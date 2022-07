Les plats à emporter suscitent l’indignation en facturant 2 £ pour le FROMAGE sur les frites – mais certains convives sont d’accord avec le coût

Les convives FURIOUS ont fustigé leur chippy local pour avoir facturé 2 £ pour le FROMAGE sur les frites – mais tout le monde n’est pas d’accord avec leurs critiques.

Un client s’est déchaîné contre Mariners Fish and Chips à Penryn, Cornwall, après avoir été giflé avec le supplément effronté.

Un dîner s’est déchaîné contre le prix du fromage chez Mariners Fish and Chips à Cornwall

Il a payé 2 £ supplémentaires pour ajouter du fromage à ses cheeps avec de la sauce au curry Crédit : Reddit/u/B0ongLord420

Le restaurant – qui n’a pas été nommé – était furieux lorsque sa commande de chips au fromage avec sauce au curry s’est élevée à 6,40 £.

Le restaurant a écrit sur Reddit : “Le prix pour ajouter du fromage chez mon chippy local !

“Une frite au fromage ordinaire avec une sauce au curry m’a coûté 6,40 £.”

Dans son message, l’homme a également partagé une photo du tableau noir du chippy, affichant la liste des prix de la nourriture proposée.

Les frites coûtent 2,90 £ pour une portion standard et 4,90 £ pour une grande – tandis que l’ajout de “cheddar mûr râpé approprié” coûte deux livres de plus.

Le diner bouleversé a ajouté: “La sauce coûte 1,50 £ pour les petits, 2 £ pour les grands. Gardez à l’esprit qu’un pot entier de Bisto Best coûte 2 £.

“C’est l’un des chipspies les plus populaires. Il est toujours occupé et sa concurrence vient de fermer.

“Crédit là où c’est dû, leur nourriture est excellente. Mais toujours trop cher.”

D’autres utilisateurs de Reddit n’ont pas tardé à mettre leur grain de sel.

Un commentaire a dit: “Votre chippy local est une f ****** honte”, tandis qu’un autre a demandé: “Est-ce un numéro 9 que je vois à côté d’un article? Dans af ****** chippy?!”

Un autre utilisateur de Reddit a ajouté : “A ce prix, il faudrait que ce soit quelque chose de chic, ou la plus grosse montagne de fromage jamais vue sur des chips au fromage.”

Mais certains utilisateurs de Reddit ont trouvé le côté amusant et ont plaisanté sarcastiquement : “C’est pourquoi j’ai toujours une poche pleine de fromage râpé partout où je vais, OP.”

Pourtant, certains ont suggéré que les frais élevés pour le fromage supplémentaire pourraient être nécessaires, car les magasins de plats à emporter déboursent désormais davantage pour leurs ingrédients.

Un utilisateur : “Vous vous souvenez de l’époque où les puces coûtaient une livre et que vous receviez cette grande portion de f *** off ? Des temps plus heureux.”

Un autre a ajouté: “Je suis assez vieux pour me souvenir d’un sac de chips à 20p (début / milieu des années 80).”

Mariners Fish and Chips a refusé de commenter.