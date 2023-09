« Les plateformes technologiques n’ont pas été conçues pour penser à la mort » : rencontrez l’expert sur ce qui se passe en ligne lorsque nous mourons | Technologie

Technologie Nos profils et nos biens numériques ne cessent de croître, mais que deviennent-ils après notre mort ? Les entreprises technologiques n’ont pas encore proposé de solution satisfaisante, déclare la chercheuse en technologie Tamara Kneese Samedi 30 septembre 2023, 11h00 HAE

Tamara à genoux étudie la façon dont les gens vivent la technologie. Elle est une chercheur principal à Organisation à but non lucratif basée à New York Institut de recherche sur les données et la société. Son nouveau livre, Problème de mortexamine ce qui arrive à nos biens numériques lorsque nous mourons et soutient que les entreprises technologiques doivent améliorer la façon dont elles gèrent la mort sur leurs plateformes pour le bien de toute notre postérité numérique.

Le sort posthume de nos biens numériques semble un sujet morbide. Pourquoi c’est important?

Peu de gens pensent à leur héritage numérique, mais nos biens numériques s’accumulent. Il existe des raisons à la fois pragmatiques et sentimentales pour lesquelles vos proches, après votre décès, pourraient se soucier d’eux. Et la préservation est également importante pour la mémoire historique et collective. Le problème est qu’il n’existe aucun mécanisme clair permettant de transmettre les biens numériques d’une génération à l’autre. Nos biens numériques se perdent dans l’éther – non seulement parce que nos proches ne savent peut-être même pas quels comptes nous possédons, mais aussi parce que les plateformes technologiques n’ont pas été conçues pour anticiper ou penser à la mort.

Que pourraient contenir nos vestiges numériques ?

Les blogs, les comptes de messagerie et les profils de réseaux sociaux en sont des exemples évidents. Il y a aussi toutes les photos et playlists musicales que nous conservons dans le cloud, les applications de paiement mobile et les avatars numériques. Et puis toutes les données que nos téléphones, nos technologies portables et nos objets intelligents captent et collectent.

Dans quels domaines précis les entreprises technologiques se retrouvent-elles bloquées ?

Ce que beaucoup de personnes en deuil trouvent déconcertant, c’est lorsqu’elles reçoivent des invites automatisées des plateformes de réseaux sociaux leur disant de se lier d’amitié avec une personne décédée ou de se connecter avec leur conjoint décédé. Certaines plateformes comme Twitter [now known as X] et TikTok ne dispose pas d’un mécanisme permettant de traiter un profil comme étant celui d’une personne décédée. Ou, comme dans le cas de LinkedIn, un mécanisme existe mais la plupart des gens n’en ont pas conscience ou ne l’utilisent pas. Et même si la plupart des plateformes offrent la possibilité de télécharger vos archives, que vous pouvez ensuite léguer, cela est loin d’être simple.

Ces produits émanent de personnes qui n’ont pas eu à trop réfléchir au désordre de l’existence humaine.

Les plateformes peuvent également supprimer les comptes dormants, ce qui peut avoir des répercussions. Et rien ne garantit non plus combien de temps les plateformes auxquelles nous participons survivront. Le fait que la mort n’ait pas été intégrée aux plateformes technologiques est le signe d’un type particulier de privilège : ces produits émanent de personnes qui n’ont pas eu à trop réfléchir au désordre de l’existence humaine.

Facebook, le plus grand site de réseautage socialdispose d’un mode de mémorialisation plus connu pour les profils, ce qui permet de pleurer et de se souvenir de la personne. Cela ne résout-il pas le problème ?

Facebook a fait beaucoup de travail sur la façon dont il gère la mort depuis qu’il est involontairement devenu un lieu de deuil massif après la fusillade de Virginia Tech en 2007, et il mérite un certain crédit pour cela. Mais parce qu’il tente de mettre en œuvre une forme de soins aux morts à une telle échelle, il s’agit d’une solution universelle. Il n’y a pas de place pour des contextes culturels ou des individualités différents.

D’un point de vue pratique, il existe une multitude de formalités administratives que les membres de la famille doivent affronter pour obtenir qu’un profil soit mémorisé ou supprimé. Une fonctionnalité Facebook plus récente – nommer un ancien contact pour être le gardien de votre profil après votre décès – n’a pas été populaire. Les gens ne veulent pas penser à la mort, et la personne que vous souhaitez gérer dans votre profil pourrait changer.

Y a-t-il des conséquences pour les plateformes dans l’accumulation des morts ? Il a été prédit que d’ici 2070 le nombre d’utilisateurs morts sur Facebook dépassera celui des vivants…

Il y a une valeur commerciale à commémorer les utilisateurs décédés sur un site : cela contribue à inciter la famille et les amis à revenir. Mais la valeur commerciale et peut-être même sentimentale d’un cimetière numérique s’épuise à un moment donné. Conserver à jamais les données de tous les utilisateurs décédés n’est vraiment pas rentable et a un impact environnemental. Le stockage repose sur des centres de données et des serveurs massifs et énergivores. Le coût est en partie la raison pour laquelle les entreprises ont commencé à supprimer discrètement les comptes inactifs.

Gérer et conserver les données des morts est un acte d’amour, mais cela demande aussi du travail de la part des survivants. Quel travail faut-il pour préserver le contenu numérique ?

