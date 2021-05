Noah Wagoner se souvient trop vivement de la conversation en ligne « dégoûtante ».

En juillet 2020, l’éducateur et activiste LGBTQ + basé à Seattle avait une discussion intense sur Facebook sur Black Lives Matter et la réforme de la police avec une personne qu’il connaissait. Ensuite, la conversation est devenue toxique et Wagoner a été harcelé pour être transgenre.

L’échange est passé de « assez inoffensif évoluant vers une transphobie flagrante », a rappelé Wagoner car les messages graphiques étaient « très flagrants » et impropres à l’impression. Wagoner a bloqué l’utilisateur et signalé l’incident à Facebook avant de supprimer les publications. Il a déclaré que le réseau social l’avait informé que les publications ne constituaient pas une violation de ses politiques.

«Ce n’était pas surprenant que (Facebook) n’ait rien fait, mais c’était exaspérant», a déclaré Wagoner, qui est encouragé par le fait que GLAAD, l’organisation de défense des il traite ses utilisateurs LGBTQ.

La navigation dans des livres peut conduire à un terrier de lapin extrémiste:Amazon recommande-t-il des livres sur QAnon et le nationalisme blanc?

Facebook gagne la guerre contre les mensonges, les canulars et les complots sur le vaccin COVID:Twitter et TikTok? Pas tellement, dit le rapport

Selon le premier rapport de GLAAD sur l’indice des médias sociaux publié lundi, les plates-formes ont un «disjoncteur» pour ralentir le harcèlement, l’intimidation, la désinformation et la discrimination, mais elles ne veulent pas le faire parce qu’elles en monétisent, faisant «l’ensemble du secteur est effectivement dangereux» pour les utilisateurs LGBTQ et d’autres communautés marginalisées.

‘Le grand créateur de culture d’aujourd’hui’

Le rapport de 50 pages cite de nombreux problèmes et propose des dizaines de recommandations pour les principales plates-formes telles que Facebook, Instagram, YouTube, Twitter et TikTok.

Le rapport de GLAAD intervient quelques mois après que les personnes interrogées dans une étude du Pew Research Center en janvier ont déclaré que près de 80% des entreprises de médias sociaux faisaient un travail juste ou médiocre pour lutter contre le harcèlement ou l’intimidation en ligne sur leurs plates-formes. L’étude du Pew Center a également déclaré qu’environ 50% des adultes lesbiennes, gays ou bisexuels qui déclarent avoir été harcelés en ligne pensent que cela s’est produit en raison de leur orientation sexuelle.

GLAAD cite un rapport récent de l’Anti-Defamation League (ADL) selon lequel, pour une troisième année consécutive, les répondants LGBTQ + ont signalé des taux de harcèlement disproportionnellement plus élevés de 64% par rapport à 41% pour l’ensemble de la population générale.

« Ces plates-formes ont tous les outils à leur disposition pour mettre fin aux abus et elles choisissent de ne rien faire. Chaque fois qu’elles choisissent de ne pas le faire, cela nuit à notre communauté », a déclaré Sarah Kate Ellis, présidente-directrice générale de GLAAD, à USA TODAY. « Les médias sociaux sont devenus le grand créateur de la culture d’aujourd’hui, et lorsque vous avez une communauté qui a été la cible numéro un du harcèlement, il est temps que nous les tenions responsables. »

Parmi les principales recommandations pour les quatre principales plates-formes, citons:

Meilleure protection des utilisateurs LGBTQ + dans les directives de la communauté

Atténuer les biais dans les algorithmes et l’intelligence artificielle

Utiliser davantage de modérateurs humains pour réduire les messages et la propagation des discours de haine, de la rhétorique extrémiste et de la désinformation

Aborder la confidentialité et les sorties (y compris la confidentialité des données et le micro-ciblage)

Plus de transparence et encore plus d’embauche LGBTQ dans plusieurs rôles clés, y compris le leadership et l’inclusion

Facebook, YouTube et Twitter ont chacun déclaré dans des déclarations séparées à USA TODAY qu’ils souhaitaient rendre leurs plates-formes plus sûres pour tous, y compris la communauté LGBTQ +.

Facebook a déclaré qu’il croyait profondément à la représentation et à la visibilité de la communauté LGBTQ + que GLAAD défend.

Les quatre grands réagissent

«Chez Facebook, nous voulons faire de notre plate-forme et de notre lieu de travail des lieux sûrs et inclusifs pour la communauté LGBTQ +», a déclaré Alex Schultz, directeur du marketing de Facebook et vice-président d’Analytics. «Nous investissons dans l’intelligence artificielle pour supprimer les discours de haine, produisons des guides de sécurité en ligne, développons des outils de blocage des demandes de messages sur Instagram et exprimons notre soutien à la loi sur l’égalité afin de protéger les personnes vulnérables comme les jeunes trans et les femmes trans de couleur.»

