Les plats à emporter du dîner d’État du Kenya à la Maison Blanche : les orchidées et l’apparition d’Obama

WASHINGTON — Vêtus de robes et de costumes élégants, les invités ont foulé le tapis rouge à l’occasion de l’annonce de leur arrivée lors de l’événement le plus somptueux de Washington : un dîner d’État à la Maison Blanche.

Jeudi soir, le président Joe Biden et la première dame Jill Biden ont accueilli le président kenyan William Ruto et son épouse Rachel à cet événement glamour rempli de faste. Les dîners d’État sont souvent considérés comme un outil de diplomatie douce utilisé pour courtiser les dirigeants des pays avec lesquels un partenariat solide est recherché.

« Nous partageons un grand respect pour l’histoire qui nous relie », a déclaré Biden en portant un toast à ses invités. Il a ensuite cité l’ancien président Jimmy Carter, qui avait accueilli en 1980 le président Daniel Arap Moi du Kenya, disant : « Les voisins ne partagent pas de frontière mais partagent des croyances ».

Biden a annoncé jeudi qu’il travaillerait avec le Congrès pour désigner le Kenya comme un « allié non-OTAN » majeur, alors que les États-Unis cherchent à approfondir 60 ans de partenariat officiel entre les États-Unis et le Kenya. Cette désignation est accordée par les États-Unis aux pays entretenant des relations de travail étroites et stratégiques avec l’armée et les civils de la défense américains.

Le voyage de Ruto est la première visite d’État d’un président kenyan aux États-Unis depuis deux décennies et la première d’un dirigeant africain depuis 2008. Le dernier dirigeant africain à s’adresser au Congrès était la présidente libérienne Ellen Johnson Sirleaf, qui a pris la parole à la Chambre des représentants en 2006.

Préparation des sondages : Découvrez qui se présente à la présidence et comparez sa position sur les questions clés dans notre Guide de l’électeur.

Le dîner d’État de jeudi a réuni environ 500 participants et était le sixième organisé par Biden.

Tout au long de la soirée, les invités ont pu profiter des sélections musicales du Howard Gospel Choir, de l’artiste de musique country primé Brad Paisley et de « The President’s Own », de l’Orchestre de chambre du United States Marine Band et des Army and Air Force Strings.

Quel était le décor du dîner d’État ?

Des roses rouges américaines et des orchidées africaines fuchsia et violettes vibrantes ont été présentées partout dans un clin d’œil à « l’unité et l’amitié » entre les États-Unis et le Kenya. Des bougies lumineuses disposées le long des murs du pavillon créaient une ambiance chaleureuse tandis qu’une pièce maîtresse suspendue avec 15 000 pièces de bandes métalliques réfléchissantes en couches scintillait de teintes dorées et argentées.

Les invités, qui allaient des chefs d’entreprise aux stars de cinéma en passant par quelques anciens présidents, ont été conduits dans un pavillon de verre avec plus de 1 000 bougies allumées, où ils ont dîné d’une soupe réfrigérée aux tomates anciennes, de côtes levées de bœuf fumées aux bois fruitiers et de beurre. homard poché.

Le décor de la soirée reflète l’amour de la première dame pour les chandelles qu’elle privilégie pour que les invités se sentent comme chez eux, même lorsqu’ils font partie d’un grand groupe, a déclaré Bryan Rafanelli, l’organisateur de l’événement pour la soirée.

« Alors que les invités quittent leur chemin illuminé par notre lune unique », a déclaré Biden, lors d’un aperçu du décor plus tôt. « J’espère qu’ils seront remplis de la même chaleur que celle que j’ai ressentie lors de mes visites au Kenya. »

Qu’y avait-il au menu du dîner d’État ?

Le repas de trois plats, élaboré par le chef exécutif de la Maison Blanche Cris Comerford et la chef pâtissière exécutive de la Maison Blanche Susie Morrison, a commencé par une soupe réfrigérée aux tomates anciennes, suivie de côtes levées et de homard poché au beurre accompagnés de chou frisé et de purée de maïs sucré. . Pour le dessert, les invités ont eu droit à un panier de chocolat blanc avec ganache à la banane et framboises, pêches et zestes de citron vert confits.

Quels étaient les invités célèbres du dîner d’État ?

L’ancien président Barack Obama, dont le père était Kenyan, a fait une brève apparition lors de l’événement. Son nom n’avait pas circulé plus tôt dans la liste des participants. L’ancien président est passé mais n’est pas resté pour le dîner.

Parmi les autres invités à la soirée figuraient l’ancien président Bill Clinton, l’ancienne secrétaire d’État Hillary Clinton et l’acteur Sean Penn. Il y avait des membres du Congrès et de l’administration ainsi que des chefs d’entreprise comme Albert Bourla, le PDG de Pfizer.

Cadeaux pour le président et son épouse du Kenya

En guise de cadeau officiel, le président et la première dame ont offert aux Rutos un ensemble de chaises à bascule produites par une entreprise familiale à Troutman, en Caroline du Nord. Les chaises à bascule en bois ont un siège en rotin, des dossiers courbés à la vapeur et des inscriptions personnalisées commémorant la visite d’État sur les accoudoirs.

Le président Biden a également offert au président Ruto la première édition du livre « La trompette de la conscience » du Dr Martin Luther King, Jr. dans un étui à clapet en cuir personnalisé avec une inscription faite à la main commémorant la visite d’État. La première dame a offert à Rachel Ruto un collier personnalisé de perles et de péridots d’Arizona, fabriqué par un bijoutier de Philadelphie.

Swapna Venugopal Ramaswamy est correspondante à la Maison Blanche pour USA TODAY. Vous pouvez la suivre sur X, anciennement Twitter, @SwapnaVenugopal