Les plateformes de médias sociaux inondées de fausses nouvelles sur la guerre Israël-Hamas | Actualités des médias sociaux

Quelques heures après que le Hamas, le groupe armé palestinien, a attaqué Israël samedi, X, le réseau social appartenant à l’homme le plus riche du monde, Elon Musk, était inondé de fausses vidéos, photos et informations trompeuses sur le conflit.

« Imaginez si cela arrivait dans notre quartier, à votre famille », a posté Ian Miles Cheong, un commentateur d’extrême droite avec qui Musk interagit souvent, accompagné d’une vidéo qui, selon lui, montrait des combattants palestiniens tuant des citoyens israéliens.

Une note de la communauté, une fonctionnalité X qui permet aux utilisateurs d’ajouter du contexte aux publications, indiquait que les personnes présentes dans le clip étaient des membres des forces de l’ordre israéliennes, et non du Hamas.

Mais la vidéo est toujours en ligne et a accumulé des millions d’impressions. Et des centaines d’autres comptes X ont partagé le clip sur la plateforme, certains d’entre eux avec des coches vérifiées, a montré une recherche d’Al Jazeera.

La désinformation – de fausses nouvelles délibérément diffusées – sur la guerre et le conflit israélo-palestinien en général s’est également propagée sur d’autres réseaux sociaux comme Facebook, Instagram et TikTok, mais grâce aux politiques remaniées de Musk qui permettent à quiconque de payer pour être vérifié ainsi que des informations importantes. Avec des licenciements à grande échelle dans les équipes Trust et Safety de X, la plateforme a connu le pire.

X, Meta, qui possède Facebook, Instagram et Threads, TikTok et BlueSky, n’a pas répondu à la demande de commentaires d’Al Jazeera.

Lundi, X a déclaré qu’il y avait plus de 50 millions de messages sur le conflit sur la plateforme au cours du week-end.

En réponse, la société a déclaré qu’elle avait supprimé les comptes nouvellement créés affiliés au Hamas, augmenté « des dizaines de milliers de publications » pour le partage de médias graphiques et de discours de haine, et mis à jour ses politiques qui définissent ce que la plateforme considère comme « digne d’intérêt ».

« Ces grandes entreprises sont toujours déconcertées par la prolifération de la désinformation, même si cela ne surprend personne », a déclaré Irina Raicu, directrice du programme d’éthique de l’Internet à l’Université de Santa Clara.

« Ils publient des chiffres : combien de publications ils ont supprimées, combien de comptes ils ont bloqués, quels paramètres vous pourriez vouloir modifier si vous ne voulez pas voir un carnage. Ce qu’ils ne publient pas, ce sont les mesures de leurs échecs : combien de distorsions n’ont pas été accompagnées de « notes communautaires » ou autrement étiquetées, et pendant combien de temps. C’est aux journalistes et aux chercheurs de documenter leurs échecs une fois qu’ils se sont produits.»

Au cours des dernières années, de mauvais acteurs ont utilisé à plusieurs reprises les plateformes de médias sociaux pour diffuser de la désinformation en réponse à des conflits réels. En 2019, par exemple, Twitter et Facebook ont ​​été inondés de rumeurs et de canulars après que l’Inde et le Pakistan, deux puissances nucléaires, aient été au bord de la guerre après que le Pakistan a abattu deux avions de guerre indiens et capturé un pilote indien.

Cette semaine, sur X, un utilisateur appelé The Indian Muslim a partagé une vidéo avec la légende « Plus de pouvoir pour vous #Hamas » et a affirmé que le clip montrait un combattant armé du Hamas tirant un gros canon-roquette monté sur l’épaule et abattant un Israélien. hélicoptère.

De nombreux chercheurs en désinformation, à la fois sur les réseaux sociaux et lors d’entretiens avec Al Jazeera, ont souligné que les images provenaient d’un jeu vidéo appelé Arma 3. Le message, qui contient des notes de la communauté, est toujours en ligne et compte plus d’un demi-million de vues. .

Un autre article de Jim Ferguson, un influenceur britannique sur les réseaux sociaux, prétend montrer des soldats du Hamas utilisant des armes américaines « laissées en Afghanistan et utilisées pour attaquer Israël ».

Mais selon Community Notes, la photo montre des soldats talibans de 2021, et non du Hamas. Le message de Fergusson, toujours disponible sur la plateforme, compte plus de 10 millions de vues.

Dina Sadek, chercheuse sur le Moyen-Orient au DFRLab de l’Atlantic Council, a déclaré à Al Jazeera qu’un autre faux récit que son équipe avait vu se répandre sur les plateformes était que le Hamas avait reçu de l’aide de l’intérieur d’Israël pour planifier l’attaque.

« Des images anciennes et recyclées circulent en ligne, ce qui est accablant et rend difficile pour les utilisateurs de discerner ce qui est réel et ce qui ne l’est pas », a déclaré Sadek.

La désinformation autour de l’attaque circule également entre les plateformes, a ajouté Sadek. « Certaines vidéos TikTok parviennent à X, et certaines images apparues en premier sur Telegram sont ensuite vues sur X », a-t-elle déclaré.

« Le flot d’escrocs qui répandent des mensonges et de la haine sur la crise Israël-Gaza ces derniers jours, combiné à des algorithmes qui promeuvent de manière agressive des contenus extrêmes et inquiétants, est exactement la raison pour laquelle les médias sociaux sont devenus un si mauvais endroit pour accéder à des informations fiables », Imran Ahmed, PDG du Centre de lutte contre la haine numérique, a déclaré à Al Jazeera.

« Les entreprises technologiques se sont montrées indifférentes, voire totalement complices, dans la diffusion d’une propagande dangereuse. »