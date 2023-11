Les plates-formes de glace du nord du Groenland ont perdu 35 % de leur volume, avec des « conséquences dramatiques » sur l’élévation du niveau de la mer, selon une étude

Les scientifiques pensent depuis longtemps que les glaciers du nord du Groenland sont stables – une condition vitale, car ils contiennent suffisamment de glace pour élever le niveau de la mer de près de 7 pieds. Mais une nouvelle étude publiée mardi révèle que les plates-formes de glace de la région ont perdu plus d’un tiers de leur volume au cours du dernier demi-siècle en raison de la hausse des températures. Si cela continue, les scientifiques affirment qu’il pourrait y avoir des « conséquences dramatiques » pour les glaciers. , et la planète.

Utilisant des milliers d’images satellite et une modélisation climatique, l’étude, publiée dans Communications naturellesa constaté que les plates-formes de glace du nord du Groenland « ont perdu plus de 35 % de leur volume total » depuis 1978.

Les plates-formes de glace font partie de calottes glaciaires — une forme de glacier — qui flotte sur l’eau. Trois de ces plateaux dans le nord du Groenland se sont “complètement” effondrés, ont indiqué les chercheurs, et sur les cinq plateaux principaux restants, ils ont déclaré avoir constaté une “augmentation généralisée” de la masse perdue, principalement à cause du réchauffement de l’océan.

L’un des plateaux, appelé Steenbsy, a diminué à seulement 34 % de sa superficie précédente entre 2000 et 2013. Parallèlement à la perte du volume global de la plate-forme de glace, les scientifiques ont déclaré que la superficie de glace flottante a diminué de plus d’un tiers de son étendue initiale depuis. 1978.

Des icebergs géants se détachant du front du Zachariæ Isstrøm, dont la langue de glace flottante s’est effondrée en 2003. Le rejet de glace dans l’océan depuis ce glacier a considérablement augmenté depuis lors. Anders Bjørk, août 2016



Cette observation pourrait poser un problème majeur, car la calotte glaciaire du Groenland est le deuxième contributeur à l’élévation du niveau de la mer. De 2006 à 2018, les scientifiques ont noté que cette nappe unique était responsable de plus de 17 % de l’élévation du niveau de la mer au cours de cette période.

“L’augmentation observée de la fonte coïncide avec une nette augmentation de la température potentielle des océans, suggérant un fort contrôle océanique sur les changements des plates-formes de glace”, ont indiqué les auteurs de l’étude. “…Nous sommes en mesure d’identifier une phase d’affaiblissement généralisée et continue pour les dernières plates-formes de glace restantes de ce secteur.”

La fonte basale – la fonte de la glace par le dessous – pourrait également « jouer un rôle complexe et crucial dans l’amincissement de la banquise par le dessous », ont déclaré les auteurs de l’étude. Et lorsque cette glace devient trop mince, la structure est plus « sujette à une fracturation accrue ».

“Cela les rend extrêmement vulnérables à un retrait instable et à l’effondrement de la banquise si le forçage thermique des océans continue d’augmenter, ce qui sera probablement le cas au cours du siècle à venir”, écrivent-ils, ajoutant que la décharge qui en résulterait “pourrait avoir des conséquences dramatiques en termes de le niveau de la mer monte.”

Les glaciers et les calottes glaciaires fondent plus vite qu’ils ne peuvent accumuler de la neige et de la glace nouvelles à mesure que les températures mondiales augmentent, en particulier dans les océans, qui absorbent 90 % du réchauffement de la planète. Avoir à la fois de l’air plus chaud et eau de mer plus chaude amplifie la perte de glace.

Plus tôt cette année, l’Organisation météorologique mondiale a prévu que la Terre connaîtrait son l’année la plus chaude de tous les temps enregistré pendant au moins une des cinq prochaines années, poussant la planète au-delà de 1,5 degrés Celsius de réchauffement par rapport à l’époque préindustrielle. En septembre, le service Copernicus sur le changement climatique de l’Union européenne a rapporté que cet été était le les trois mois les plus chauds jamais enregistrés.

