jamais été interrogée » sur l’utilisation de son nom Lilibet pour la fille de Meghan et Harry.

Et les fans et les critiques de Royal ce soir ont riposté et ont fustigé la paire pour avoir continué à induire le public en erreur.

Ils ont déclaré que les Sussex n’avaient jamais précisé qu’ils parlaient du premier trimestre fiscal – et ont permis au public de croire qu’ils avaient été coupés immédiatement après le Megxit au début de 2020.

Un utilisateur de Twitter fulminait : « La perception est la réalité et l’impression donnée [by Harry] n’était pas l’année fiscale. C’est ainsi que le public l’a interprété et cela n’a pas été corrigé.

Un autre a ajouté: « Haz a induit en erreur le public de la télévision. Cette absurdité de l’exercice est une tentative désespérée et transparente de sortir les Markles de leur propre gâchis auto-infligé. »

Cela vient après qu’Harry ait dit à Oprah en mars qu’il avait été contraint de conclure des accords avec Netflix et Spotify après avoir dit qu’il avait été coupé par la famille royale à la suite de Megxit.

« Nous n’avions pas de plan », a-t-il déclaré à la légende du chat-show américain.

« Cela (l’accord de streaming) a été suggéré par quelqu’un d’autre au point où ma famille m’a littéralement coupé financièrement, et je devais assurer la sécurité pour nous. »

Il a déclaré à Oprah qu’il avait cessé de recevoir le soutien financier de sa famille au « premier trimestre 2020 » et qu’il devait compter sur l’argent que lui avait laissé sa mère, la princesse Diana.

Mais il n’a fait aucune mention de la grosse somme de son père.

Harry et Meghan ont nié ce soir toute contradiction dans ce qu’ils avaient dit.

Un porte-parole des Sussex a déclaré « qu’il est inexact de suggérer qu’il y a une contradiction », et a insisté sur le fait que Harry parlait du premier trimestre de l’exercice à partir d’avril 2020.