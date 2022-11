Les plateformes de médias sociaux se préparent à la désinformation du jour du scrutin

Cette année, les plateformes utilisent toutes ces expériences pour se préparer aux menaces à la démocratie et à la sécurité alors que les électeurs décident qui les représentera au Congrès, dans les bureaux du gouverneur et dans les législatures des États.

Plateformes de médias sociaux, y compris Méta Facebook et Instagram, Twitter, TikTok et de Google Youtube se préparent pour un autre jour d’élection houleux cette semaine.

Les chercheurs ont également enfreint les politiques de Facebook concernant les personnes autorisées à placer des publicités, l’un des comptes de test plaçant des publicités depuis le Royaume-Uni. Les chercheurs n’ont pas non plus suivi le processus d’autorisation de Facebook, qui est censé fournir un contrôle supplémentaire aux annonceurs politiques.

Dans un étude par Cybersecurity for Democracy de l’Université de New York et l’ONG internationale Global Witness testant les écrans publicitaires d’intégrité électorale sur les plateformes de médias sociaux, les groupes ont constaté que Facebook réussissait principalement à bloquer les publicités qu’ils soumettaient avec de la désinformation électorale. Pourtant, 20 % à 50 % des annonces testées ont été approuvées, selon la langue dans laquelle elles étaient et si elles avaient été soumises depuis ou hors des États-Unis.

La société interdit à nouveau les nouvelles publicités politiques dans la semaine précédant les élections, comme elle l’a fait en 2020. Bien que les publicités soumises avant la période d’interdiction puissent toujours être diffusées, les annonceurs politiques ont exprimé leur frustration à propos de la politique car il est souvent utile de répondre à la dernière- attaques minute et sondage avec de nouveaux messages. Facebook a déjà un filtrage supplémentaire pour ceux qui s’inscrivent en tant qu’annonceurs politiques et conserve des informations sur les publicités politiques dans une base de données accessible au public.

Meta a déclaré qu’il était prêt à rechercher des menaces et un harcèlement coordonné contre les responsables électoraux et les agents électoraux, qui ont fait l’objet de campagnes de désinformation et de menaces lors des dernières élections.

Facebook et Instagram partagent également des informations fiables avec les utilisateurs sur la façon de voter (y compris dans des langues autres que l’anglais). La société a déclaré avoir déjà envoyé plus de 80 millions de notifications électorales cette année sur les deux plateformes.

Le Facebook de Meta a été l’une des plateformes les plus examinées en matière de désinformation. En réponse à des années de critiques, il a renforcé son approche de l’intégrité électorale. C’est a dit il utilisera bon nombre des mêmes politiques et garanties cette année qu’il avait en 2020.

TikTok est devenu une plate-forme de plus en plus importante pour toutes sortes de discussions, mais il a essayé de garder son service à distance des discussions politiques les plus animées.

TikTok n’autorise pas les publicités politiques et a déclaré vouloir que le service soit “une expérience amusante, positive et joyeuse”.

“TikTok est avant tout une plate-forme de divertissement”, a déclaré la société en septembre. article de blog. Il a ajouté qu’il souhaitait “favoriser et promouvoir un environnement positif qui rassemble les gens, et non les divise”.

Pourtant, l’étude de NYU et Global Witness trouvé TikTok a obtenu les pires performances des plates-formes testées en bloquant la désinformation liée aux élections dans les publicités. Une seule annonce qu’elle a soumise en anglais et en espagnol affirmant à tort que les vaccins Covid étaient tenus de voter a été rejetée, tandis que les annonces faisant la promotion d’une mauvaise date pour l’élection ou encourageant les électeurs à voter deux fois ont été approuvées.

TikTok n’a pas fourni de commentaire sur le rapport, mais a déclaré aux chercheurs dans un communiqué qu’il appréciait “les commentaires des ONG, des universitaires et d’autres experts qui nous aident à renforcer continuellement nos processus et nos politiques”.

Le service a déclaré que même s’il “n’encourage pas de manière proactive les politiciens ou les partis politiques à rejoindre TikTok”, il les invite à le faire. La société a annoncé en septembre qu’elle essaierait la vérification obligatoire des comptes du gouvernement, des politiciens et des partis politiques aux États-Unis jusqu’à mi-parcours et empêcherait ces types de comptes de diffuser des publicités.

TikTok a déclaré que cela permettrait à ces comptes de diffuser des publicités dans des circonstances limitées, comme des campagnes de santé et de sécurité publiques, mais qu’ils devraient travailler avec un représentant de TikTok pour le faire.

TikTok a également interdit à ces comptes d’autres moyens de gagner de l’argent sur la plate-forme, comme les pourboires et le commerce électronique. Les comptes des politiciens et des partis politiques ne sont pas non plus autorisés à solliciter des dons de campagne sur leurs pages.

TIC Tac a dit il s’est engagé à endiguer la propagation de la désinformation, notamment en travaillant avec des experts pour renforcer ses politiques et des vérificateurs de faits extérieurs pour vérifier les messages liés aux élections.

C’est aussi a cherché à capitaliser sur ses expériences de la dernière élection, comme en faisant apparaître son centre électoral avec des informations sur la façon de voter plus tôt dans le cycle. Il a également essayé de faire plus pour éduquer les créateurs sur la plate-forme sur les types de partenariats rémunérés autorisés et interdits et sur la manière de les divulguer.