Les plats à emporter de la Coupe du monde avant les quarts de finale

L’une des Coupes du monde masculines les plus excitantes de mémoire récente – sans doute la plus importante pour certains – approche de sa phase finale et il est donc temps de revenir sur la semaine qui s’est écoulée.

C’était rempli d’émotions extrêmes, certains réalisant la finalité de leur expérience et d’autres la joie débridée de survivre pour se battre un autre jour.

Voici les plus gros plats à emporter de CTVNews.ca :

TOUR FINAL DE LA PHASE DE GROUPES À RETENIR

Le drame qui a accompagné le dernier tour des matches de groupe semblait sans précédent.

Beaucoup ont loué cette Coupe du monde masculine pour avoir la plus grande phase de groupes de tous les temps et il est difficile de discuter.

Il y avait des matchs qui présentaient des scénarios directs comme l’Iran contre les États-Unis et le Sénégal contre l’Équateur, des bouleversements majeurs comme le Japon battant l’Espagne, le Cameroun battant le Brésil, la Tunisie battant la France et l’Australie dépassant le Danemark, et un vainqueur du temps d’arrêt. pour la Corée du Sud contre le Portugal pour décrocher une place au tour suivant.

Pour ajouter au drame, des scénarios de bris d’égalité ont vu l’Uruguayen Luis Suarez pleurer et le Mexique manquer les huitièmes de finale pour la première fois depuis 1990, lorsque l’équipe a raté le tournoi entièrement en raison d’une interdiction.

Il ne faut pas oublier que le Canada est venu à quelques centimètres de son premier point en Coupe du monde masculine lorsque la tête d’Atiba Hutchinson sur un corner a été tirée sur la ligne mais pas terminée, mais la victoire du Maroc a permis aux Lions de l’Atlas de terminer en tête du groupe.

Romelu Lukaku a eu deux occasions de culpabilité et une autre demi-chance de gagner le match de la Belgique contre la Croatie et d’aider son équipe à progresser, mais n’a pas réussi à le faire.

Tout cela avait des téléspectateurs sur le bord de leurs sièges.

LE JAPON NE PEUT PAS CASSER LEUR R16 JINX

Il ne fait aucun doute que terminer premier d’un groupe comprenant l’Espagne et l’Allemagne a été un exploit majeur pour le Japon.

Les ajustements tactiques de l’entraîneur-chef Hajime Moriyasu contre les deux équipes puissantes ont été brillants et Ritsu Doan est un nom dont on se souviendra pour la façon dont il a eu un impact sur ces matchs après être devenu remplaçant.

Malheureusement, c’était une histoire familière en huitièmes de finale alors que le Japon s’est écrasé à ce stade pour la troisième fois lors des quatre dernières Coupes du monde masculines et la quatrième fois lors des six dernières.

Après avoir pris les devants à juste titre juste avant la fin de la première mi-temps, le Japon s’est progressivement estompé et semblait à l’aise pour aller en fusillade. Lorsque la situation s’est présentée, cependant, c’était tout sauf ça. Leurs pénalités étaient timides et suggéraient qu’ils n’étaient pas prêts pour la pression du moment.

Jouant à domicile en 2002, ce fut une courte défaite 1-0 contre la Turquie tandis que 2010 fut une défaite dévastatrice aux tirs au but contre le Paraguay.

2018 a sans doute été la pire de toutes, arrachant la défaite des mâchoires de la victoire en concédant trois buts dans les 20 dernières minutes après avoir pris une avance de 2-0 contre la Belgique, dont un vainqueur en contre-attaque de la Belgique à la 94e minute sur un corner japonais.

Il faudra encore trois ans et demi avant que le Japon puisse à nouveau rêver d’un quart de finale de la Coupe du monde masculine.

LA DÉFENSE VA LOIN DANS LES TOURNOIS

Le Maroc est le quart de finaliste le plus improbable des huit équipes impliquées, mais tout est possible lorsque vous jouez une excellente défense.

En quatre matches et plus de 390 minutes maintenant, le Maroc n’a concédé qu’un seul but et même c’était un but contre son camp.

Les prouesses de la Croatie en matière de buts ont fait cruellement défaut en dehors de quatre buts contre le Canada, n’ayant réussi qu’un seul but au cours des 300 autres minutes. Comment surmontez-vous cela ? En concédant également une seule fois dans la même période.

L’Angleterre a marqué beaucoup mais n’a pas non plus encaissé lors de ses trois derniers matches, l’Argentine n’a encaissé qu’une seule fois lors des trois derniers et les deux buts que le Brésil a concédés en quatre matches sont venus dans des scénarios dénués de sens.

Les Pays-Bas n’ont encaissé que deux buts en quatre matches.

La France et le Portugal sont les exceptions, compensant les neuf buts encaissés combinés aux 21 buts marqués entre eux.

CR7 ET LE R EST POUR RÉSERVE

On ne peut pas en dire assez sur l’importance de la décision prise par l’entraîneur-chef Fernando Santos de laisser la superstar et capitaine Cristiano Ronaldo hors du onze de départ pour la rencontre des huitièmes de finale entre le Portugal et la Suisse.

Si le Portugal avait perdu, non seulement la perte serait imputée à cette décision, mais il serait sans emploi et peut-être l’ennemi n ° 1 dans son propre pays.

Ronaldo a manqué de respect à son entraîneur lors du match précédent, mais il est difficile de croire que cette décision n’a été prise que pour des raisons disciplinaires. Un score final de 6-1, un tour du chapeau pour Goncalo Ramos et un Joao Felix beaucoup plus fluide, entre autres, ont parlé de lui-même.

La victoire catégorique signifie également que les étrangers ne douteront pas de Santos s’il recommence.

LE JEU MONDIAL

Six des sept continents étaient représentés pour la première fois en huitièmes de finale, l’Antarctique étant la seule exception.

Alors qu’il y avait la représentation habituelle de l’Europe avec huit équipes, il y avait deux d’Amérique du Sud, deux d’Asie, deux d’Afrique, une d’Amérique du Nord et une d’Australie.

Voir les représentants qui n’ont pas encore remporté de Coupe du monde masculine remporter de grandes victoires contre des équipes européennes et sud-américaines montre que le meilleur sport du monde améliore sa qualité mondiale et que la Coupe du monde élargie à 48 équipes en 2026 pourrait en valoir la peine.

Le point culminant, sans aucun doute, a été que le Maroc est devenu la première équipe arabe à se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde masculine ainsi que la quatrième équipe africaine à le faire.

Au-delà des stars habituelles que nous avons l’habitude de voir, c’était formidable de voir des joueurs comme le Marocain Sofiane Boufal, le Japonais Ritsu Doan et le Sud-Coréen Cho Gue-Sung tirer le meilleur parti de cette grande scène.

Le Canada a suffisamment impressionné au-delà de la ligne de score finale pour qu’Alistair Johnston et Ismael Kone se déplacent dans des clubs européens, le premier au Celtic en Écosse et le second à Watford en Angleterre.