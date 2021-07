Les Platts disparus de Coronation Street alors que Gail quitte les pavés pour une nouvelle vie en Thaïlande

La fidèle de la rue CORONATION, Gail Platt, a choqué ses fils cette semaine lorsqu’elle a déclaré qu’elle se rendait en Thaïlande.

Gail – jouée par Helen Worth – a décidé de s’envoler vers des climats plus ensoleillés après avoir subi une crise cardiaque la semaine dernière.

Document de presse ITV

Gail Platt n’est pas le premier membre de sa famille à quitter Coronation Street[/caption]

Cependant, elle n’est pas le premier membre de sa famille à quitter les Cobbles, mais où sont ses proches maintenant ?

Martin Platt – Sean Wilson

Caractéristiques de Rex

Sean Wilson a joué le deuxième mari de Gail, Martin[/caption]

Sean, 56 ans, a joué le deuxième mari de Gail, Martin, dans le feuilleton ITV de 1985 à 2005, avant de revenir pour un bref passage en 2018.

Pendant son séjour sur les pavés, Martin a eu son fils David avec Gail, s’est disputé avec son ancienne belle-mère Ivy Tilsley et a eu deux aventures.

Après avoir divorcé de Gail, Martin a eu une relation avec Katy Harris, 16 ans, avant de décider de déménager à Liverpool avec sa nouvelle petite amie Robyn, le couple accueillant un bébé ensemble hors écran.

Depuis qu’il a quitté le feuilleton, Sean a fait des apparitions dans d’autres émissions, notamment Waterloo Road, Doctors and Casualty.

Cependant, il a principalement concentré son attention sur sa nouvelle carrière de chef et de fromager, en lançant sa propre entreprise, Saddleworth Cheese Company.

Bethany Platt – Lucy Fallon

Caractéristiques de Rex

Lucy Fallon a joué Bethany Platt jusqu’en 2020[/caption]

Lucy, 25 ans, a joué la petite-fille de Gail, Bethany Platt, de 2015 à 2020.

Lucy a fait ses débuts en tant que Bethany dans un scénario qui l’a vue revenir à Weatherfield après avoir fui Milan, où elle avait déménagé avec sa mère Sarah.

Après avoir développé des béguins loin d’être idéaux pour l’ennemi de son oncle David, Callum, et le petit ami de sa mère, Gary, le plus grand scénario de Bethany l’a vue se faire soigner par son dangereux petit ami plus âgé, Nathan Curtis.

Après avoir surmonté cette horrible épreuve, Bethany a été kidnappée par l’une des filles des hommes qui l’avaient agressée, avant qu’elle ne se lance dans une nouvelle relation avec Ryan Connor.

Après que cela n’ait pas fonctionné, elle est tombée amoureuse de Daniel Osbourne alors qu’elle l’aidait à faire face à la perte de sa femme Sinead, avant de réaliser qu’elle devait repartir à zéro et déménager à Londres.

Depuis qu’elle a quitté le feuilleton, Lucy a participé à la mini-série Don’t Rock the Boat et a joué aux côtés de Pearl Mackie dans la série d’horreur Audible 2021 Sour Hall.

Stephen Reid – Todd Boyce

PA : Association de presse

Todd Boyce a joué le demi-frère aîné de Gail, Stephen[/caption]

Todd, 59 ans, a joué le demi-frère aîné de Gail, Stephen, de 1996 à 1997, puis à nouveau en 2007.

Stephen a été adopté et a émigré au Canada après que la mère de Gail, Audrey, lui a donné naissance à l’âge de 16 ans.

Il est retourné à Weatherfield en 1996 pour faire connaissance avec sa mère biologique et sa famille et faire des affaires avec Mike Baldwin.





Stephen a été mentionné régulièrement, son neveu Nick Tilsley devant rester avec lui au Canada à plusieurs reprises.

Stephen est revenu aux Cobbles en 2007 en route vers Milan où il avait l’intention de développer son entreprise.

En plus de ses passages à Corrie, Todd est apparu dans un certain nombre d’émissions de télévision et de films, notamment Hollyoaks, The Crown, Kick-Ass 2, Everest et Murder on the Orient Express.