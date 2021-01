Tous les restaurants, pubs et autres établissements d’accueil doivent fermer leurs portes aux clients de demain en vertu des nouvelles règles annoncées par le Premier ministre dans un communiqué télévisé du 10 Downing Street.

Il est entendu que l’interdiction est motivée par le fait que les clients qui achètent de l’alcool à emporter aux portes des bars et des bars se rassemblent alors avec des amis à proximité pour boire.

Tous les points de vente non essentiels seront fermés sous le nouveau régime, qui devrait durer au moins jusqu’au 15 février.

Les magasins jugés essentiels, tels que les magasins d’alimentation et les pharmacies, seront autorisés à rester ouverts comme lors des fermetures précédentes.

Emma McClarkin, directrice générale de la British Beer & Pub Association, a déclaré: «Un troisième verrouillage est un autre coup dur pour notre secteur, en particulier après avoir été confronté à un Noël et un nouvel an extrêmement calmes, qui ont vu de nombreux pubs rester fermés sur ce que cela signifie. pour être leur période la plus chargée de l’année.