Un porte-parole de YouTube a déclaré que la plate-forme avait fait « des progrès significatifs dans notre capacité à supprimer rapidement les contenus haineux et harcelants contre la communauté LGBTQ + » tout en « mettant en évidence le contenu dans les résultats de recherche et les recommandations provenant de sources faisant autorité et limitant la diffusion de contenu extrême par nos recommandations. «

Et sur Twitter, un porte-parole a déclaré que l’entreprise savait que la conversation publique n’atteignait son plein potentiel que lorsque chaque communauté se sentait en sécurité et à l’aise pour participer. « Nous saluons l’initiative de GLAAD et l’opportunité de mieux comprendre les expériences et les besoins des communautés LGBTQ + sur notre service », a déclaré le porte-parole. Nous nous sommes engagés avec GLAAD pour mieux comprendre leurs demandes et nous nous engageons à un dialogue ouvert pour mieux informer notre travail en faveur de la sécurité des LGBTQ. «

TikTok a déclaré dans une déclaration à Axios dimanche que la société était « engagée à soutenir et à élever les voix LGBTQ + sur et en dehors de la plate-forme et nous nous soucions profondément de favoriser une expérience accueillante et solidaire pour tous. Nous partageons le dévouement de GLAAD à la sécurité de la communauté LGBTQ +. et continuera à travailler avec GLAAD et d’autres organisations LGBTQ + pour aider à informer et à renforcer notre travail. «

Big tech luttant contre les conspirations COVID:Facebook gagne la guerre contre les mensonges, les canulars et les complots sur les vaccins COVID. Twitter et TikTok? Pas tellement, dit le rapport

Débat Dogecoin:Elon Musk explique Dogecoin sur SNL: Est-ce «l’avenir» ou «une agitation»?

Logan Lynn, un chanteur et musicien LGBTQ, qui a été harcelé et intimidé en ligne, notamment pour son court métrage provocateur qui accompagnait son double album en 2019, estime que le rapport de GLAAD est comme un appel aux armes à tous les plates-formes sur préavis.

«Nous devons tous lier les bras et dire« assez »est dû depuis longtemps», a déclaré Lynn, qui est également la directrice des relations publiques de .gay, un site qui célèbre et soutient la communauté LGBTQ. « Je suis très ému que ça arrive. »

Repenser le plaidoyer numérique

Les États-Unis sont derrière le 8-ball sur la façon de voir les plateformes de médias sociaux par rapport aux pays européens qui les réglementent, a déclaré Lucy Bernholz, directrice du Digital Civil Society Lab de l’Université de Stanford et membre du comité consultatif du rapport.

«Notre modèle mental n’a pas rattrapé le rôle que jouent ces sociétés de médias sociaux dans nos vies. Ils ont commencé comme des endroits pour partager ce que nous mangeons, où nous allons et avec qui nous traînons, mais maintenant, ils englobent tout », a déclaré Bernholz. «Désormais, les enfants ne peuvent pas participer à des activités de groupe sans planifier sur Facebook; Twitter a considérablement changé la façon dont nous recevons nos actualités et menons nos activités, et Google est un incontournable pour presque tout ce que nous voulons savoir.»

Bernholz a déclaré que les plates-formes de médias sociaux se sont « fondamentalement faites l’équivalent de nos routes, égouts et services publics » pour arriver là où nous voulons aller et le rapport est une opportunité de « repenser » notre plaidoyer numérique.

« Nous devons collectivement reconnaître et définir des limites sur la façon dont ces entreprises devraient travailler pour nous », a déclaré Bernholz. «Ces entreprises veulent donner l’impression que« c’est juste moi », mais si nous voyons le harcèlement et les abus sur ces plates-formes comme un problème de société partagé, nous obtenons des solutions et des réglementations partagées. Et c’est ce que ces entreprises ne veulent pas voir. «

La communauté trans en supporte le plus gros

Ellis et Bernholz ont déclaré que parmi le groupe LGBTQ + le plus harcelé est la communauté trans.

Wagoner, qui est trans, a déclaré ne pas être surpris car sa communauté est fortement ciblée malgré leur participation très visible sur les plateformes.

« Les utilisateurs sont la marchandise. Nous sommes le service, le produit pour ainsi dire. S’il y a quelque chose qui peut potentiellement détourner les clients, il n’y a aucune incitation à changer votre comportement lorsque l’incitation est de l’argent », a déclaré Wagoner. « Puisque les utilisateurs ne paient pas d’argent pour utiliser les plates-formes, ce n’est pas leur peau de dos. »

Au départ, GLAAD allait évaluer les plates-formes de médias sociaux avec son premier examen approfondi, mais « aucun d’entre eux n’allait réussir », a déclaré Ellis. Au lieu de cela, le rapport sert de base de référence, a ajouté Ellis, alors que GLAAD veut donner aux entreprises, comme de nombreux membres de GLAAD ont siégé à leurs conseils de confiance et de sécurité, « le bénéfice du doute. » Le rapport devrait être considéré comme « un plan » pour les plates-formes de médias sociaux à améliorer, a déclaré Ellis, car la GLAAD a l’intention de donner des notes dans le rapport de l’année prochaine.

Annuler Instagram pour les enfants:Il « s’attaque » à la peur des enfants de passer à côté, disent les défenseurs de Zuckerberg

«Vous ne pouvez pas déplacer ce que vous ne mesurez pas, et jusqu’à ce que nous mettions en place une mesure de mesure, nous pouvons les tenir responsables», a déclaré Ellis. « Construisons une feuille de route pour réussir, non seulement pour la communauté LGBTQ, mais pour toutes les communautés marginalisées. »

À cette fin, Jennifer Grygiel, professeur de médias sociaux à l’Université de Syracuse, a déclaré que s’il est important pour les organisations de défense comme GLAAD d’aider à responsabiliser les institutions, elles doivent également être prêtes à être une critique sévère.

« La barre est basse pour l’industrie des médias sociaux, et c’est un problème et parfois les plateformes obtiennent le mérite d’avoir fait quoi que ce soit, mais cela ne veut pas dire que c’est suffisant », a déclaré Grygiel. « Mais il serait plutôt mauvais pour GLAAD d’avoir des pouces rouges vers le bas pour chaque indicateur pour toutes les plates-formes, mais c’est à peu près là où les choses en sont. »

Ellis a déclaré que l’indice des médias sociaux de GLAAD est un modèle similaire à ce que l’organisation a fait pour tenir Hollywood et les médias plus responsables en ce qui concerne l’inclusion et la représentation LGBTQ.