Dans le cas d’un profil Facebook, le mécanisme de mémorisation intégré peut rendre les choses un peu plus faciles. Mais, disons, s’il s’agit d’un blog personnel – j’ai regardé les blogs sur la maladie – souvent, l’être cher devra payer des frais de nom de domaine et d’hébergement Web pour le maintenir, et il pourra alors également constater qu’il entretient des relations avec les lecteurs ; répondre aux e-mails des nouveaux lecteurs et entretenir des liens avec un réseau plus vaste. D’autres tâches peuvent impliquer la mise à jour des formats et le déplacement du contenu soit d’un disque dur à un autre (les disques durs externes ne durent pas éternellement), soit entre fournisseurs de cloud parce que l’un d’entre eux a fait faillite. Les lettres papier ou les photographies physiques nécessitent également des soins, bien sûr, mais pas le même degré d’entretien perpétuel.

Grâce à l’IA générative, les chatbots et contrefaçons profondes sont présentés comme étapes vers l’immortalité numérique. Les entreprises promettent pour former des chatbots avant notre mort ou pour remplacer des proches. Il y a des projets pour les assistants numériques qui se manifeste de fausses voix de proches décédés. Serait-ce un moyen peu coûteux pour nous tous d’atteindre un semblant de vie éternelle ?

L’idée de créer un clone numérique de soi – un double de données – semble possible, étant donné les énormes quantités de données que les gens collectent sur eux-mêmes dans leur vie quotidienne. Mais je ne comparerais pas réellement cette forme de préservation à l’immortalité. Ne serait-ce que d’un point de vue pratique, qui va assurer la maintenance de ces systèmes au fil du temps ? Il y a aussi des répercussions éthiques et émotionnelles à prendre en compte. Il y a un problème de consentement en termes de création de versions IA de personnes décédées. Et léguer une version chatbot de vous-même pourrait compliquer la tâche d’un proche qui essaie de passer à autre chose.

Hériter d’objets intelligents peut donner l’impression d’être hanté

Dans quelle mesure la transmission d’un héritage numérique est-elle susceptible de constituer simplement un fardeau pour la prochaine génération ? Pourrions-nous être meilleurs juste laisser les choses aller ?

La difficulté, bien sûr, est qu’on ne sait jamais vraiment ce qui sera considéré comme important – que ce soit par les proches ou à des fins collectives. Mais je ne pense pas que nous devrions nous attendre à ce que tout le matériel numérique que nous accumulons aujourd’hui, tout au long de notre vie, soit transmis. Il y a un certain orgueil à imaginer que vous pouvez contrôler votre propre immortalité numérique à ce point.

Vous soutenez que les objets intelligents peuvent donner lieu à des héritages étranges. Comment ça?

Les objets intelligents sont souvent programmés en fonction des spécifications et des préférences d’une personne, donc en hériter peut donner l’impression d’être hanté. J’ai interviewé des personnes qui étaient gardiens de différents types de maisons intelligentes où quelqu’un est décédé ou a déménagé. Et ce qui s’est passé au fil du temps, c’est que les systèmes parfaitement planifiés ont commencé à tomber en panne et à tomber en panne. Un système d’alarme a développé un bug étrange, les programmes d’éclairage n’ont plus été synchronisés et la reprogrammation des stores intelligents est restée insondable. C’est devenu une lutte pour le contrôle.

Startups de planification successorale numérique promesse pour organiser les biens en ligne des gens et planifier leur décès en vue de leur élimination ou de leur legs. À quel point devrions-nous nous en méfier ?

Celles-ci ont commencé à apparaître à la fin des années 2000, souvent soutenues par le capital-risque de la Silicon Valley et beaucoup avaient un penchant ludique. Par exemple, vous pourriez écrire des courriels à envoyer à vos proches après votre décès afin de pouvoir potentiellement avoir le dernier mot dans une dispute ou révéler des secrets jamais révélés de votre vie. Beaucoup des plus anciennes ont cessé leurs activités, mais de nouvelles continuent de les remplacer. Je me méfierais de m’inscrire à un service qui promet de gérer quoi que ce soit dans un avenir lointain. Il est difficile de savoir si les grandes plates-formes résisteront à l’épreuve du temps, sans parler des petites startups.

Ne peut-on pas simplement transmettre un compte à un proche en lui laissant son mot de passe ?

Légalement parlant, vous n’êtes pas censé le faire. Une plateforme crée un contrat avec une personne, et à sa mort, le contrat disparaît également. De plus, les mots de passe ne sont pas fiables – les gens les changent – ​​et s’ils sont liés à la finance, ils peuvent signaler des systèmes de détection de fraude qui pourraient finir par compliquer la vie d’un proche.

Qu’est-ce qui rendrait la préservation des vestiges numériques moins précaire ?

Premièrement, je ne pense pas réellement que les entreprises devraient être responsables de l’ensemble de la vie et de l’héritage numérique des individus. Mais nous avons besoin que les entreprises réfléchissent plus attentivement à ces choses et y consacrent des ressources. Une réglementation qui oblige les entreprises à adopter une méthode globale de traitement des restes numériques pourrait constituer la voie à suivre la plus solide.

Au niveau collectif, nous avons les archives Internet à but non lucratif Machine de retour, mais cela ne capture pas les profils privés de réseaux sociaux. Nous n’avons pas besoin de tout préserver, mais il est alarmant de penser à toutes les archives qui seront perdues.

Comment comptez-vous gérer vos restes numériques ?

Je n’ai pas encore créé de plan successoral numérique pour moi-même, mais il existe un guide simple avec une approche que j’aime. Il suggère de commencer par rédiger une liste de vos biens numériques, puis de réfléchir à la question de savoir si vous souhaitez les supprimer ou les conserver, en gardant à l’esprit l’importance pour vous et ce que vous pensez que cela représenterait pour les personnes que vous laissez derrière vous.

Death Glitch : Comment le techno-solutionnisme nous fait défaut dans cette vie et au-delà de Tamara Kneese est publié par Yale University Press (27,50 £). Pour soutenir le Gardien et Observateur commandez votre exemplaire à Guardianbookshop.com. Des frais de livraison peuvent s’appliquer